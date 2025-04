Inteligentny budynek, inteligentna konstrukcja – Ikeuchi Gate, Sapporo, Japonia

Ikeuchi Gate to ultranowoczesny budynek komercyjny w samym sercu Sapporo – największego miasta na japońskiej wyspie Hokkaido, liczącego niemal 2 miliony mieszkańców. Do zaprojektowania nowej siedziby Ikeuchi Group w Sapporo inwestor zaangażował Toyo Ito – laureata nagrody Pritzkera i jednego z największych oraz najbardziej wpływowych japońskich architektów. Jego projekt wielofunkcyjnego budynku komercyjnego przedstawia przeszklony sześcian wsparty na żelbetowych kolumnach przypominających kształtem liście. Na narożnej działce wznosi się ośmiokondygnacyjny obiekt, przy czym dodatkowa kondygnacja podziemna służy jako piwnica i pomieszczenie techniczne. Na trzech piętrach nad nią znajdują się sklepy, kawiarnie i restauracje, a czwarte piętro, zwane Ikeuchi Lab, to przestrzeń co-workingowa dla innowacyjnych start-upów i firm z Hokkaido. Na wyższych piętrach mieści się siedziba Ikeuchi Group – przedsiębiorstwa zajmującego się planowaniem, rozwojem oraz sprzedażą technologii i produktów w sektorze wyposażenia budynków i komunikacji.

Inteligentna technologia

Nie dziwi fakt, że choćby ze względu na profil działalności Ikeuchi Group już w samej konstrukcji obiektu wykorzystano najnowocześniejsze technologie. Celem było stworzenie nowego typu inteligentnego budynku łączącego mistrzostwo koncepcji technicznych z wirtuozerią innowacyjnych rozwiązań w zakresie architektury. Co wyróżnia zatem Ikeuchi Gate na tle innych obiektów? Wysoce skuteczna izolacja termiczna przegród zewnętrznych budynku oraz opracowana z myślą o przyszłości klimatyzacja powierzchni biurowych. Zapewnione jest ponadto jedno z najnowocześniejszych i najbezpieczniejszych środowisk IT dla biur, a pracownicy i goście mogą korzystać z wygodnej infrastruktury komunikacyjnej, w tym z technologii OpenRoaming.

i Autor: Kai Nakamura Żelbetowe kolumny w kształcie litery V są formowane trójwymiarowo. Elementy okienne musiały zostać wyprodukowane w specjalnych formatach ze względu na nieregularną strukturę liści.

Charakterystyczna fasada

Konstrukcja nośna to element wyróżniający koncepcję architektoniczną Ikeuchi Gate. Toyo Ito zaprojektował odporną na trzęsienia ziemi budowlę z żelbetowymi kolumnami przypominającymi liście tulipana. Wspierają one przeszklone poziomy kondygnacji, gdyż są szersze w środku i zwężaj się ku górze i w kierunku podstawy. Zastosowane elementy podporowe w kształcie liści zapewniają elastyczną aranżację przestrzeni, bez konieczności stosowania dodatkowych filarów. Na każdym piętrze pomieszczenia można zatem wykorzystać w inny sposób. Ponadto wysokość kondygnacji jest optymalna. Kolumny w kształcie litery V nadają fasadzie organiczny charakter, gdyż przypominają wyrastające z ziemi liście, wypatrujące promieni słońca i skierowane w górę, ku niebu. Plastyczność „struktury liścia” podkreśla dodatkowo specjalna obróbka odsłoniętego betonu. Aby uzyskać efekt trójwymiarowości, powierzchnie żelbetowych słupów zostały pokryte warstwą miki, co nadaje elewacji subtelny połysk i efekt migotania.

i Autor: Kai Nakamura Aluminiowe elementy okienne mają różne wymiary i specjalne kształty ze względu nieregularną formę elementów wsporczych.

Optymalne rozwiązanie w zakresie przeszkleń – maksymalna wydajność cieplna

Aluminiowe elementy okienne mają różne wymiary i specjalne kształty ze względu na nieregularną formę elementów wsporczych. Wykonanie szyb zespolonych powierzono austriackiemu specjaliście w zakresie wykańczania szkła oraz partnerowi sieci CLIMAplusSECURIT, firmie vandaglas Eckelt. Wyprodukowała ona w sumie 370 elementów okiennych o łącznej powierzchni 1280 metrów kwadratowych. Wysłane do Japonii komponenty szyb zespolonych zostały wykorzystane w doskonale izolowanej termicznie konstrukcji okiennej, wykonanej przez firmę Fujisash zajmującą się budową fasad.

i Autor: Kai Nakamura Aby zapewnić najwyższą efektywność energetyczną i maksymalnie wykorzystać światło dzienne, architekci wraz z inwestorem podjęli decyzję o zastosowaniu potrójnego przeszklenia. Wykorzystano wysokowydajne szkło Eclaz One II i ciepłą ramkę dystansową Swisspacer Ultimate firmy Saint-Gobain.

Ze względu na wysokie wymagania techniczne budynku i wizualny zamysł projektantów, wybrano potrójne szyby zespolone z hartowanego, wysokowydajnego szkła Eclaz One II z powłoką termoizolacyjną. Jest to produkt najnowszej generacji firmy Saint-Gobain. Ponieważ konieczne było spełnienie bardzo wysokich wymagań statycznych, wzmocnienia wymagało silikonowe uszczelnienie krawędzi. W celu uzyskania maksymalnej wydajności cieplnej, jak i estetycznego wyglądu, zastosowano ciepłą ramkę dystansową Swisspacer Ultimate w kolorze czarnym. Matowa powierzchnia zapobiega odbiciom, a filigranowe, czarne profile aluminiowe harmonijnie komponują się z elementami okiennymi.

Swisspacer Ultimate to jedna z najlepszych na świecie ciepłych ramek dystansowych. Dzięki imponująco niskiej przewodności cieplnej na krawędzi szyby zespolonej zapewnia ona doskonały potencjał do oszczędności energii. Zapobiega także tworzeniu się kondensacji pary wodnej, a tym samym znacznie zmniejsza ryzyko powstania pleśni. To właśnie te cechy produktu ostatecznie doprowadziły do wyboru szwajcarskiego producenta klasy premium – firmy Swisspacer.