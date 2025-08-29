Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jialeshui od lat zmagało się z ograniczoną infrastrukturą turystyczną

Jialeshui, położone w najbardziej wysuniętej na południe części Tajwanu, znajduje się w Parku Narodowym Kenting i uchodzi za jeden z najlepiej zachowanych naturalnych obszarów w kraju. Wybrzeże tego miejsca jest znane z miękkiego piaskowca, który na przestrzeni tysięcy lat został ukształtowany przez silny wiatr i fale morskie, tworząc niezwykle malownicze formacje skalne. Wiele z nich przybrało charakterystyczne kształty zwierząt i zyskało lokalne nazwy, m.in. Królicza Skała, Ropucha czy Foka. Te unikatowe rzeźby skalne przyciągają turystów z całego świata, którzy chcą obserwować zarówno dramatyczną linię brzegową, jak i subtelne formy natury.

Pomimo swojego naturalnego piękna, Jialeshui od lat zmagało się z ograniczoną infrastrukturą turystyczną. Jedyna wąska droga oddzielała las od skalistego wybrzeża i była wykorzystywana równocześnie przez pieszych, rowerzystów i autobusy wahadłowe. Istniejące pawilony i kioski przy drodze często ulegały zniszczeniu w wyniku tajfunów i działania morskiej wody, co dodatkowo ograniczało komfort odwiedzających. To połączenie niepowtarzalnego krajobrazu i niedoskonałej infrastruktury sprawiło, że projekt modernizacji musiał znaleźć równowagę między ochroną przyrody a potrzebami turystów.

Nature Rocks - Jialeshui, Taiwan. MVRDV

Na wejściu do parku powstaną trzy rzeźbiarskie budynki

Projekt Nature Rocks autorstwa MVRDV we współpracy z HWC Architects w pełni respektuje naturalny charakter miejsca, jednocześnie wprowadzając funkcjonalną i atrakcyjną architekturę. Wszystkie nowe obiekty zostały zaplanowane w obrębie już istniejącej zabudowy, co pozwala uniknąć ingerencji w pierwotny krajobraz. Inspiracją dla architektów były same formacje skalne – zarówno ich warstwowa struktura, jak i nieregularne kształty. Dzięki temu ścieżki rekreacyjne zostały zaprojektowane jako „pęknięta” powierzchnia skalna, łącząca las z wybrzeżem i wyznaczająca naturalne strefy ruchu oraz przestrzenie publiczne.

Na wejściu do parku powstaną trzy rzeźbiarskie budynki, tworzące harmonijną całość. Największy z nich pomieści centrum turystyczne, kawiarnię i sklep z pamiątkami, drugi zostanie przeznaczony na przestrzeń wystawową i edukacyjną, a trzeci – na toalety. Dach głównego budynku zaprojektowano jako taras widokowy, który umożliwia obserwację gwiazd i panoramiczne podziwianie wybrzeża. Wokół budynków powstaną tarasy i niewielkie place, które będą mogły służyć organizacji wydarzeń, targów, warsztatów edukacyjnych lub po prostu relaksowi turystów. Budynki swoim kształtem i fakturą nawiązują do otaczających skał, dzięki czemu architektura wtapia się w naturalny krajobraz i tworzy wrażenie naturalnej kontynuacji terenu.

Nature Rocks - Jialeshui, Taiwan. MVRDV

Powierzchnie budynków będą z czasem porastać mchem i drobnymi roślinami

Projekt MVRDV kładzie szczególny nacisk na odporność infrastruktury i regenerację terenu. Pęknięcia w nawierzchni pełnią funkcję pasywnego drenażu oraz buforu ochronnego przed tajfunami i powodziami. Jednocześnie sprzyjają bioróżnorodności, umożliwiając roślinom wzrost i przemieszczanie się małych zwierząt między lasem a wybrzeżem. Zastosowano również strategię stopniowego sadzenia roślinności, tworząc płynne przejście od wysokiej, gęstej roślinności rodzimych gatunków przy lesie do nisko rosnących, odpornych na sól gatunków przy brzegu morza. Nawet powierzchnie budynków będą z czasem porastać mchem i drobnymi roślinami, wykorzystując beton odporny na trudne warunki klimatyczne, częściowo powstały z recyklingu starej zabudowy.

Przebudowa drogi poprawi dostępność dla pieszych, rowerzystów i autobusów wahadłowych, a przy punktach widokowych i wodospadzie powstaną nowe pawilony i platformy widokowe, zastępując stare, zniszczone struktury. Dodatkowo nowy układ tras i stref wypoczynku ma na celu lepsze połączenie lasu z wybrzeżem, tworząc spójną przestrzeń rekreacyjną i edukacyjną. Projekt Nature Rocks pokazuje, że modernizacja terenów przybrzeżnych może odbywać się w sposób zrównoważony, nie ingerując nadmiernie w naturę, a jednocześnie podnosząc komfort i atrakcyjność miejsca. Dzięki temu Jialeshui może umocnić swoją pozycję jako jeden z najważniejszych parków geologicznych Tajwanu, zachowując unikatowy charakter i naturalne piękno wybrzeża.