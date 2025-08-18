i Autor: Adam Kujawski AMFN

Nowy kampus Akademii Muzycznej to kolejna nowa realizacja na mapie Bydgoszczy. Założenia projektowe wyrosły z konkretnych potrzeb uczelni oraz doświadczeń pedagogów i studentów, do tej pory korzystających z kilku budynków rozproszonych w różnych częściach miasta. Połączenie wszystkich funkcji akademii w jednym obiekcie stanowi odpowiedź na współczesne wymagania kształcenia muzycznego.

Strefa koncertowa – serce kampusu

Cztery sale koncertowe, zróżnicowane pod względem skali, warunków akustycznych i wyposażenia, to najważniejsze przestrzenie w gmachu. Widownia głównej sali koncertowej z estradą dla pełnej orkiestry i chóru jest przewidziana dla 423 słuchaczy. Dużą elastyczność funkcjonalną zapewniają zmechanizowane podesty orkiestrowe, rozbudowane wyposażenie elektroakustyczne oraz elementy zmiennej akustyki, pozwalające dopasować warunki pogłosowe do repertuaru i wykorzystywanego nagłośnienia. Drugą pod względem wielkości jest sala teatralno-operowa z widownią dla 198 widzów oraz rozbudowanymi możliwościami techniki teatralno-scenicznej, jak regulowana fosa orkiestry, zapadnie, kieszenie boczne oraz wyposażony w górną mechanikę komin sceniczny. Elementy te zapewnią studentom Wydziału Wokalno-Aktorskiego warunki kształcenia w profesjonalnej przestrzeni teatralno-operowej.

Trzecia – sala kameralna z widownią przewidzianą dla 141 słuchaczy oraz dość dużą estradą – przeznaczona jest nie tylko dla mniejszych zespołów, ale również średniej wielkości chórów czy orkiestr muzyki dawnej. W obiekcie znalazła się też sala organowa (przeznaczona dla 72 słuchaczy), która zostanie wyposażona w trzy instrumenty organowe pozwalające na interpretację literatury muzycznej różnych epok.

Integralnym uzupełnieniem części koncertowej będzie także duża sala prób orkiestry. Układ estrady oraz akustyka tego wnętrza zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby wiernie odwzorowywać warunki głównej sali. Sukces w tak złożonym projekcie nie byłby możliwy bez ścisłej współpracy architektów, akustyków i projektantów branż, jak również zaangażowania niezależnego eksperta pracowni akustycznej Müller-BBM Building Solutions.

i Autor: Hanna Kazantseva / Plus3 Architekci

Budynek wypełniony dźwiękiem

Postulat połączenia wszystkich funkcji uczelni w jednym zwartym organizmie okazał się sporym wyzwaniem już na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego. Należało przyjąć, że wszystkie sale ćwiczeń muzycznych (ponad 100) oraz koncertowe i prób są dla siebie potencjalnym źródłem hałasu, gdzie poziomy dźwięku mogą dochodzić do 90 dB. Jednocześnie w każdej z nich należało uzyskać bardzo niski poziom hałasu określany krzywą NR (Noise Rating). W salach indywidualnych ćwiczeń muzycznych wynosi on NR≤20 dB, a dla przestrzeni koncertowych, które pełnią również funkcje studiów nagraniowych – NR≤15 dB. Tak wygórowane wymagania wymusiły zastosowanie nietypowych rozwiązań technicznych, m.in. przegród budowlanych zasadniczo odbiegających od tych stosowanych w typowym budownictwie.

Wszystkie sale muzyczne zostały zaprojektowane jako pomieszczenia wyseparowane akustycznie z konstrukcji budynku według zasady box in box. Konieczne było zastosowanie elastycznych połączeń ścian działowych, sufitów i podłóg pływających z główną konstrukcją. Masywne sufity dźwiękoizolacyjne, zbudowane ze szczelnie montowanych płyt g-k, podwieszono do konstrukcji budynku na wieszakach z wibroizolatorami, a w warstwach podłóg pływających zastosowano ciężkie wylewki betonowe oparte na wełnie mineralnej, która znacznie lepiej niż styropian nadaje się do tłumienia dźwięków uderzeniowych.

Po szczegółowym przeanalizowaniu układu funkcjonalnego, we współpracy z akustykami, opracowano siedem typów wewnętrznych ścian warstwowych do stosowania wraz z wytycznymi posadowienia i uszczelniania akustycznego przejść instalacyjnych. Dla przegród o najwyższych wymaganiach izolacyjności akustycznej zastosowano układ trójwarstwowych ścian murowanych z pustkami dylatacyjnymi wypełnionymi wełną mineralną oraz dodatkową warstwą tłumiącą z ciężkiej maty gumowej. Kluczowe dla uzyskania wymaganej izolacyjności akustycznej było zachowanie dokładności wykonania przegród wewnętrznych. Wymagało to od nadzoru inwestorskiego bardzo uważnego zaangażowania na etapie odbiorów częściowych prac budowlanych. Ostateczna weryfikacja potwierdzona została pomiarami akustycznymi przeprowadzonymi na budowie.

i Autor: Plus3 Architekci

Wentylacja – wyzwanie akustyczne

Kolejnym wymagającym zadaniem było zaprojektowanie wentylacji mechanicznej, która mogłaby łatwo stać się drogą przenoszenia hałasu pomiędzy salami. Konieczne okazało się zastosowanie zbiorczych systemów wentylacyjnych dla całych grup pomieszczeń, natomiast dla sal koncertowych i studiów nagraniowych przewidziano osobne układy. Powiązanie ich wspólnym systemem wentylacji o zmiennym przepływie pociąga za sobą duże zagrożenie powstania przesłuchów. Aby do tego nie dopuścić, należało zastosować dodatkowe zabezpieczenia.

Odgałęzienia do poszczególnych pomieszczeń zostały wyposażone w urządzenia do regulacji strumienia powietrza oraz szereg tłumików akustycznych. Końcowe odcinki wentylacji wykonano w formie komór rozprężnych z płyt z wełny mineralnej o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku oraz elastycznych przewodów tłumiących ograniczających przenoszenie drgań. Przeprowadzone badania izolacyjności wykazały, że system wentylacji, pomimo podłączenia pomieszczeń do wspólnego układu, jest w stanie wyeliminować wszelkie przesłuchy.

Stworzenie projektu budynku od podstaw dało wyjątkową szansę rygorystycznego zastosowania wytycznych akustycznych, które wyeliminowały zagrożenia przenoszenia hałasu wewnętrznego pomiędzy pomieszczeniami.

i Autor: Plus3 Architekci

Projektowanie akustyki wnętrz

Wyeliminowanie ryzyka przenoszenia hałasu pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami to jedno, ale znacznie trudniejsze było zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych wewnątrz. Wszystkie sale dydaktyczne podzielono na kilka grup według ich przeznaczenia – miejsca do ćwiczeń indywidualnych, do zajęć grupowych, pomieszczenia odsłuchowe i szereg innych. Dla każdej z nich opracowano wymagania warunków akustycznych, w tym czasu pogłosu, które w takim obiekcie bardzo istotnie wpływają na rozwiązania architektoniczne i wykończeniowe. Kubatura pomieszczenia, proporcje jego wysokości do długości i szerokości oraz eliminacja równoległości przeciwległych płaszczyzn są podstawą do zaprojektowania dobrego akustycznie wnętrza. Zaś zastosowane okładziny ścienne i sufitowe są dobrane tak, by spełniały wymagane współczynniki pochłaniania dla poszczególnych powierzchni. Wstępna analiza, przeprowadzona na podstawie akustycznego modelu numerycznego, została ostatecznie poddana weryfikacji w trakcie badań akustycznych pomieszczeń referencyjnych na budowie.

Celem adaptacji akustycznej jest uzyskanie odpowiednich warunków wewnątrz pomieszczenia dostosowanych do jego funkcji i kubatury. W tym celu stosuje się specjalne materiały, odpowiednio kształtuje powierzchnie, aby uzyskać wymaganą propagację dźwięku, jego odbić, pochłaniania i rozproszenia, czyli właściwą jakość dźwięku. W części sal na ścianach zastosowano kotary umożliwiające dostosowywanie warunków akustycznych do indywidualnych oczekiwań. W obiekcie użyto kilkanaście typów ustrojów akustycznych, od szczelinowych systemów dźwiękochłonnych dostrojonych dla różnych pasm częstotliwości, poprzez różnego typu dyfuzory oraz wielokierunkowe reflektory akustyczne odpowiednio kierujące odbicia dźwięku. Wszystkie elementy spójnie zintegrowano z estetyką wnętrz, której wspólnym motywem są naturalne okleiny jesionowe. Jasne drewno ociepla przestrzeń, wprowadzając atmosferę sprzyjającą pracy twórczej.

i Autor: Plus3 Architekci

Kiedy nowy kampus otworzy swoje drzwi dla odwiedzających?

Zakończenie budowy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy planowane jest na jesień 2025 roku, kiedy uczelnia będzie świętować swoje 50-lecie.