Spis treści

Kopalnie na Górnym Śląsku, które udało się uratować przed rozbiórką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pilnie zamknięty fragment DK 79

DK 79 biegnie z Warszawy przez Kraków i Katowice do Bytomia. W jednym z tych miast - w Chorzowie - biegnie estakadą nad centrum miasta i rynkiem. Jeździ nią każdego dnia 40 tys. aut - to też łącznik między autostradą A1 i S86.

I właśnie ta estakada, fragment DK 79, został w poniedziałek po południu nagle zamknięty. Wstrzymany został ruch samochodowy, tramwajowy, rowerowy i pieszy zarówno na, jak i pod estakadą. Nieczynne są wszystkie przystanki. Wstrzymany został ruch pociągów, bo pod jednym z przęseł jest linia kolejowa. Lokale, które są pod estakadą w Chorzowie zostały ewakuowane. Pod estakadą był też publiczny parking. Ruch został wstrzymany na razie do 2 lipca.

Od wtorku 3.06 Koleje Śląskie nie będą kursować w Chorzowie i 40 pociągów zostanie odwołanych. Również we wtorek Wojewódzki Inspektor Budowlany rozpocznie kontrolę decyzji prezydenta Chorzowa o zamknięciu estakady w związku z różnicami pomiędzy ekspertyzą a poprzednimi opiniami WINBu i MZUiM - poinformował o tym wieczorem, po zakończeniu sztabu kryzysowego u wojewody, radny Marcin Michalik.

Dlaczego estakadę trzeba było zamknąć?

- Po dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego, Szymon Michałek - prezydent Chorzowa - podjął decyzję o całkowitym wyłączeniu z użytkowania estakady w ciągu ul. Katowickiej DK79 w Chorzowie od 2 czerwca, od godz. 14.30 - poinformowali urzędnicy. - Do Urzędu Miasta Chorzów wpłynęły wnioski Ekspertyzy technicznej estakady. W ekspertyzie wskazano, że estakada nie wykazuje żadnej nośności i ulegnie awarii lub katastrofie. Estakadę należy niezwłocznie wyłączyć z użytkowania, w sposób stały uniemożliwiając do niej dostęp.

Zawalenie się estakady lub wiaduktu - czy to możliwe?

Tak. To wcale nie jest nierealny scenariusz. Najbardziej w pamięć zapadła nam na pewno katastrofa budowlana - zawalenie się wiaduktu w Genui we Włoszech z 14 sierpnia 2018 roku. Runał wtedy kilometrowy odcinek autostrady, a samochody spadły do 50-metrowej przepaści. Zginęło ponad 43 osób, a 566 straciło dach nad głową.

Jednak w Polsce też dochodziło do takich wypadków. W 2021 roku zawaliła się część wiaduktu w Koszalinie w ciągu drogi krajowej nr 6. Spadła jedna nitka konstrukcji.

Ale w tym przypadku sprawa nie jest taka oczywista. Chodzi o ekspertyzę. Pojawiają się opinie, że konieczna jest druga.

- Zanim zaczniemy wyburzać (cokolwiek), warto byłoby wykonać drugą ekspertyzę przez uznany instytut (np. IBDIM) lub uczelnię techniczną - skomentował Wojciech Dinges, wiceprezes Polregio, specjalista z zakresu transportu. I dodał - Bo - z całym szacunkiem - ekspertyza wykonana przez jednoosobową działalność gospodarczą z Pszowa (tokbud.com.pl) w tak ważnej sprawie powinna być potwierdzona.

Prezydent Chorzowa zapowiedział, że złoży apel do rządu

Chodzi o Ekspertyzę techniczną Estakady w ciągu ul. Katowickiej DK79 w Chorzowie, opracowaną przez Biuro Projektowe TOKBUD, na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie. Celem opracowania była ocena stanu technicznego obiektu mostowego i jego przydatności do użytkowania w obecnym stanie. W ekspertyzie wskazano, że estakada nie wykazuje żadnej nośności i ulegnie awarii lub katastrofie. Estakadę należy niezwłocznie wyłączyć z użytkowania.

Wieczorem na konferencji prezydent Chorzowa przyznał, że zaraz zacznie spotkanie z wojewodą i marszałkiem i zaapeluje do rządu.

Chorzowska estakada na DK 79 od lat jest w złym stanie

To, że chorzowska estakada jest w katastrofalnym stanie, wiadomo od lat. Już w 2007 dr inż. Marek Salamak i Andrzej Radziecki z Politechniki Śląskiej w Gliwicach pisali: Ciągle pogarszający się stan techniczny i liczne uszkodzenia zmusza lokalne władze do przeprowadzenia bardzo kosztownego remontu, którego wartość przewyższa kilkuletni budżet miejski, przeznaczany na utrzymanie dróg. Rozwiązaniem ma być budowa nowej obwodnicy miasta. Jednak inwestycja taka jest bardzo czasochłonna i właściwie dopiero po jej zakończeniu oraz przeprowadzeniu dodatkowych badań można będzie podjąć decyzję o ewentualnej likwidacji estakady.

Architekt: estakadę dawno trzeba było wyburzyć

W sprawie głos zabrał architekt Maciej Franta. Jego zdaniem ekstakada powinna zostać dawno wyburzona

- Estakada już dawno, lata temu powinna być wyburzona! Modelowanie ruchu oraz dane naukowe wstępnie wskazują, że ta trasa jest kompletnie niepotrzebna, bo ponad 95% to tranzyt i nie służy on w żadnym prawie stopniu mieszkańcom Chorzowa, a zbudowana była dawno, zanim były trasy szybkiego ruchu jak chociażby DTŚ. Przepustowość drogi była przez półtora roku ograniczona o połowę i jak widać problem wagi tej trasy jest wielokrotnie wyolbrzymiony. To absurd, że miasto „płaci haracz” sąsiednim miastom od kilkudziesięciu lat tylko po to, aby część kierowców spoza Chorzowa miała 10 min szybciej do pracy w Katowicach.

Bo o estakadzie, przez którą Chorzów stracił rynek, dyskutuje się od lat. To relikt PRL. Rzeczywiście na XIX-wiecznym rynku w Chorzowie krzyżowały się drogi i z Warszawy do Wrocławia, i do Poznania. Pojawił się więc projekt budowy drogi szybkiego ruchu nad rynkiem. Co więcej, takie rozwiązania architektoniczne wykorzystywano w latach 60. i 70. XX wieku także w innych krajach - m.in. w Halle i Hanowerze, a także we Włoszech.

- W Chorzowie, by wybudować estakadę, trzeba było wyburzyć wiele kamienic - przypominał przed laty dla Dziennika Zachodniego Henryk Mercik, wówczas konserwator zabytków w Urzędzie Miasta w Chorzowie.

Rzeczywiście, w gruz zamieniono m.in. kilka cennych secesyjnych kamienic.

Estakada przebiega 7 m nad ziemią i ma 400 metrów.

Historia budowy estakady w Chorzowie

Projekt został wykonany w Wojewódzkim Biurze Projektowym w Zabrzu, a inwestycję wykonał Skoczowski Oddział Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych. Jednym z głównych autorów tego projektu był dr Stefan Jendrzejek -wówczas pracownik Politechniki Śląskiej. Budowa zaczęła się w sierpniu 1976 i trwała trzy lata, choć zakładano, że potrwa pięć. Otwarto ją 22 lipca 1979. Drogowcom w budowie pomagali mieszkańcy, pracownicy hut, żołnierze, uczniowie.

- Geometria estakady jest bardzo skomplikowana zarówno w planie, jak i w przebiegu niwelety. Pod każdą jezdnią wykonano niezależną konstrukcję z betonu sprężonego (rys. 3). Na długości estakada składa się z trzech ciągłych odcinków zdylatowanych poprzecznie. Rozpiętości najdłuższych przęseł dochodzą do 35 m - opisywali Marek Salamak i Andrzej Radziecki.

- Jak na tamte czasy standard wykonania był wysoki - przyznali mieszkańcy Chorzowa, którzy budowę pamiętali.

Zobacz rynek pod estakadą i czytaj dalej

Arteria ta oznacza nowoczesne, funkcjonalne i wygodne śródmieście, poprawę warunków komunikacyjnych i transportowych, gdyż możliwa tu będzie o wiele płynniejsza, szybsza i bezkolizyjna jazda, poprawi się bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wreszcie centrum Chorzowa zyska na estetyce - tak lokalne media chwaliły trasę.

W drugiej dekadzie XXI wieku w Chorzowie postanowiono odbudować rynek - pod estakadą. Powstały przeszklone pawilony, w których są kawiarnia czy księgarnia. Jest fontanna i stoją palmy. A także 40 drzew i 3 tys. krzewów. Rynek uroczyście otwarto w 2019 roku.

Czytaj też o zalanej nowej obwodnicy w Bolesławiu w woj. małopolskim: Drogę trzeba było wyłączyć z ruchu

Tę drogę trzeba było zamknąć, bo została zalana. Zdjęcia