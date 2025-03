Spis treści

Julia Dragović: Jaki jest Wasz plan na najbliższe dni?

Piotr Pałgan: Ponieważ nowy zarząd PKP S.A. powrócił do pomysłu poprzedników, wznowiliśmy działania na rzecz obrony gmachu głównego częstochowskiego dworca przed wyburzeniem. W grudniu nasza delegacja spotkała się już z dyrektorem ds. inwestycji spółki, p. Arturem Różyckim oraz wzięła udział w Komisji Infrastruktury Sejmu RP, gdzie naszych argumentów wysłuchali wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak oraz wiceprezes PKP Paweł Lisiewicz.

Zobacz także: Dworzec główny w Częstochowie do rozbiórki. Jaka jest historia postmodernistycznej ikony miasta?

20 marca weźmiemy udział w sesji Rady Miasta Częstochowy w części poświęconej przebudowie dworca PKP.

Liczymy, że na sesji pojawią się także przedstawiciele PKP S.A. Swoją obecność wstępnie zapowiedział też arch. Ryszard Frankowicz - główny projektant obecnego dworca.

Z kolei 21 marca o 11:00 odbędzie się konferencja prasowa Komitetu "Nasz dworzec. Wspólna sprawa!" z udziałem m.in. przedstawicieli częstochowskiej kultury. Sprzeciwiamy się pomysłowi wyburzenia gmachu głównego, który po modernizacji i przebudowie układu funkcjonalno-użytkowego mógłby przecież świetnie służyć mieszkańcom miasta i regionu - nie tylko jako dworzec, ale też jako centrum czasu wolnego czy dom kultury.

Tego samego dnia rozpoczniemy też ogólnomiejską zbiórkę podpisów przeciw wyburzeniu, a za rewitalizacją gmachu.

Zobacz także: Przyjrzyjcie się dobrze - tak znika cały styl architektoniczny w Polsce. Rozbiórka Curtis Plazy to tylko objaw

JD: Czy teraz, kiedy wybrano już wykonawcę, jakiekolwiek działania mają jeszcze szansę coś zmienić?

PP: Tak. Jesteśmy dobrej myśli, chociaż PKP S.A. ignorując głos mieszkańców i radnych dąży do wyburzenia gmachu. W sprawę zaangażowali się lokalni politycy opcji rządzącej, m.in. poseł Piotr Strach z Polska 2050 Szymona Hołowni czy wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk z PSL.

Liczymy na to, że uda nam się przekonać PKP do rezygnacji z pomysłu rozbiórki dobrego, funkcjonalnego gmachu, który wymaga modernizacji i potrzebuje dobrego menadżera. Obecny niestety od wielu lat zaniedbuje powierzony mu obiekt.

Przy okazji chcę podkreślić, że nikt z nas nie sprzeciwia się modernizacji przejścia naziemnego i budowie wind czy schodów ruchomych na perony. Uważamy, że charakterystyczny łącznik z 1991 r. wymaga bardzo poważnej ingerencji. Nie rozumiemy jednak, po co przy okazji wyburzać gmach główny? W zaprojektowanym przez pracownię Toprojekt obiekcie nie ma nawet hali dworcowej, która na tak ruchliwym dworcu jak nasz jest konieczna.

PP: I bardzo ważne: regulamin konkursu architektonicznego z 2019 r. wykluczał remont obecnego gmachu głównego w ramach tej inwestycji. W punkcie 18. wprost stwierdzono, że w budynku nie wolno lokować żadnych funkcji związanych z obsługą pasażera i sugeruje się jego wyburzenie. Zdziwieni uczestnicy konkursu pytali, jaki jest powód takiej decyzji, ale otrzymali odpowiedź, że to wola inwestora.

Co ciekawe, w regulaminie określono całościowy budżet inwestycji na 18 665 000 złotych (łącznie z kosztami wyburzenia obecnego gmachu). Nic więc dziwnego, że wybrano projekt najprostszy i najtańszy w realizacji. Oczywistą niedorzecznością było także ujęte w regulaminie założenie, że obsługa ruchu pasażerskiego ma się odbywać od strony ulicy Piłsudskiego, a w miejscu obecnego gmachu ma pojawić się jedynie strefa wejściowa z węzłem sanitarnym i biletomatem zamiast kas.

Tymczasem to właśnie od strony Al. Wolności dociera na dworzec ogromna większość pasażerów. Jest to bowiem strona śródmiejska, z przystankami tramwajowymi. To po zachodniej stronie miasta znajduje sią uczelnie, urzędy i funkcjonalne centrum miasta.