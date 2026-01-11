Zatopiona przez architektów pod wodą. Restauracja Under w Norwegii

Under to pierwsza podwodna restauracja w Europie zlokalizowana w pobliżu miasta Lindesnes, w najdalej wysuniętej na południe części Norwegii. Określenie „pod” jest tutaj traktowane dosłownie, ponieważ fragment budynku zaprojektowano pod poziomem morza.

Autor: Archiwum serwisu Wejście do obiektu zlokalizowane jest od strony nabrzeża – sala restauracyjna znajduje się w części zanurzonej w morzu; Fot. Ivar Kvaal

Nachylona pod kątem 20 stopni względem horyzontu 34-metrowa, betonowa bryła tylko z pozoru wydaje się prostym obiektem architektonicznym. W rzeczywistości to rozwiązanie skomplikowane inżynieryjnie, wynik multidyscyplinarnego procesu projektowego, w którym oprócz architektów udział brali również projektanci krajobrazu, wnętrz, dizajnerzy oraz graficy z pracowni Snøhetta. W rezultacie na jednym z najbardziej zmiennych pogodowo wybrzeży Morza Północnego powstała niezwykła przestrzeń restauracyjna o powierzchni 495 m2.

Przypominamy materiał opublikowany w Architekturze-murator w 2019 roku.

Autor: Archiwum serwisu Widok od strony południowej – oprócz dużego przeszklenia architekci zaplanowali też pionowe okno, przez które rozciąga się widok zarówno nad, jak i pod wodą; Fot. Ivar Kvaal

Konstrukcja w surowym skandynawskim stylu

Bryłę zaprojektowano w surowej, skandynawskiej estetyce. Prostolinijny kształt zaburza jedynie wycięcie formujące wejście główne oraz platformę widokową, dostępną dla zwiedzających o dowolnej porze. Ideę wpasowania budynku w otoczenie odzwierciedla koncepcja wykończenia betonowej fasady. Wykorzystanie nieregularnego, drewnianego szalunku powoduje, że woda zalewająca powłokę zewnętrzną będzie stopniowo tworzyć sztuczną rafę dla morskiej fauny i flory, stając się integralną częścią krajobrazu półwyspu.

i Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Widok od strony wschodniej

Zbudowana i zatopiona na barce

Konstrukcja budynku została wykonana w technologii betonowej wylewki in-situ, bezpośrednio na barce zacumowanej w pobliżu ostatecznej lokalizacji obiektu. Po zakończeniu prac nad skorupą zewnętrzną oraz umocowaniu tymczasowych kotew panoramicznej przegrody akrylowej – ważące 12,3 t okno docelowo utrzymywane jest we właściwej pozycji dzięki różnicy ciśnień i stałego „docisku” wody – barka, na której zamontowana była cała konstrukcja, została zatopiona. Od tego momentu restauracja stanowiła wypełnioną wodą „betonową łódź podwodną”, którą za pomocą dźwigu oraz holowników umieszczono na wcześniej przygotowanych fundamentach, zamocowanych w skalnym podłożu dna morskiego. Trudność stanowiło manewrowanie betonowym monolitem o wadze setek ton (stale monitorowane pod względem balansu obciążenia) w taki sposób, by na otwartych wodach morza w żaden sposób nie naruszyć skalnego otoczenia restauracji, a także dna morskiego.

Najważniejsze, to nie ingerować w naturalny krajobraz

Brak ingerencji w krajobraz półwyspu był nie tylko częścią koncepcji architektonicznej, ale także elementem badań prowadzonych przez Norweski Instytut Bioekonomii (NIBIO) – budynek restauracji stanowi ważny punkt obserwacji fauny i flory tej części Morza Północnego. Po udanym zakotwiczeniu bryły na dnie morza – co stanowiło największe wyzwanie – odpompowaniu wody i uzyskaniu pozytywnych wyników w testach szczelności, usunięto wszystkie tymczasowe kotwy i rozpoczęto prace wykończeniowe. Konstrukcję zewnętrzną budynku stanowi wodoszczelny beton, odseparowany za pomocą szczeliny wentylacyjnej od wewnętrznych paneli akustycznych i warstwy izolacyjnej.

Autor: Archiwum serwisu Wejście główne, do którego prowadzi betonowy most, zaakcentowano wykończeniem z drewna dębowego; Fot. Ivar Kvaal

Spojrzysz w górę, widzisz nieba. W dół -morską otchłań

Mechanicznie wspomagana wentylacja szczeliny ma zapobiegać kondensacji wody, która powstaje w wyniku „potliwości” betonu. Jej ewentualny nadmiar jest stale wypompowywany z niecki w najniższym punkcie budynku. Panoramiczne okno z widokiem na dno morskie to wyprodukowana przez firmę Reynolds Polymer akrylowa tafla o szerokości 10,8 m, wysokości 3,43 m oraz grubości 0,27 m. Jest ono w całości zanurzone w wodzie, w odróżnieniu od okna doświetlającego galerię, którego tafla z akrylu o grubości 80 mm znajduje się na wysokości poziomu morza. Dzięki temu uzyskano widok podwodnego świata w ciągu dnia i gwiaździstego nieba wieczorem. Zewnętrzne oświetlenie zamontowane na dnie morza od strony okna, nocą doświetla główną salę restauracyjną. Kolor wnętrza zmienia się zależnie od pory roku – od szafirowego błękitu w porze zimowej, po zieleń Emeralda w okresie wykwitu alg latem.

Autor: Archiwum serwisu Konstrukcję budynku wykonano w technologii betonowej wylewki in-situ; Fot. Aldo Amoretti

Przejście pomiędzy dniem i nocą było również inspiracją dla stworzenia paneli akustycznych SoftCell, które stanowią wykończenie sufitu i ścian sali restauracyjnej. Wygenerowany parametrycznie model dostosowano do możliwości fabrykacji paneli, w efekcie uzyskując płynne przenikanie odcieni różu w części holu wejściowego, aż po chłodne błękity w części restauracyjnej, nawiązujące do różnych faz zachodu słońca, widzianego spod powierzchni wody. Wnętrze doświetlone jest za pomocą ukrytych w panelach 380 opraw. To niewidoczne oświetlenie zamontowano tak, by uwydatniało poszczególne elementy wystroju, takie jak, stoły czy krzesła zaprojektowane, podobnie jak cała identyfikacja wizualna, przez pracownię Snøhetta. Do wykończenia wnętrz wykorzystano takie materiały jak: drewno – dąb norweski (galeria restauracji i wejście), metal (detale balustrady i łączenia materiałów), tkanina (wykończenie sufitu i ścian w sali restauracyjnej) oraz akryl (przezroczysta przegroda oraz system doświetlenia galerii).

Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Brak bezpośredniego źródła światła potęguje „podwodny” klimat restauracji

Metryka Restauracja Under Lindesnes, Norway Autorzy: Snøhetta Konsultant ds. konstrukcji: Asplan Viak Konsultant ds. akustyki: Brekke & Strand Akustikk Konsultant ds. wpływu fal morskich: CoreMarine Konsultant ds. oświetlenia: ÅF Lighting Główny wykonawca: BRG Entreprenør Inwestor: Lindesnes Havhotell (Stig Ubostad i Gaute Ubostad) Powierzchnia całkowita: 495 m² Projekt: 2016 Realizacja: 2019

i Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe Ostateczna lokalizacja restauracji

i Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe 34-metrową bryłę nachylono pod kątem 20 stopni względem horyzontu

i Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe Konstrukcję zewnętrzną budynku stanowi wodoszczelny beton

i Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe Montaż betonowej konstrukcji

i Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe Konstrukcja przed zatopieniem

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Detal przekroju. Oznaczenia: 1 – beton; 2 – izolacja przeciwwiatrowa; 3 – wentylacja, 150 mm; 4 – hydroizolacja + odpływ; 5 – izolacja, 200 mm; 6 – belka, 300 mm; 7 – profile aluminiowe / izolacja; 8 – paroizolacja montowana na szkło piankowe; 9 – tynk, 13 mm; 10 – szkło piankowe, 50 mm; 11 – panel tekstylny; 12 – okucie; 13 – warstwa uszczelniająca; 14 – akrylowe okno panoramiczne; 15 – dno morskie; 16 – panele aluminiowe (finalnie zamienione na profil drewniany); 17 – blacha stalowa, 8 mm; 18 – izolacja przeciwciśnieniowa, 50 mm; 19 – izolacja przeciwwilgociowa mocowana do betonu

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Przekrój przez budynek

i Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Betonowa bryła przed procesem zatapiania – montaż warstw izolacyjnych

i Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Do osadzenia budynku na dnie morza użyto dźwigu pływającego, który może wykonywać pracę niezależnie od zmieniających się warunków na wodzie

i Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe II etap budowy – proces kotwiczenia budynku – widok od strony nabrzeża

i Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Strefa wejścia przed montażem wykończenia

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Schemat konstrukcyjny: a) wodoszczelny beton; b) wewnętrzne panele akustyczne; c) wykończenie z drewna; d) most

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Sytuacja. Oznaczenia: 1 – restauracja

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Rzut kondygnacji wejściowej (+3)

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Rzut antresoli (-1)

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Rzut kondygnacji z restauracją (-5). Oznaczenia do rys. 7-9: 1 – most; 2 – taras; 3 – wejście; 4 – hol; 5 – schody główne; 6 – winda; 7 – szatnia; 8 – toaleta; 9 – bar; 10 – pomieszczenie techniczne; 11 – kuchnia; 12 – winiarnia; 13 – restauracja

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Przekrój A-A

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Elewacja od strony wejścia

i Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Przekrój B-B

i Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Prace wykończeniowe w strefie panoramicznego okna z panelu akrylowego o wymiarach 10,8 x 3,43 x 0,27 m

i Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Do wykończenia sufitu i ścian sali restauracyjnej wykorzystano panele akustyczne Soft Cell firmy Kvadrat

i Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Wnętrze doświetlono m.in. za pomocą barwnego światła emitowanego przez lampy zamontowane po zewnętrznej stronie okien

i Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Wnętrze utrzymane jest w ciemnej kolorystyce

i Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Brak bezpośredniego źródła światła potęguje „podwodny” klimat restauracji

Najważniejszą częścią restauracji jest główna sala z panoramicznym oknem, wykonanym z tafli akrylu o szerokości blisko 11 metrów i wysokości ponad 3, przez które roztacza się imponujący widok na dno morza

i Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Widok z antresoli na główną salę restauracyjną z charakterystycznym oknem panoramicznym

i Autor: Inger Marie Grini/Bo Bedre Norge/ Materiały prasowe We wnętrzach wykorzystano meble (stoły i krzesła) zaprojektowane przez pracownię Snøhetta