Garbary. Był port, są biura i apartamentowce

"Garbary chyba nigdy nie były piękne" - oceniła Danuta Bartkowiak na portalu cyryl.poznan.pl. Ale to już niebawem nie będzie aktualne - bo okolica mocno się zmienia.

Ruchliwa ulica Garbary, prosta jak strzała, wiedzie z centrum w stronę Cytadeli. Niektóre kamienice przy niej są w rewitalizacji, powstają tu też nowe inwestycje. Zaraz na początku - apartamenty w miejscu palarni kawy. Kilkaset metrów dalej Stara Rzeźnia czeka na wielką rewitalizację, powstaje też Muzeum Powstania Wielkopolskiego. A po drugiej stronie ulicy - apartamentowiec Kapitanat Garbary.

Budowa trwa i budzi emocje. Powód? Wielki apartamentowiec ma dosłownie pochłonąć zabytkowy, niepozorny domek, który stoi tu od niemal 120 lat. Nad historycznym budynkiem, z którego przez lata nadzorowano ruch statków i barek na Warcie, zawisną trzy z planowanych ośmiu kondygnacji nowego apartamentowca (28 m). Latem 2025 już powoli widać, jak nowy apartamentowiec pochłania kapitanat.

Projekt nieco zmodyfikowano. To dlatego, że inwestor - Proxin - przejął inwestycję od innej firmy, która m.in. zburzyła mur starego magazynu portowego (elewacja ma zostać odtworzona). Proxim to firma, która w Poznaniu postawili kilka lat temu m.in. budynek przy Słowackiego, który zdobył nagrodę NAWW 2023.

- Ciekawa bryła oraz starannie przemyślana zabudowa. Dobrana skala obiektu pozwala na optymalne wpisanie się w istniejącą tkankę historycznej zabudowy mieszkaniowej. Na uznanie zasługuje wysoka jakość architektoniczna obiektu oraz przywiązanie projektantów do detalu. W ocenie Jury budynek stał się przykładem oryginalnej architektury mieszkaniowej, nie dominującej w kontekście urbanistycznym - oceniło wtedy jury.

Czy będzie można to samo powiedzieć o kapitanacie? Inwestor zachwala inwestycję tak: - Sam budynek został zaprojektowany tak, by komponować się z okoliczną panoramą, jednocześnie pozostając bardzo nowoczesnym i niezwykle estetycznym.

W 2019 radni Poznania określili ten projekt jako "architektoniczny gniot". Ale internauci z forum skyscraprecity.com tonują emocje: Po ich inwestycji na Słowackiego powinniśmy być spokojni!

I dodają: Dobry projekt, wysuniecie nie jest takie mocne, jak na wczesnym projekcie. Dodatkowo mamy mniejsze wysunięcie od strony Szyperskiej i tworzy się fajny przekładaniec.

Przewidują też, że gotowy budynek stanie się atrakcją turystyczną i będzie bohaterem licznych zdjęć.

Kapitanat Garbary - historyczny budynek

Co to za historyczny budynek powoduje takie zamieszanie?

Kapitanat Garbary został wybudowany w 1907 roku. Składał się z części administracyjnej oraz magazynu. W budynku znajdowały się składy artykułów kolonialnych i mącznych, a także palarnia kawy. To przecież dzięki Warcie i transporcie rzecznym, Poznań mógł się rozwijać.

Zobaczcie na zdjęciu z 2021 roku, jak wyglądały Garbary i czytajcie dalej. Kapitanat jest dokładnie na środku fotografii.

Zespół mieszkaniowy przy ul. Garbary 102

Projekt mieszkaniowy o nazwie Kapitanat Garbary to ma być 76 apartamentów wykończonych „pod klucz” - informuje inwestor.

Powstaną 2 budynki. Za kapitanatem powstaje 8-piętrowy wycofany budynek (plus trzy podziemne kondygnacje). Piętra 6, 7 i 8 będą wysunięte ponad kapitanat. Piętra od 6 do 8 to mają być apartamenty premium z własną windą. Ceny mieszkań mają się wahać od 14 500 do ponad 20 000 PLN za metr kwadratowy (dane sprzed roku). Zaplanowano tu systemy odzyskiwania wody deszczowej, rozwiązania retencyjne, zieleń na dachach i zielone ściany.

