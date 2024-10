PORTA PRO - nowy serwis dla architektów i Konkurs PORTA BY ME 2024/2025

Dom KOS_04 w Koszalinie Autorzy: AMJ studio architekci Adam Jankowski, Marek Jankowski, Kamil Paszek Powierzchnia użytkowa: 200 m² Powierzchnia całkowita: 242 m² Kubatura przed rozbudową: 590 m³ Kubatura po przebudowie: 791 m³ Projekt: 2022 Realizacja: 2023

Przebudowa starego domu w Koszalinie

Metamorfoza domów kostek, czyli ekonomicznych budynków wznoszonych powszechnie w całej Polsce od lat 60., stanowi dla architektów prawdziwy sprawdzian umiejętności. Wyzwaniem jest nie tylko przebudowa obiektu zrealizowanego zwykle z tanich materiałów, ale też nadanie nijakiej architekturze cech unikatowości.

Tak było też w przypadku domu w Koszalinie. Architekci z poznańskiego AMJ studio zaproponowali powiększenie budynku o dodatkową przestrzeń dzienną i tarasy użytkowe.

Od początku podobał nam się zwarty kształt domu i jego proporcje. Chcieliśmy wydobyć z architektury z czasów PRL to, co najciekawsze. Połączenie starego z nowym zawsze jest największym wyzwaniem dla architektów przy tego typu projektach – tłumaczy Adam Jankowski, współautor projektowanej przebudowy. Dodaje, że główną ideą projektu była minimalna ingerencja w bryłę i odświeżenie jej wyglądu poprzez powiększenie otworów okiennych oraz zaproponowanie nowej kompozycji kolorystycznej elewacji.

Na części rozbudowywanej od ogrodu wprowadzono siatkę na bluszcze, które mają sprawić wrażenie, że podstawa budynku stopi się z terenem wokół. Istotną kwestią było dla nas zaakcentowanie nowych części budynku. Stąd też decyzja o wprowadzeniu koloru rdzawego w postaci elewacji z płyt HPL. Przebudowa i rozbudowa obiektu jest dzięki temu szczera w swoim wyrazie i uwydatnia to, co nowe oraz to, co zostało przekształcone z oryginalnej formy – mówi Jankowski.

i Autor: serwis prasowy Dom przed przebudową

Duże zmiany we wnętrzach

Dużej metamorfozie uległ też układ aranżacji wnętrz. Koncepcja programowo-przestrzenna zakładała przebudowę każdej kondygnacji, zaczynając od piwnicy, poprzez parter, a na piętrze kończąc. Znacząco zmienił się układ komunikacji pionowej. Dawniej wejście odbywało się po schodach zewnętrznych, które podatne były na warunki atmosferyczne z powodu braku zadaszenia.

Inwestor chciał przenieść schody wejściowe do wnętrza, tak aby powstał nowy, wygodny przedsionek. Ostatecznie decyzja ta wpłynęła również na lokalizację schodów do piwnicy, które teraz zaczynają się już w strefie wejściowej. Skraca to znacząco drogę zejścia na kondygnację podziemną – opowiada Adam Jankowski.

Rozbudowa domu od strony ogrodu pozwoliła znacząco zwiększyć metraż strefy dziennej. Salon połączony z jadalnią przechodzi w strefę wypoczynkową, a w nowo projektowanej, przeszklonej z trzech stron bryle znalazł się funkcjonalny „kącik kawowy”. Przewidziano też niewielki wiszący kominek, który umili mieszkańcom długie zimowe wieczory. Architekci zdecydowali ponadto o otwarciu kuchni i połączenie jej z holem wejściowym.

Piętro domu także uległo metamorfozie. Po zmianach zyskało dwa wygodne tarasy dostępne z sypialni i korytarza. Ten od strony ogrodu obsługiwany jest z głównego pokoju właścicieli, którzy odtąd będą mogli budzić się z szerokim widokiem na ogród. Natomiast istniejący balkon dostępny z sypialni od strony ulicy został zamieniony na większy taras dachowy. Ma on pełnić rolę strefy wspólnej dla domowników – mówi architekt. I dodaje: W momencie gdy inwestor i projektant czują tę samą wizję i klimat projektu praca staje się dla nas pasją.

Spełnij marzenie o własnym domu. Zobacz ponad 6500 gotowych projektów domów Murator PROJEKTY>>

Zobacz metamorfozę starej kostki w Koszalinie - zdjęcia przed i po