Aluprof zaprasza do udziału w konferencji „Future Builders 2024”. Już 16 października wybitni architekci i eksperci będą debatować na temat przyszłości budownictwa

Prestiżowa międzynarodowa konferencja już 16. października

„Future Builders” to międzynarodowa konferencja poświęcona najważniejszym zagadnieniom z zakresu światowej architektury. Celem projektu, który zdążył już zyskać uznanie branży, jest stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji na temat przyszłości budownictwa, ze szczególnym naciskiem na kwestie zrównoważonego rozwoju, innowacyjności i postępu technologicznego oraz trendów architektonicznych. Najbliższa edycja konferencji „Future Builders” odbędzie się 16. października w Warszawie, w hotelu DoubleTree by Hilton przy ul. Skalnicowej 21. Wydarzenie, które rozpocznie się o godz. 10:00, poprowadzi dziennikarz i prezenter telewizyjny Marcin Prokop. Konferencja ma charakter otwarty, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja, której należy dokonać, wypełniając formularz dostępny na stronie https://future-builders.com/konkurs/formularz-konferencji. Z myślą o wszystkich tych, którzy nie będą mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, organizatorzy zaplanowali transmisję on-line, którą można będzie oglądać na stronie https://future-builders.com.

Ciekawe dyskusje z udziałem wybitnych zagranicznych architektów i ekspertów

W ramach tegorocznej edycji konferencji „Furture Builders” zaplanowano trzy panele dyskusyjne z udziałem wybitnych architektów i ekspertów oraz prezentację zwycięskiego budynku z konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof” z 2022 roku . W panelu „Zrównoważony rozwój w architekturze: slogan czy realna potrzeba?” wezmą udział wielokrotnie nagradzany macedoński architekt Besian Mehmeti, Lukáš Romanczin – ekspert w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań fasadowych, Jose Pareja Gomez związany z prestiżową pracownią architektoniczną Zaha Hadid Architects oraz Marios Tsiliakos – analityk systemów projektowych i specjalista z zakresu geometrii złożonej oraz projektowania opartego na optymalizacji parametrów. Kolejna debata dotyczyć będzie ważnego zagadnienia, jakim jest rewitalizacja budynków. W panelu „NOWE czy odNOWionE. Rewitalizacja budynków jako kierunek dla architektury przyszłości” wystąpią Bledion Baraliu – jeden z pionierów wdrażania technologii BIM w architekturze w Kosowie i w rejonie Bałkanów Południowych, Colman Billings – dyrektor zarządzający w irlandzkim biurze projektowym Billings Design Associates, specjalizującym się w projektowaniu nowoczesnych fasad, architekt Ian Bogle – założyciel wielokrotnie nagradzanej pracowni projektowej Bogle Architects działającej w ponad 25 krajach na świecie, Razvan Puchici – architekt i wspólnik zarządzający cenionej rumuńskiej pracowni Cumulus Architecture SRL oraz Agnieszka Kalinowska-Sołtys – członek Polskiej Rady Architektonicznej SARP, współzałożycielka Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego oraz prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich w latach 2022 – 2024. Kolejną częścią konferencji będzie wykład profesor Ewy Kuryłowicz. W ramach studium obiektu ta wybitna architekt, związana z renomowaną pracownią Kuryłowicz & Associates, opowie o budynku Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obiekt, za którego zaprojektowanie odpowiada wspomniane biuro, to jedna z najciekawszych inwestycji budowlanych powstałych w Polsce w ostatnich latach. Funkcjonalność i wyjątkowy design budynku oraz zastosowane w nim rozwiązania architektoniczne docenili jurorzy ostatniej, czwartej edycji międzynarodowego konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”, przyznając mu I. nagrodę. Konferencję „Future builders” zakończy panel dyskusyjny pt. „Czy dekada w architekturze to dużo?". W dyskusji organizowanej z okazji jubileuszowej, piątej edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”, udział wezmą laureaci z poprzednich lat, wybitni polscy architekci: Andrzej M. Chołdzyński, Ewa Kuryłowicz, Przemo Łukasik, Zbigniew Maćków oraz Marcin Sadowski.

Już dziś zgłoś swój udział w konferencji „Future Buildres 2024”!

Konferencja „Future Builders” została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Patronami merytorycznymi wydarzenia są SARP, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, PLGBC oraz Polski Związek Firm Deweloperskich. Projekt został także objęty patronatem medialnym przez redakcje krajowe – Architektura i Biznes, Architektura Murator, Bryla.pl, Builder, Świat Aluminium, Zawód: Architekt oraz zagraniczne – Glass News, Z&R, gevelbouw.info, Profiel oraz OCTOGON Architecture & Design.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Będzie to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń oraz poznania najnowszych trendów i opinii specjalistów na temat przyszłości branży budowlanej. Dzięki wcześniejszej rejestracji uczestnicy uzyskują gwarancję miejsca, dostęp do wszystkich wywiadów na żywo, możliwość zadawania pytań podczas spotkań oraz nieograniczony dostęp do bazy wiedzy i inspiracji.

Konferencja zakończona galą ogłoszenia zwycięzców piątej edycji konkursu „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”

Finałem konferencji „Future Builders 2024” będzie wieczorna, uroczysta gala, podczas której poznamy laureatów prestiżowego, międzynarodowego konkursu architektonicznego „Obiekt Roku w Systemach Aluprof”, do których trafią nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio 50 tys. zł za I. miejsce, 30 tys. zł za II. miejsce i 15 tys. zł za zdobycie III. miejsca. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja najlepszych polskich i zagranicznych realizacji architektonicznych bazujących na rozwiązaniach aluminiowych marki Aluprof. W tym roku odbędzie się jubileuszowa, piąta edycja tego cenionego wydarzenia, o którego randze świadczyć może liczba polskich i zagranicznych obiektów zgłaszanych w poprzednich latach – łącznie było to już blisko 600 budynków nie tyko z naszego kraju, ale też takich państw jak USA, Czechy, Wielka Brytania czy Belgia. Wśród obiektów nagrodzonych w poprzednich edycjach znalazły się tak prestiżowe i uznane realizacje jak katowickie .KTW, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Hotel Nobu Warsaw, kompleks obiektów Browary Warszawskie, Cedet, Green2day z Wrocławia, szwedzki Sara Kulturhus czy nowojorski Brooklyn Navy Yard, dock 72. Tegorocznym obradom jury przewodniczyć będzie Przemo Łukasik z pracowni Medusa Group. Oprócz niego najpiękniejsze budynki powstałe z zastosowaniem rozwiązań Aluprof wybiorą znani i cenieni architekci i przedstawiciele branży: Maciej Franta, Karol Fiedor, Bożenna Wawrzyniak-Mańko, Elżbieta Dziubak i Zbigniew Poraj. Więcej informacji można znaleźć na stronie konkursu: https://future-builders.com/konkurs.

Lider i innowator branży

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki. Firma dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej. Zgodnie z hasłem „Let’s build a better future” Aluprof promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego. Więcej informacji na stronie producenta: https://aluprof.com.