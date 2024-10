Warszawskie osiedla

Dolnośląskie zabytki na trawniku i Mister w kieszeni, czyli osiedle Swoleżerów w Warszawie

W latach 70. w Warszawie w miejscu domków fińskich powstało osiedle Swoleżerów. Jego główny atut to do dziś ukształtowanie terenu - 7 bloków załamuje się wzdłuż pasa zieleni uzupełnionej zabytkami z Dolnego Śląska. No i lokalizacja - "za płotem" ma ambasady. Osiedle Haliny Skibniewskiej i Aliny Scholtz zdobyło tytuł Mistera Warszawy 1974 roku.