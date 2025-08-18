Życie w Architekturze 2025. Biurowiec Craft/Kraft. Pracownia Architektoniczna Czora & Czora, Grażyna Czora

Spis treści
- Życie w Architekturze 2025. Biurowiec Craft/Kraft. Założenia Autorskie
- Życie w Architekturze 2025. Biurowiec Craft/Kraft. Autorzy
- Biurowiec Craft/Kraft. Metryka realizacji
- 10. edycja Życia w Architekturze
- Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia
- Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025
- Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł
Życie w Architekturze 2025. Biurowiec Craft/Kraft. Założenia Autorskie
Budynek biurowy Craft to funkcjonalna bryła o tarasowym układzie, charakteryzująca się minimalizmem, prostotą, dużą ilością przeszkleń i światła dziennego we wnętrzach. Kolorystyka ciemnego grafitu i odcienie rudości korespondują z sąsiednimi, ceglanymi budynkami dawnej kopalni Gottwald. Wyzwaniem projektowym było wpisanie budynku w kontekst ulicy Chorzowskiej oraz sąsiedztwo dużego centrum handlowego.
Życie w Architekturze 2025. Biurowiec Craft/Kraft. Autorzy
Autor projektu:
Pracownia Architektoniczna Czora & Czora, Grażyna Czora
Zespół autorski:
Współpraca autorska: architektki Małgorzata Spyra, Sara Poskart Architektura wnętrz: architekci Aleksander Czora, Grażyna Czora, Małgorzata Spyra, Sara Poskart Architektura krajobrazu: Stych – Urządzanie i Utrzymywanie Terenów Zieleni
Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:
Przed współczesnymi budynkami biurowymi stawiane są zupełnie inne wymagania niż przed tymi, które powstały jeszcze kilka lat temu. Pandemia sprawiła, że chętniej pracujemy w domu niż w biurze, więc w przestrzeniach biurowych konieczne są dodatkowe bonusy, które sprawią, że wybierzemy właśnie to, a nie inne miejsce pracy. Przestrzeń jest przyjazna dla użytkowników. Prostota i minimalizm z użyciem charakterystycznych elementów ułatwiają identyfikację miejsca i orientację w budynku.
Dzięki lokalizacji biurowca w centrum można łatwo się do niego dostać komunikacją miejską. W projekcie zastosowano materiały drewniane lub drewnopodobne. Ważnym elementem jest roślinność – w biurowcu zostały zaprojektowane dwie żywe zielone ściany, wprowadzono siatki pod pnącza. Dodatkowo w niskich i wysokich donicach umieszczono zieleń z uwzględnieniem lokalnej bioróżnorodności. Co najmniej 75% pomieszczeń pracy stałej ma otwierane okna, które umożliwiają dostęp świeże go powietrza. Zapewniono rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów w postaci stojaków, szatni oraz pomieszczeń sanitarnych z prysznicami.
Biurowiec Craft/Kraft. Metryka realizacji
Oficjalna nazwa i typ realizacji: Biurowiec Craft/Kraft, obiekt komercyjny
Inwestor: Ghelamco Poland
Generalny wykonawca: Strabag
Wykonawca konstrukcji: Czesław Hodurek Pracownia Inżynierska
Powierzchnia zabudowy: 2478,59 m2
Powierzchnia całkowita: 38 215,65 m2
Powierzchnia terenu/kubatura: 4396 m2/150 309,17 m3
Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2020/2023
10. edycja Życia w Architekturze
Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.
Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.
Jury konkursu Życie w Architekturze 2025
Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia
W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.
Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025
Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:
Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux
Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.
Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.
Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł
Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.
Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.