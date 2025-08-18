Akademia Muzyczna w Katowicach z nową siedzibą z czerwonej cegły. Ambitny projekt z „oknem” na świat

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 w Ossowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Projekt pracowni SLAS Architekci

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, duma miasta, ma swoją siedzibę w malowniczym, neogotyckim budynku z czerwonej cegły przy ulicy Zacisze 3. Obecnie, tuż naprzeciwko, przy ulicy Wojewódzkiej, realizowany jest projekt, który ma stworzyć nowoczesną przestrzeń dla studentów i artystów – Akademicką Strefę Sztuki Scenicznej.

Prace budowlane nad nowym budynkiem rozpoczęły się w 2022 roku. Za realizację tej ambitnej wizji odpowiada konsorcjum firm PBO Śląsk i Wodpol. Projekt, który ma na celu stworzenie inspirującej przestrzeni dla studentów Akademii Muzycznej oraz miłośników muzyki i sztuk scenicznych, jest dziełem Aleksandra Bednarskiego i Mariusza Komrausa z katowickiej pracowni SLAS Architekci. Inwestycja ma zostać ukończona w 2026 roku, a jej koszt, obejmujący budowę i wyposażenie, szacuje się na około 115 milionów złotych.

Architektoniczna harmonia czyli miejsce, gdzie stare spotyka się z nowym

Nowy gmach wznosi się na działce położonej naprzeciwko dotychczasowej siedziby uczelni. Jedna ze ścian budynku będzie graniczyć z linią kolejową, za którą rozciąga się śródmieście Katowic. Charakterystycznym elementem architektonicznym nowej Akademii Muzycznej będzie monumentalne okno, umieszczone po obu stronach bryły. To przeszklenie, które już teraz, mimo trwających prac elewacyjnych, ukazuje rozmach projektu i zapowiada nową jakość w przestrzeni akademickiej.

Okno na świat - symbolika nowej siedziby Akademii

Podczas inauguracji inwestycji architekci podkreślali, że nowy obiekt stanowi rozwinięcie i dopełnienie istniejącego kompleksu. Jednocześnie, ma on na celu podkreślenie obecności Akademii w przestrzeni miasta, otwierając się na otoczenie poprzez wielkie, przeskalowane okno, skierowane w stronę kolei, miasta i świata. Przez to ogromne okno widać z ulicy kopułę kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP stojącego już za torami, przy placu Szramka. .

Zobacz jak powstawała nowa siedziba Akademii Muzycznej w Katowicach - zdjęcia

To będzie scena dla talentów i nowa przestrzeń dla sztuki

Nowy budynek, dedykowany sztukom scenicznym, takim jak opera, koncerty, teatr i balet, ma służyć nie tylko studentom, ale również wszystkim miłośnikom sztuki, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniach artystycznych organizowanych w jego wnętrzach. W obiekcie znajdzie się m.in. imponująca sala koncertowa, która będzie gościć spektakle muzyczne i teatralne.

Elewacja budynku, nawiązująca do czerwonej cegły starej siedziby uczelni, ma stanowić spójny element architektoniczny, łączący tradycję z nowoczesnością.

Akademia Muzyczna w Katowicach najstarsza uczelnia wyższa na Górnym Śląsku

Akademia Muzyczna w Katowicach jest najstarszą uczelnią wyższą działającą na Górnym Śląsku. Budynek przy ulicy Wojewódzkiej, w którym mieści się jej główna siedziba, został wzniesiony w latach 1899-1901 na potrzeby Szkoły Rzemiosł Budowlanych, założonej w 1898 roku. Nowa inwestycja stanowi kolejny rozdział w historii tej zasłużonej uczelni, która od lat kształci przyszłe pokolenia artystów i muzyków.