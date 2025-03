Najdłuższe inwestycje w Polsce. Już nikt nie pamięta kiedy się zaczęły. Oto nasz TOP 7

Spis treści

TOP 7 najdłużej trwających inwestycji w Polsce

Wydawać by się mogło, że w XXI wieku czas trwania inwestycji to jeden z bardziej dopracowanych elementów całości. Czas to pieniądz i biznes o tym wie. Nie zawsze jednak oczekiwania biznesowe idą w parze z rzeczywistością. Budynek, który miał powstać w dwa lata, jest budowany już ponad 20 lat. Zmyślamy? Nie.

Oto nasz TOP 7 najdłużej trwających inwestycji w Polsce. To inwestycje, które już znacznie przekroczyły zakładany wcześniej harmonogram budowy, niektóre są tak wielkie, że nie sposób było zakończyć budowy w dekadę, a jeszcze inne trwają długo, bo wykonawca trafił na coś, czego w specyfikacji i projekcie nie było…

Oczywiście Polska nie jest wyjątkiem. Niektóre inwestycje europejskie trwają znacznie dłużej, jak np. budowa kościoła Sagrada Familia w Barcelonie. Ten obiekt ma zostać skończony w 2026 roku, a budowa trwa już 143 lata. Ale wróćmy do Polski.

Oto nasz TOP 7 najdłużej trwających inwestycji w Polsce.

Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Warszawskie metro

To chyba najdłuższa inwestycja minionego i obecnego wieku w Polsce. Nie będziemy wspominać o koncepcji budowy metra, która rodziła się w latach 20. i 30. minionego wieku, ale pierwsza uchwała rządu w sprawie budowy metra została podjęta w 1925 roku. Po wojnie, w 1950 roku ówczesny, PRL-owski rząd zdecydował o budowie metra. Rok później zaczęło się jego drążenie. Trzy lata później wszystko padło. Prace zawieszono, bo zabrakło pieniędzy na tak dużą inwestycję. Projekt dzisiejszego metra zaczął powstawać w połowie lat 70. W 1982 Rada Ministrów zadecydowała o budowie pierwszej linii metra w Warszawie. 15 kwietnia 1983 wbito w ziemię pierwszy pal stalowy na budowie tunelu na Ursynowie. I, jak podaje Wikipedia - tę datę uważa się za moment rozpoczęcia budowy metra. Pierwsze stacje oddano do użytku w 1995.

No i oczywiście na tym nie koniec, bo jak wiadomo budowa metra jeszcze się nie zakończyła. Obecnie istnieją dwie linie metra, trzecia w projektowaniu, czwarta, najdłuższa na etapie koncepcyjnym. Więc należy założyć, że inwestycja raczej prędko się nie zakończy.

Śmiało można też powiedzieć, że to najdłużej trwająca inwestycja w Polsce - licząc od decyzji o budowie w 1925 roku – w tym roku mija równe sto lat.

i Autor: Tomasz Ślęzak/Radio Eska

Szkieletor przy placu Politechniki 4 w Warszawie

To inwestycja, która ma za sobą kilka dekad. Charakterystyczny 10-kondygnacyjny, niedokończony budynek wpisał się na stałe w krajobraz Warszawy. Zaczęto go budować w latach 90. minionego wieku. Miał to być nowoczesny szklany wieżowiec. Przynajmniej takie były plany. Jednak po szybkim rozpoczęciu budowy – jej zakończenie nie miało nastąpić prędko. Przez długie lata warszawiacy przywykli do widoku wysokiego na 30 metrów budynku bez okien i drzwi. Zamiast nowoczesnego biurowca stanął „szkieletor przy placu Politechniki”. Ta nazwa przylgnęła do obiektu tak bardzo, że wpisując ją do wyszukiwarki z pewnością łatwo dowiemy się o co chodzi. Od roku 1993 minęły 32 lata. W ubiegłym roku na placu budowy szkieletora zaczęło się coś dziać. Obiekt kupili Piotr Bujnowicz i Szymon Lenkowski. Początkowo zamierzali stworzyć tu biurowiec ze szklaną elewacją, jednak po oprotestowaniu przez konserwatora zabytków, zmienili koncepcję i ostatecznie powstanie tu, subtelnie wpisujący się w otaczające go budynki, apartamentowiec. Projekt wykonała pracownia WXCA. W budynku znajdą się mieszkania i apartamenty, a parter będzie częścią usługową. Inwestycja ma się zakończyć w tym roku.

Szkieletor na rogu ulicy Sobieskiego – największy bilboard Warszawy

Niedokończony budynek w stanie surowym również nazywany szkieletorem, stoi u zbiegu Sobieskiego i Sikorskiego na Mokotowie i w pełni zasługuje na miejsce w naszym rankingu. To nigdy nie dokończona inwestycja w stolicy Polski. Pierwotnie na działce miał stanąć hotel. W roku 2000 otrzymał nawet pozwolenie na budowę. Potem koncepcje się zmieniały i zamiast hotelu miał być biurowiec. Ostatecznie gdy działkę od deweloperów przejęła spółka, która zamierzała postawić tu hotel, ruszyły prace. Budynek ma osiem pięter, to jego wysokość docelowa. Jednak w 2008 roku prace wstrzymano. I tu, przynajmniej na razie aktywna historia szkieletora się kończy. Obecnie nie jest hotelem, żelbetowy szkielet budynku znalazł jednak zastosowanie – jest chyba największym i najbardziej rozpoznawalnym billboardem w Warszawie. Reklamodawcy wieszają na nim ogromne banery reklamowe, które przysłaniają niedokończony i brzydki obiekt. Czy i kiedyś ta inwestycja dobiegnie końca? Na razie się to nie zapowiada.

i Autor: Szymon Starnawski Żelbetowy szkieletor na rogu uli Sobieskiego i Sikorskiego w Warszawie. Największy wieszak na banery reklamowe w mieście

Remont Sali Kongresowej w Warszawie

Ta inwestycja też już ma za sobą sporą historię. Sala Kongresowa przy PKiN w Warszawie, jedna z najbardziej znanych sal koncertowo-widowiskowych stoi nieczynna już od 2014 roku. Została wybudowana w latach 50. minionego wieku. Występowały tu największe sławy scen polskich i zagranicznych. Jednak obiekt ten nie spełniał już wymogów ani dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ani nawet przepisów przeciwpożarowych. Zaczął się remont. Jednak nie trwał długo. Po kilkuletniej przerwie, w 2023 roku władze Warszawy podpisały w końcu umowę z nowym wykonawcą – konsorcjum firm Adamietz Warszawa sp. z o.o. i Adamietz sp. z o.o. Tym razem remont ma potrwać trzy lata a sala kongresowa, unowocześniona i dostosowana do dzisiejszych wymogów ma być gotowa w 2026 roku. Cóż. Trzymamy za to kciuki.

i Autor: Szymon Starnawski Sala Kongresowa w Warszawie

Remont linii kolejowej, stacji i wiaduktów w Stargardzie

To już piąty rok, jak mieszkańcy Stargardu muszą oglądać rozkopane miasto, wiadukty, najpierw zburzone, potem odbudowane. Chaos komunikacyjny, objazdy i utrudnienia. Od pięciu lat trwa tu bowiem przebudowa stacji kolejowej i czterech wiaduktów na terenie miasta. Najbardziej dotkliwa była przebudowa wiaduktów w samym centrum Stargardu. Poproszeni przez nas w mediach społecznościowych o wskazanie najdłużej trwających inwestycji internauci nie przebierali w słowach pisząc o Inwestycji kolejowej w Stargardzie.

Prace związane z tą ogromną inwestycją miały się zakończyć w zeszłym roku. Tak się nie stało. Obecnie kolej zapowiada , że wykonawca czyli firma Trakcja zakończy zasadnicze prace w trzecim kwartale 2025 roku. Też trzymamy kciuki.

Pisaliśmy też: Stargard czeka na koniec przebudowy wiaduktów kolejowych. Kiedy to nastąpi?

Hotel Gołębiewski w Pobierowie

Budowa hotelu ruszyła w 2018 roku. Początkowo jego otwarcie zapowiadano na 2021 rok. Tak się jednak nie stało. Podawano wiele przyczyn tego stanu rzeczy m.in. pandemię, odpływ pracowników budowlanych z Ukrainy. Do tego w czerwcu 2022 roku zmarł Tadeusz Gołębiewski, założyciel i właściciel sieci hoteli tej marki. Hotel Gołębiewski to prawdziwy olbrzym. Jego bryła z daleka wygląda jak wielki okręt pasażerski. Jak już wspomnieliśmy hotel ma ma 13-kondygnacji, w tym 11 pięter nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne.

Czytaj też: Gigantyczny hotel przy plaży w Pobierowie. Wygląda jak ogromny liniowiec

Po otwarciu znajdzie się w nim 1200 pokoi, w których będzie mogło nocować równocześnie ponad 3 tys. gości. Powierzchnia całkowita budynku to 180 tys. m². Będzie największym ze wszystkich hoteli sieci Gołębiewski i zarazem największym takim obiektem w Polsce. Inwestycja ma ciągle pod górkę. Trwa już siódmy rok. Jak powiedzieli nam ostatnio przedstawiciele Gołębiewski Holding Sp. z o.o. - budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku i w tym roku planowane jest otwarcie obiektu.

i Autor: Szymon Starnawski Hotel Gołębiewski w Pobierowie jest budowany od 7 lat

Budowa elektrowni atomowej w Polsce

Ta inwestycja obrosła już mchem dawno temu. Jednak kilka lat temu zaczęto ją odświeżać. Budowę pierwszej elektrowni atomowej planowano już w latach 70. minionego wieku. Miała stanąć w Żarnowcu. 28 lutego 1974 podpisano między rządami PRL i ZSRR umowę o współpracy przy budowie elektrowni jądrowej.

Budowę rozpoczęto 31 marca 1982 roku. Pozostały po niej jedynie betonowe fundamenty przyszłej i jednocześnie niedoszłej elektrowni.

15 czerwca 1987 roku Prezydium Komisji Planowania przy Radzie Ministrów zaakceptowało lokalizację drugiej elektrowni jądrowej w miejscowości Klempicz w Wielkopolsce. Jednak i ta budowa nie doszła do skutku. We wrześniu 2023 roku wydaniem decyzji środowiskowej, a następnie lokalizacyjnej zakończył się trwający od 2010 roku proces ustalania lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Na miejsce inwestycji została wybrana gmina Choczewo położona w północnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Ogłoszono już przetargi na budowę dróg dojazdowych do przyszłej elektrowni, remonty i rozbudowę linii kolejowej prowadzącej do tego obiektu. Budowa pierwszego polskiego reaktora jądrowego ma się zakończyć w 2035 roku.

Fabryka Izery w Jaworznie

To wieloletnie mrzonki o inwestycji, jakiej w Polsce nie było od lat. Mowa o budowie pierwszej od lat polskiej fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. W 2016 roku powstała spółka Elektromobility Poland, której celem była budowa samochodów elektrycznych polskiej produkcji i konstrukcji. Rok później, 12 września 2017 roku wyłoniono cztery zwycięskie projekty przyszłych pojazdów mających być produkowanych przez spółkę, z kolei w marcu 2019 roku zapowiedziano, że prace konstrukcyjne nad pierwszymi pojazdami potrwają jeszcze kolejne 40 miesięcy. We wrześniu tego samego roku ogłoszono planowaną datę rozpoczęcia produkcji polskich samochodów elektrycznych na 2022 lub 2023 rok. W lipcu 2020 roku zapowiedziano oficjalną premierę zarówno dwóch pierwszych prototypów, jak i logo oraz markę polskich samochodów elektrycznych. Zaistniał też temat inwestycji – budowy przyszłej fabryki Izery. Wskazano, że powstanie ona w województwie śląskim w Jaworznie. Po kilkuletnich przepychankach, zakończonych specustawą, na mocy której w końcu udało się uzyskać teren pod fabrykę inwestycja i tak nie doszła do skutku. Budowa fabryki miała ruszyć w połowie 2021 roku. Ostatecznie w 2024 roku projekt Izera – uznano za zakończony i niezrealizowany.