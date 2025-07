Spis treści

Minister uchylił decyzję konserwatora zabytków

Jest zwrot akcji w sprawie akademików na Winogradach w Poznaniu, a w zasadzie dwa zwroty akcji. Pierwszy jest taki, że choć, jak pisaliśmy, już rok temu wojewódzki konserwator zabytków wydał decyzję o wpisaniu kompleksu do rejestru zabytków, to jednak deweloper odwołał się od tej decyzji - bo nie była prawomocna. I latem 2025 jest odpowiedź ministra kultury. Jaka?

- Minister uchylił decyzję woj. konserwatora zabytków i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji - informuje Katarzyna Zaworska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, cytowana przez Głos Wielkoposlki. - W uzasadnieniu minister wskazał m.in., że w decyzji nie określono w sposób precyzyjny przedmiotu ochrony oraz nie ustosunkowano się do stanu technicznego dwóch budynków, co do których rozpoczęte zostały prace rozbiórkowe.

Deweloper kupił kolejne dwa akademiki

A to znaczy, że cała procedura zaczyna się od początku. A częściowo rozebrane budynki A i C niszczeją. Konserwator zapewnia, że w najbliższym czasie będą ponowne oględziny. - Wówczas wydamy decyzję w taki sposób, by nikt nie miał wątpliwości - dodaje Katarzyna Zaworska, zaznaczając że ministerstwo "nie podważyło zasadności decyzji o wpisaniu budynków do rejestru zabytków".

Drugi zwrot akcji jest taki, że wiosną Uniwersytet Przyrodniczy sprzedał kolejne dwa budynki kompleksu - chodzi o budynki E i G. Do przetargu wpłynęła tylko jedna oferta - opiewała na ponad 14 mln zł. Budynki kupiła firma Reforma Nieruchomości Sp. z o.o. z Poznania.

Wcześniej pisaliśmy:

Rozbiórka akademików i wpis do rejestru zabytków

Babilon został wyremontowany i mieszkają w nim studenci. Feniks i Dewizka istnieją. Ale dwa akademiki przy Dożynkowej 9a i 9c są już w części rozebrane. A dwa, które miały zostać sprzedane, na razie stoją. Wybudowano je w latach 50. To kompleks akademicki na Winogradach (7 budynków), w miejscu którego mają powstać nowe mieszkania.

W lipcu 2024 Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Jolanta Goszczyńska, w rozmowie z Radiem Poznań poinformowała, że kompleks wpisano do rejestru, a ochrona konserwatorska obejmuje bryły, elewacje, układ budynków oraz teren pomiędzy nimi. Każde dalsze prace będą wymagały zgody miejskiego konserwatora zabytków.

– Kluczowe przy wydawaniu decyzji były wartości historyczne kompleksu – powiedziała. Bo to nie sama architektura jest wybitna (to socrealizm), lecz całe założenie z lat 50. No i to pierwszy powojenny kampus w Poznaniu!

Akademiki na Winogradach należą do trzech uczelni

To niewielkie miasteczko uniwersyteckie. Akademiki należą – a w zasadzie należały – do trzech uczelni. Wszystkie tworzą spójny zespół z jednego czasu. – To cenny kompleks architektury z okresu krótko po wojnie – uważa pani konserwator.

Czy decyzja o wpisie budynków z Dożynkowej ucieszyła tych, którzy walczyli o zachowanie akademików? Niekoniecznie. I wcale nie chodzi o inwestora. Teraz to już i tak ruina – komentują internauci. – W połowie zburzony budynek będzie straszył albo spłonie – oceniają ludzie.

Niewielkie miasteczko uniwersyteckie wpisuje się w historyczną przestrzeń tego miejsca, zaś akademiki to także historia ludzi – argumentowała na sesji RM radna Hanna Owsianna

A wspomnień, związanych z tym miasteczkiem akademickim ludzie mają mnóstwo.

Łezka się w oku kręci, miodowe lata w Babilonie, wypady do Jagienki/Cicika (to akademiki UAM – red.) na rockowe wtorki czy szajbotekę... Ech, to se newrati. I te kultowe dialogi sprzątaczek w poniedziałkowe poranki, które stały się urban legend – wspomina jeden ze studentów na forum Gazety Wyborczej.

Historia akademików przy Dożynkowej, Jęczmiennej, Ozimej i Starowiejskiej

Przypomnijmy. Osiedle powstawało w latach 1952–54. W budowie akademików w ramach czynu społecznego pomagali studenci. To siedem trzypiętrowych budynków między ul. Dożynkową, Oziminą, Jęczmienną i Starowiejską. Ośrodkiem życia studenckiego były do końca lat 80. To tu był słynny klub studencki Nurt. To tu działało kino Kosmos, radio akademickie.

– Tworzenie właściwie i odbudowywanie po wojnie struktury akademickiej, konieczne było miejsce dla studentów i decyzja o zbudowaniu dużego kompleksu dla akademików dla kilku tysięcy studentów była ewenementem w skali Poznania na pewno, bo to było jedyne takie osiedle studenckie, ale myślę, że w skali kraju również możemy na to spojrzeć – powiedziała Jolanta Goszczyńska w rozmowie z radiem.

Z siedmiu budynków znajdujących się w tym kampusie, cztery zajmuje – a w zasadzie zajmował – Uniwersytet Przyrodniczy, ale w 2025 sprzedał kolejne dwa. Dwa są w gestii Uniwersytetu Ekonomicznego, jeden UAM.

Zajmijmy się dwoma sprzedanymi budynkami – A i C, o adresach Dożynkowa 9a i 9c. Uniwersytet Przyrodniczy w 2020 r. sprzedał te budynki deweloperowi. Teren jest bowiem położony bardzo korzystnie, blisko jest park Cytadela. W miejscu dwóch burzonych akademików miały stanąć nowoczesne apartamentowce.

Dawne akademiki przy Dożynkowej w Poznaniu kupiła spółka Vantage Development.

Jednostka zależna od Emitenta – VD Mieszkania XIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu – złożyła najkorzystniejszą ofertę. Nieruchomość zostanie nabyta za cenę 9,5 mln złotych brutto – poinformowali w styczniu 2020 przedstawiciele spółki. – Nieruchomość zostanie przeznaczona na realizację inwestycji mieszkaniowej.

Jesienią 2023 roku spółka dostała zgodę na rozbiórkę. Rozbiórka zaczęła się w styczniu 2024. Zdjęcia, dołączone do tego artykułu, są z maja 2024. Częściowo rozebrane budynki z lat. 50 z widocznymi resztkami wyposażenia, lampami czy firankami powiewającymi na wietrze robią naprawdę przygnębiające wrażenie. Deweloper starał się już o warunki zabudowy, bo dla terenu nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie w tej sprawie zawieszono jednak na wniosek samego inwestora latem 2023. Co dalej z akademikami przy Dożynkowej? Niewykluczone, że mieszkania tu powstaną, tyle że jeśli tak, to zgodnie z przepisami muszą wpisać się w charakter istniejącej zabudowy.

