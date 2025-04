Spis treści

Aktualizacja, kwiecień 2025

Ghelamco poinformowało, że ruszyły prace przygotowawcze do budowy. Obejmują one prace rozbiórkowe obiektów z początku lat 70-tych XX wieku, składających się z części komercyjnych oraz hangarów przeznaczonych do obsługi i konserwacji jachtów, które lata świetności miały już dawno za sobą.

Na czas rozbiórek i budowy, która ma potrwać około 2 lat, powstały pomieszczenia zastępcze dla klubów tuż przy gdyńskiej marinie – naprzeciw siedziby Miejskiego Klubu Żeglarskiego Arka Gdynia. Tymczasowe siedziby, do których przeniosły się Yacht Klub Polski Gdynia, Jacht Klub Morski Gryf, Klub Żeglarski Opti CWM, Yacht Klub Stal Gdynia oraz Pomorski Związek Żeglarski, zostały zrealizowane w ramach umowy z Ghelamco i PZŻ.

- Równolegle z pracami rozbiórkowymi jesteśmy na etapie finalizacji procedury przetargowej pod kątem wyłonienia generalnego wykonawcy oraz pozyskania finansowania dla inwestycji. Kiedy tylko dokończymy te czynności, będziemy mogli przystąpić do właściwej budowy – zapowiada Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland. I dodaje: Zrobimy co w naszej mocy, aby Nova Marina była gotowa na najważniejszą i największą na świecie – obok igrzysk olimpijskich – imprezę w żeglarstwie sportowym, czyli Mistrzostwa Świata World Sailing, które Gdynia będzie gościć w 2027 roku

Przypomnijmy: Zmieni się, i to jak, Molo Południowe w Gdyni. W otoczeniu wody i największych ikon miasta, w tym historycznego żaglowca "Dar Pomorza" i Uniwersytetu Morskiego powstanie nowa oś widokowa, nowy budynek, infrastruktura dla klubów żeglarskich. To będzie Nova Marina Gdynia. Ma być gotowa za trzy lata.

Lokalizacja: Oś główna układu urbanistycznego śródmieścia Gdyni

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu, które charakteryzuje zarówno dziedzictwo materialne, reprezentowane przez główną oś układu urbanistycznego historycznego Śródmieścia Gdyni, przechodzącą w Molo Południowe, jak i niematerialne, związane z kulturą żeglarską w tym rejonie miasta. Projektowany obiekt jest zlokalizowany bezpośrednio przy Basenie Żeglarskim im. Gen. Mariusza Zaruskiego i ma za zadanie pomóc rozwijać działalność istniejących klubów i szkółek żeglarskich oraz kontynuować rozwój tego sportu na skalę światową.

Początek prac budowlanych obiektu Nova Marina Gdynia zakładany jest na przełomie 2024 i 2025 roku, czyli już po zakończeniu sezonu żeglarskiego. Budynek ma zostać oddany do użytku w 2027 roku.

Nova Marina Gdynia. Konkurs architektoniczny

Projekt Nova Marina Gdynia został wyłoniony w drodze zamkniętego konkursu na koncepcję architektoniczną, do którego zaproszono 5 renomowanych polskich pracowni: APA Wojciechowski, Arch-Deco, BBGK Architekci, PIG Architekci i ROARK Studio. W sądzie konkursowym zasiedli architekci oraz przedstawiciele miasta Gdyni, Polskiego Związku Żeglarskiego i Ghelamco. Zwyciężyła koncepcja pracowni PIG Architekci.

Architekci o projekcie nowej mariny

Od samego początku chcieliśmy zaprojektować kompleks, który będzie wkomponowany w istniejący, bardzo charakterystyczny kontekst - mówił w Gdyni Michał Lah z biura PIG Architekci. I dodał: Priorytetem było zapewnienie jak najlepiej funkcjonującej koncepcji dla klubów żeglarskich i powierzchni statutowej związanej z działalnością Polskiego Związku Żeglarskiego. Kompleks hangarów oraz przestrzeni klubowych w połączeniu z wymaganiami planu miejscowego, dotyczącymi zapewnienia przestrzeni manewrowej od strony Nabrzeża Beniowskiego, ukształtowały jego południową część.

Układ ten został przecięty na wszystkich kondygnacjach dwoma osiami widokowymi, które utworzyły przestrzenie publiczne w formie pasaży. Ich celem było widokowe i funkcjonalne połączenie osi Mola Południowego z basenem żeglarskim. Cały ten proces był wypracowywany w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, klubami żeglarskimi, Polskim Związkiem Żeglarskim i firmą Ghelamco – mówi architekt Michał Lah, członek zarządu pracowni PIG Architekci.

Nova Marina Gdynia jest projektem realizowanym w modelu joint venture przez Ghelamco Poland i Polski Związek Żeglarski. Ghelamco to jeden z największych deweloperów działających na polskim i europejskim rynku nieruchomości (Warsaw Spire (220 m) z placem Europejskim, wielofunkcyjny kompleks The Warsaw HUB czy ponad 200-metrowy Warsaw UNIT).

Polski Związek Żeglarski powstał 11 maja 1924 roku w Tczewie z inicjatywy czterech klubów – Klubu Żeglarskiego w Chojnicach, Polskiego Klubu Yachtowego w Gdańsku, Wojskowego Klubu Wioślarskiego i Sekcji Wioślarskiej AZS Warszawa.

