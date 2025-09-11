Dom kostka. Przebudowa domu z czasów PRL to wyzwanie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ceglane detale inspirowane formami neogotyckimi

Kompleks przemysłowy został zaprojektowany w 1899 roku przez polskiego architekta Kazimierza Loewe i działał pod różnymi nazwami przez 101 lat - aż do 2000 roku. Mieściła się tu Warszawska Fabryka Drutu, Sztyftu i Gwoździ, powszechnie znana jako Drucianka, a także pod nazwą Belgijska Fabryka Drutu w Warszawie. Zabudowania fabryki powstały przy ul. Objazdowej i sięgały aż do ul. Wojnickiej.

Czytaj także: Centrum Praskie Koneser

Historia zakładu była burzliwa. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku fabryka została zbombardowana – część budynków spłonęła, a wiele straciło dachy. Kolejne zniszczenia przyniosły walki o wyzwolenie Pragi we wrześniu 1944 roku, kiedy to zakład ponownie stanął w ogniu. Ocalał jedynie budynek magazynu wyrobów gotowych, który w okresie powojennym stał się podstawą odbudowy fabryki.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Drucianka Campus – inwestycja na terenie dawnej fabryki Drucianka

Dziś istniejąca zabudowa to zespół jedno- i dwukondygnacyjnych obiektów fabrycznych z początku XX wieku, wpisanych w 2010 roku do Rejestru Zabytków i ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Najcenniejsze z nich stanowią znakomity przykład architektury przemysłowej, w której wykorzystano ceglane detale inspirowane formami neogotyckimi.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Drucianka Campus – inwestycja na terenie dawnej fabryki Drucianka

"Druciankę Campus" zastąpi "Drucianka Praska"

W 2022 roku media obiegła informacja, że Drucianka ma zamienić się w nową przestrzeń handlowo-usługowo-biurowo-eventową. Jak pisał wtedy na portalu MuratorPlus Przemysław Zańko Gulczyński:

W ramach rewitalizacji Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ (Drucianki) powstanie Drucianka Campus – innowacyjny kampus mixed-use oferujący 42 000 m² powierzchni biurowej oraz ponad 7 500 m² dodatkowej powierzchni przeznaczonej na część handlową, usługową oraz eventową. Prace mają potrwać do 2025 r.

Koncepcja Drucianka Campus zakładała stworzenie otwartych, publicznych placów i ciągów pieszych dostępnych dla wszystkich mieszkańców. Ujawniony projekt szybko i z entuzjazmem porównywano do rewitalizacji Konesera, która zakończyła się sukcesem. Jednak w 2023 roku prace na terenie wstrzymano, co wzbudziło spekulacje na temat przyszłości inwestycji.

i Autor: Materiały prasowe Liebrecht & wooD/ Materiały prasowe

Jednak 6 września 2025 roku radny Krzysztof Michalski poinformował w swoich mediach społecznościowych, że pierwotna koncepcja ulegnie drastycznej zmianie. Po budowie 3 budynków mieszkalnych wzdłuż Kijowskiej (Kijowska 17 i Buszrem S.A.) oraz nowej ul. Wojnickiej, teraz planowana jest realizacja dwóch bloków mieszkalnych oraz "rewitalizacja obiektów zabytkowych". Jak wynika z przekazanych przez niego danych, inwestycję przejął deweloper SGI, a projekt "Drucianka Campus" zmieni się w "Drucianka Praska". W efekcie zamiast biur i przestrzeni publicznych powstanie... osiedle mieszkaniowe.

Internauci: Dwa kolosy jak narośl na oryginalnej tkance

Internauci nie kryją rozczarowania nową koncepcją zabudowy Drucianki. Wielu z nich zwraca uwagę, że planowane budynki wyglądają „jak narośl na oryginalnej tkance” i zupełnie nie współgrają z historycznym charakterem miejsca. Pojawiają się pytania, czy miasto ma jakikolwiek wpływ na kształt inwestycji. Komentujący sugerują, że projekt mógłby zostać zrealizowany w bardziej estetyczny sposób – np. poprzez wzniesienie mniejszych budynków w stylu i kolorystyce nawiązującej do zabytkowych obiektów.

Czytaj także: Nie wszystkie budynki da się uratować. Rewitalizacja jest jak rehabilitacja mówi architekt Przemo Łukasik.

Niepokój budzi także los charakterystycznego ceglanego komina – na żadnych wizualizacjach nie widać tego elementu, co rodzi obawy, że może on nie zostać zachowany. Część mieszkańców zastanawia się również, czy po zmianie koncepcji wciąż będzie można swobodnie przechodzić przez teren Drucianki w kierunku Dworca Wschodniego. Krytycy podkreślają, że nowe bloki „mogą stanąć wszędzie”, a miejsce, które miało stać się „drugim Koneserem”, straci swój unikalny charakter.