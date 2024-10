Spis treści

Dworcowa w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kamienice w centrum Katowic przejdą totalną rewitalizację

- Kamienice tworzą miasto - przyznaje architekt Tomasz Konior, odpowiedzialny za projekt przebudowy olbrzymiego kwartału kamienic w centrum Katowic. Kwartał Dworcowa ma wymiary 100 na 80 metrów. Ponad 20 tys. mkw powierzchni. Dziś kamienice są większą atrakcją dla miłośników urbexu, którzy chętnie by tu pomyszkowali - liszaje z farby, zbutwiała podłoga, długie, ciemne korytarze, marmurowe okładziny na ścianach, piękne, zniszczone klatki schodowe, drewniane ościeżnice, wielkie okna z widokiem na Dworcową i Mariacką i gdzieniegdzie resztki dawnej świetności - jak drewniane okładziny na ścianach, piękne parkiety czy żyrandole.

To kwartał między ulicami Dworcową, Mielęckiego, Staromiejską i Dyrekcyjną. Owszem, przed laty działały tu hotele, a potem kolejowa przychodnia, ale od lat budynki są w większości puste (zajęte są tylko niektóre przestrzenie na parterach, gdzie działają puby). Trudno sobie wyobrazić, że za trzy lata powstanie tu kwartał, który ma być przykładem dla innych miast w Polsce. Tu znajdziecie szczegóły inwestycji przy Dworcowej w Katowicach - opisywaliśmy je kilka miesięcy temu.

Inwestor: spółka Epione, architekt: Tomasz Konior

Jak to się stało, że spółka Epione, która zajmuje się działalnością medyczną, inwestuje w taki obiekt i od lat sukcesywnie kupowała kolejne budynki od spółek kolejowych?

Po raz pierwszy zobaczyłem ten obiekt, gdy przyjechałem na studia do Katowic 34 lata temu - wspomina Narcyz Wrześniewski, prezes Epione. W tym budynku zostałem zatrudniony jako noszowy. Gdy po raz pierwszy zobaczyłem ulicę Mariacką z balkonu biura na pierwszym piętrze, zakochałem się w tym widoku. Do inwestycji zaś przygotowujemy się od 10 lat. Wówczas kupiliśmy pierwszą kamienicę. Od 6 lat wiadomo, że będą tu hotele sieci Marriott. Myśleliśmy też wcześniej o kolejnej "imprezowni" jak Mariacka, potem o jednym, pięciogwiazdkowym hotelu. Ale że nie udało się uzyskać dofinansowania, będzie ostatecznie cały kompleks hotelowo-biurowo-handlowy.

Prace ruszą w październiku 2024, potrwają około trzech lat. - Choć czynimy starania, aby trwały krócej - zastrzega Ireneusz Dudek, inwestor zastępczy. Jego firma Hotel Inwest ma spore doświadczenie przy budowie hoteli, m.in. dla sieci Puro i Marriott.

Czytaj też:

Warsaw Presidential Hotel zamiast hotelu Marriott

Kim jest właściciel Arche, który inwestuje w ruiny?

Co będzie działo się przy Dworcowej i Mielęckiego w Katowicach?

Kamienice zostaną w zasadzie wypatroszone. Choć niektóre są pod opieką konserwatora i nie wszystko można "ruszyć". Np. narożna kamienica z balkonem, o której wspominał Narcyz Wrześniewski. Zacznie się od... przebudowy Mielęckiego - tędy na plac budowy będą dojeżdżać maszyny. Zostanie tu - na środku - wylany pas asfaltu, a płyty, którymi wyłożony jest deptak - zostaną zdemontowane. Plac budowy zajmie też ok. 4,5 m ulicy. Potem zaczną się prace rozbiórkowe na dziedzińcu i wyburzanie części kamienic od strony ulicy Mielęckiego. Trzeba też będzie wzmocnić ściany sąsiedniej kamienic. Powstanie duży wykop, w którym będzie żelbetowa konstrukcja całego budynku. Te prace potrwają około 2 lat. Wykop będzie głęboki na kilka metrów (bo pod ziemią będzie tylko jedna kondygnacja - parking na 80 aut. Następnie przyjdzie czas na prace zewnętrzne, które zaczną się za 1,5 roku i potrwają do 2027.

Ulica Mielęckiego, która obecnie jest deptakiem, nie tylko na czas robót zmieni się w dojazdową, którą będzie jeździł ciężki sprzęt. Potem też będzie pełnić funkcje drogi dojazdowej do nowego kwartału. Wjazd do podziemnego garażu będzie na końcu tej ulicy, wyjeżdżające auta będą zawracać na placyku przed Dworcową, a autokary pojadą prosto - do tylnej Mariackiej. Warsztaty, dotyczące przyszłości Mielęckiego przeprowadzi wiosną 2025 miasto. - Prawdopodobnie powstanie woonerf - zapowiada wiceprezydent Katowic Bogumił Sobula. I dodaje: - Między budynkami jest 16 metrów.

Tak ma wyglądać kwartał Dworcowa w Katowicach. Wizualizacje

To miejsce wciąż potrzebuje świadomych inwestorów i ambitnych architektów - przyznał architekt Tomasz Konior. Jego zdaniem, rewitalizacja kamienic w centrum Katowic ma przywrócić splendor okolicy. Powtórzył, jak ważne jest szanowanie historycznych budynków, ale i nowe spojrzenie na ich funkcje. - Szanujmy przeszłość, ale nie miejmy kompleksów - powiedział. Co mówi Tomasz Konior o Dworcowej w Katowicach, przeczytacie tu.

Inspiracją i wzorcem niezmiennie pozostaje klasyczna, miejska struktura kwartałów kamienic, kształtująca przylegające doń ulice. Tak formowane miasto o sprawdzonej skali, zapewnia oczekiwaną różnorodność, odpowiednią gęstość i ludzką skalę - mówi Tomasz Konior.

Autor:

Wiadomo, że za projekt wnętrz jednego z hoteli - Tribute - odpowiada znana i nagradzana pracownia Tremend, która zaprojektowała dworzec w Lublinie.

Zobacz zdjęcia wnętrz budynków przy Dworcowej przed remontem