Na spotkaniu z projektantami zasugerowałem, aby atrakcje znajdujące się na placu wodnym czy w brodziku nawiązywały do Centralnego Okręgu Przemysłowego. Chcemy zachować wieżę do skoków do wody, jako element całego projektu. W dyskusji wskazaliśmy być może, by pełnił on rolę widokową, ale jednak to musi być racjonalne rozwiązanie (np. punkt dla ratowników). Po połowie lutego mamy otrzymać koncepcję, którą przedstawimy radnym i mieszkańcom do omówienia - mówił Tygodnikowi Nadwiślańskiemu burmistrz Nowej Dęby, Wiesław Ordon.