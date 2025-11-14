Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Szkieletor” u zbiegu ul. Sikorskiego i Sobieskiego ożyje

„Obecnie nie jest hotelem, żelbetowy szkielet budynku znalazł jednak zastosowanie – jest chyba największym i najbardziej rozpoznawalnym billboardem w Warszawie” – pisała o nim Anna Dziedzic w artykule o najdłużej trwających inwestycjach w Polsce.

Widział go chyba każdy, kto jechał przez Mokotów samochodem lub tramwajem. Ogromny niedokończony budynek przy ul. Sobieskiego 87 trudno przeoczyć. Przez lata miał być hotelem, biurowcem, potem znów hotelem. Powstawały kolejne projekty, wydawano kolejne pozwolenia na budowę, prace to przerywano, to wznawiano. Ostatecznie w 2008 r. ruch na budowie ucichł i tak już zostało.

i Autor: Szymon Starnawski Żelbetowy szkieletor na rogu ulic Sobieskiego i Sikorskiego w Warszawie. Największy wieszak na banery reklamowe w mieście

Teraz plany wobec obiektu ma sieć hoteli Holiday Inn, należącej do InterContinental Hotels Group (IHG). Prace ruszyły pod koniec lipca 2025 r., a już kilka tygodni wcześniej rozpoczęto sprzedaż apartamentów. Lokal w hotelu można nabyć w cenie od 375 tys. zł w górę. To oczywiście oferta dla inwestorów, którzy będą zarabiać na wynajmie poszczególnych apartamentów gościom.

W październiku 2027 r. w dawnym „szkieletorze” będzie już można przenocować. Jak podaje horecanet.pl, powstanie tu 368 pokoi od 18 do 25 m². Już na podstawie samej lokalizacji można wróżyć obiektowi sukces komercyjny, bo stosunkowo blisko stąd do centrum. Co więcej, okolica jest znakomicie skomunikowana dzięki wydajnemu układowi drogowemu, a tuż obok przebiega trasa tramwaju do Wilanowa.

Holiday Inn Express Sobieskiego powstaje na warszawskim Mokotowie, tuż obok jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych stolicy, na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Sobieskiego. Pod międzynarodową marką powstanie tu 368 apartamentów inwestycyjnych na sprzedaż, oraz infrastruktura w postaci restauracji, siłowni i jacuzzi z widokiem na Warszawę

– podaje strona inwestycji.

Nowy 8-piętrowy hotel będzie działać pod nazwą Holiday Inn Warszawa Sobieskiego. Inwestycja, którą realizuje deweloper Oaza Investment, już wystartowała. Roboty budowlane mają zakończyć się w 2026 r., zaś w kolejnym roku hotel rozpocznie działalność.

Interesujący będzie model działalności hotelu: według strony inwestora nie powstają zwykłe pokoje hotelowe, a „apartamenty inwestycyjne”. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli nabywać na własność poszczególne pokoje w hotelu i zarabiać na ich wynajmie. Pomoże w tym zapewniana przez inwestora firma (Grupa Hotelowa), która jako operator obiektu weźmie na siebie m.in. obsługę gości (oczywiście za opłatą). Sprzedaż apartamentów uruchomiono na początku lipca 2025 r.