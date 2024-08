Mozaiki

Zagadka autorów mozaiki z MOSiR w Zabrzu rozwiązana - jednym z nich jest architekt Spodka. Dzieło było anonimowe przez 50 lat

Do dziś nie było wiadomo, kto stworzył piękne mozaiki na masztach przy MOSiR-ze w Zabrzu. Prof. Irma Kozina, historyczka sztuki, odkryła, kto stoi za ich projektem. Swoje odkrycia opisała w nieopublikowanym jeszcze artykule, który przekazała nam do wglądu - dzięki uprzejmości Pani Profesor możemy dziś przekazać, co udało się ustalić.