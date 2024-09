Po krótkich oględzinach kierownik budowy Jerzy Gumiński słyszy z ust urzędników zdumiewające oświadczenie: "To my w Kielcach postawimy sobie taki sam". Gumiński próbuje tłumaczyć, że architektura budowanego w Gdyni obiektu została zaprojektowana specjalnie dla tego miejsca i nie można jej kopiować jak projektu typowego. Wojewodowie i towarzysząca im świta są jednak na te tłumaczenia impregnowani: "Organizowaliśmy konkursy architektoniczne, które nie przyniosły pozytywnych rezultatów. Zbudujemy w Kielcach teatr taki jak w Gdyni, a potem postanowimy, co w nim będzie się działo".