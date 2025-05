Zaprojektował wielki szpital - pomnik dla dzieci. Pieniądze zbierała cała Polska, a na pomysł wpadła znana pisarka. Nie żyje znany architekt

Zmarł architekt Jacek Bolechowski. To on zaprojektował Szpital-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka i z Andrzejem Bołtuciem był właścicielami praw autorskich do tego obiektu. Ogromny gmach powstawał latami, a na 11-piętrowym budynku jest znana dekoracja z odpadów metalowych. Pogrzeb architekta odbędzie się w Warszawie na początku czerwca.

Zmarł wybitny architekt Nie żyje architekt, który zostanie zapamiętany szczególnie przez jedną, wyjątkową budowlę: Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Zaprojektował go architekt Jacek Bolechowski, członek Oddziału Warszawskiego SARP od 1968 roku. Z żalem zawiadamiamy, że 25 maja 2025 roku w wieku 85 lat zmarł Jacek Bolechowski, architekt IARP, wybitny specjalista w zakresie architektury i technologii medycznej, biegły sądowy, wieloletni sędzia Sądu Dyscyplinarnego MaOIARP, przyjaciel i mentor - napisali przedstawiciele SARP w Warszawie. - Córce i wnuczce, oraz wszystkim, których odejście Jacka dotknęło osobiście, składamy najserdeczniejsze kondolencje. Pogrzeb Jacka Bolechowskiego. Gdzie i kiedy? Msza święta żałobna odprawiona zostanie 6.06.2025 roku o godzinie 13:30 w kościele Św. Katarzyny w Warszawie przy ul. Fosa 17. Z kolei pochówek odbędzie się na Cmentarzu Służewskim Starym przy ul. Fosa 17 także 6 czerwca (kw. Sc lewa str, kw I linia 1, gr. 59). Przebudowa kliniki pediatrii Kim był architekt Jacek Bolechowski Urodził się w roku 1939. To członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP .Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1968). Status architekta twórcy miał od 1986 roku - czytamy na stronie archmemory.pl. To autor m.in. takich budynków: Szpital-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie (Międzylesiu) (1972) - współautorzy: Andrzej Bołtuć, Andrzej Drzewiecki

Kryta Pływalnia Olimpijska, Ostrowiec Świętokrzyski (~2005) - współautorzy: Maciej Gajownik, Marta Grybowicz, Piotr Konopka, Agata Łuczaj, Krzysztof Popiński, Dorota Putkowska–Karczmarczyk, Karol Serafin - Nagroda III stopnia Ministra Transportu i Budownictwa 2005

Klinika Budzik w Warszawie (2012) - współautor Wojciech Kielski;- pływalnia Wodnik, ul. Abrahama, Warszawa. Przeczytaj także: Architekt musi twardo stąpać po ziemi, podkreślał Jerzy Gottfried, nestor polsk… Szpital - pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Uważany jest za najnowocześniejszy szpital dziecięcy w Polsce. Prowadzi działalność leczniczą, rehabilitacyjną, naukową i szkoleniową. W jego skład wchodzi 17 klinik, 29 samodzielnych poradni, apteka szpitalna oraz zespół specjalistycznych przychodni. Historia jego powstania zasługuje na długą opowieść. Przypomnę jedynie, że powstał z inicjatywy pisarki Ewy Szelburg-Zarembiny z 1965 roku i jest jednocześnie pomnikiem dzieci, ofiar II wojny światowej. W 1968 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka, a w 1969 Ppzy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłoszono otwarty konkurs na projekt Pomnika – Szpitala Centrum Zdrowia Dziecka. Wygrał go zespół w składzie: mgr inż. arch. Jacek Bolechowski

mgr inż. arch. Andrzej Bołtuć

inż. konstruktor Andrzej Zieliński 3 czerwca 1973 odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę. Budowa trwała lata, bo ostatecznie zakończono ją na początku lat 90. Jako pierwszy etap ukończono pawilony A, B i C w 1977. Drugi etap - 5 pawilonów w tym liczący 11 pięter budynek, w którym ulokowano oddziały szpitalne, został ukończony 2 lata później. Trzeci etap budowy został ukończony w 1991 roku. Słynna dekoracja na najwyższym budynku początkowo miała być z łamanego kamienia. Szpital CZD. Zdjęcia z drona