Zatopiona przez architektów pod wodą. Restauracja Under w Norwegii

Najciekawsze zagadnienie techniczne : Zanurzona w morzu monolityczna, 34-metrowa, betonowa konstrukcja z charakterystycznym, panoramicznym oknem z akrylu o szerokości 10,8 metra doświetlającym wnętrze restauracji. O technicznych aspektach najnowszej realizacji biura Snøhetta pisze Radosław Stach.

Monolityczna, betonowa bryła restauracji Under w Norwegii, częściowo zanurzona w wodzie, z wejściem schodzącym w dół. Obiekt wkomponowany w skaliste wybrzeże Morza Północnego. O tej niezwykłej konstrukcji przeczytasz więcej na Architektura Murator Plus.

Monolityczna, betonowa bryła restauracji Under w Norwegii, częściowo zanurzona w wodzie, z wejściem schodzącym w dół. Obiekt wkomponowany w skaliste wybrzeże Morza Północnego.

Under to pierwsza podwodna restauracja w Europie zlokalizowana w pobliżu miasta Lindesnes, w najdalej wysuniętej na południe części Norwegii. Określenie „pod” jest tutaj traktowane dosłownie, ponieważ fragment budynku zaprojektowano pod poziomem morza.

Restauracja Under w Norwegii
Autor: Archiwum serwisu Wejście do obiektu zlokalizowane jest od strony nabrzeża – sala restauracyjna znajduje się w części zanurzonej w morzu; Fot. Ivar Kvaal

Nachylona pod kątem 20 stopni względem horyzontu 34-metrowa, betonowa bryła tylko z pozoru wydaje się prostym obiektem architektonicznym. W rzeczywistości to rozwiązanie skomplikowane inżynieryjnie, wynik multidyscyplinarnego procesu projektowego, w którym oprócz architektów udział brali również projektanci krajobrazu, wnętrz, dizajnerzy oraz graficy z pracowni Snøhetta. W rezultacie na jednym z najbardziej zmiennych pogodowo wybrzeży Morza Północnego powstała niezwykła przestrzeń restauracyjna o powierzchni 495 m2.

Restauracja Under w Norwegii
Autor: Archiwum serwisu Widok od strony południowej – oprócz dużego przeszklenia architekci zaplanowali też pionowe okno, przez które rozciąga się widok zarówno nad, jak i pod wodą; Fot. Ivar Kvaal

Konstrukcja w surowym skandynawskim stylu

Bryłę zaprojektowano w surowej, skandynawskiej estetyce. Prostolinijny kształt zaburza jedynie wycięcie formujące wejście główne oraz platformę widokową, dostępną dla zwiedzających o dowolnej porze. Ideę wpasowania budynku w otoczenie odzwierciedla koncepcja wykończenia betonowej fasady. Wykorzystanie nieregularnego, drewnianego szalunku powoduje, że woda zalewająca powłokę zewnętrzną będzie stopniowo tworzyć sztuczną rafę dla morskiej fauny i flory, stając się integralną częścią krajobrazu półwyspu.

Restauracja Under_Snohetta_04

Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Widok od strony wschodniej

Zbudowana i zatopiona na barce

Konstrukcja budynku została wykonana w technologii betonowej wylewki in-situ, bezpośrednio na barce zacumowanej w pobliżu ostatecznej lokalizacji obiektu. Po zakończeniu prac nad skorupą zewnętrzną oraz umocowaniu tymczasowych kotew panoramicznej przegrody akrylowej – ważące 12,3 t okno docelowo utrzymywane jest we właściwej pozycji dzięki różnicy ciśnień i stałego „docisku” wody – barka, na której zamontowana była cała konstrukcja, została zatopiona. Od tego momentu restauracja stanowiła wypełnioną wodą „betonową łódź podwodną”, którą za pomocą dźwigu oraz holowników umieszczono na wcześniej przygotowanych fundamentach, zamocowanych w skalnym podłożu dna morskiego. Trudność stanowiło manewrowanie betonowym monolitem o wadze setek ton (stale monitorowane pod względem balansu obciążenia) w taki sposób, by na otwartych wodach morza w żaden sposób nie naruszyć skalnego otoczenia restauracji, a także dna morskiego.

Najważniejsze, to nie ingerować w naturalny krajobraz

Brak ingerencji w krajobraz półwyspu był nie tylko częścią koncepcji architektonicznej, ale także elementem badań prowadzonych przez Norweski Instytut Bioekonomii (NIBIO) – budynek restauracji stanowi ważny punkt obserwacji fauny i flory tej części Morza Północnego. Po udanym zakotwiczeniu bryły na dnie morza – co stanowiło największe wyzwanie – odpompowaniu wody i uzyskaniu pozytywnych wyników w testach szczelności, usunięto wszystkie tymczasowe kotwy i rozpoczęto prace wykończeniowe. Konstrukcję zewnętrzną budynku stanowi wodoszczelny beton, odseparowany za pomocą szczeliny wentylacyjnej od wewnętrznych paneli akustycznych i warstwy izolacyjnej.

Restauracja Under w Norwegii
Autor: Archiwum serwisu Wejście główne, do którego prowadzi betonowy most, zaakcentowano wykończeniem z drewna dębowego; Fot. Ivar Kvaal

Spojrzysz w górę, widzisz nieba. W dół -morską otchłań

Mechanicznie wspomagana wentylacja szczeliny ma zapobiegać kondensacji wody, która powstaje w wyniku „potliwości” betonu. Jej ewentualny nadmiar jest stale wypompowywany z niecki w najniższym punkcie budynku. Panoramiczne okno z widokiem na dno morskie to wyprodukowana przez firmę Reynolds Polymer akrylowa tafla o szerokości 10,8 m, wysokości 3,43 m oraz grubości 0,27 m. Jest ono w całości zanurzone w wodzie, w odróżnieniu od okna doświetlającego galerię, którego tafla z akrylu o grubości 80 mm znajduje się na wysokości poziomu morza. Dzięki temu uzyskano widok podwodnego świata w ciągu dnia i gwiaździstego nieba wieczorem. Zewnętrzne oświetlenie zamontowane na dnie morza od strony okna, nocą doświetla główną salę restauracyjną. Kolor wnętrza zmienia się zależnie od pory roku – od szafirowego błękitu w porze zimowej, po zieleń Emeralda w okresie wykwitu alg latem.

Restauracja Under w Norwegii
Autor: Archiwum serwisu Konstrukcję budynku wykonano w technologii betonowej wylewki in-situ; Fot. Aldo Amoretti

Przejście pomiędzy dniem i nocą było również inspiracją dla stworzenia paneli akustycznych SoftCell, które stanowią wykończenie sufitu i ścian sali restauracyjnej. Wygenerowany parametrycznie model dostosowano do możliwości fabrykacji paneli, w efekcie uzyskując płynne przenikanie odcieni różu w części holu wejściowego, aż po chłodne błękity w części restauracyjnej, nawiązujące do różnych faz zachodu słońca, widzianego spod powierzchni wody. Wnętrze doświetlone jest za pomocą ukrytych w panelach 380 opraw. To niewidoczne oświetlenie zamontowano tak, by uwydatniało poszczególne elementy wystroju, takie jak, stoły czy krzesła zaprojektowane, podobnie jak cała identyfikacja wizualna, przez pracownię Snøhetta. Do wykończenia wnętrz wykorzystano takie materiały jak: drewno – dąb norweski (galeria restauracji i wejście), metal (detale balustrady i łączenia materiałów), tkanina (wykończenie sufitu i ścian w sali restauracyjnej) oraz akryl (przezroczysta przegroda oraz system doświetlenia galerii).

Restauracja Under_Snohetta_31
Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Brak bezpośredniego źródła światła potęguje „podwodny” klimat restauracji
Metryka

Restauracja Under

Lindesnes, Norway

Autorzy: Snøhetta

Konsultant ds. konstrukcji: Asplan Viak

Konsultant ds. akustyki: Brekke & Strand Akustikk

Konsultant ds. wpływu fal morskich: CoreMarine

Konsultant ds. oświetlenia: ÅF Lighting

Główny wykonawca: BRG Entreprenør

Inwestor: Lindesnes Havhotell (Stig Ubostad i Gaute Ubostad)

Powierzchnia całkowita: 495 m²

Projekt: 2016

Realizacja: 2019

Restauracja Under_Snohetta_15

Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe Ostateczna lokalizacja restauracji
Restauracja Under_Snohetta_16

Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe 34-metrową bryłę nachylono pod kątem 20 stopni względem horyzontu
Restauracja Under_Snohetta_17

Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe Konstrukcję zewnętrzną budynku stanowi wodoszczelny beton
Restauracja Under_Snohetta_19

Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe Montaż betonowej konstrukcji
Restauracja Under_Snohetta_20

Autor: Aldo Amoretti/ Materiały prasowe Konstrukcja przed zatopieniem
Restauracja Under_Snohetta_18

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Detal przekroju. Oznaczenia: 1 – beton; 2 – izolacja przeciwwiatrowa; 3 – wentylacja, 150 mm; 4 – hydroizolacja + odpływ; 5 – izolacja, 200 mm; 6 – belka, 300 mm; 7 – profile aluminiowe / izolacja; 8 – paroizolacja montowana na szkło piankowe; 9 – tynk, 13 mm; 10 – szkło piankowe, 50 mm; 11 – panel tekstylny; 12 – okucie; 13 – warstwa uszczelniająca; 14 – akrylowe okno panoramiczne; 15 – dno morskie; 16 – panele aluminiowe (finalnie zamienione na profil drewniany); 17 – blacha stalowa, 8 mm; 18 – izolacja przeciwciśnieniowa, 50 mm; 19 – izolacja przeciwwilgociowa mocowana do betonu
Restauracja Under_Snohetta_21

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Przekrój przez budynek
Restauracja Under_Snohetta_22

Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Betonowa bryła przed procesem zatapiania – montaż warstw izolacyjnych
Restauracja Under_Snohetta_23

Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Do osadzenia budynku na dnie morza użyto dźwigu pływającego, który może wykonywać pracę niezależnie od zmieniających się warunków na wodzie
Restauracja Under_Snohetta_24

Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe II etap budowy – proces kotwiczenia budynku – widok od strony nabrzeża
Restauracja Under_Snohetta_25

Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Strefa wejścia przed montażem wykończenia
Restauracja Under_Snohetta_26

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Schemat konstrukcyjny: a) wodoszczelny beton; b) wewnętrzne panele akustyczne; c) wykończenie z drewna; d) most
Restauracja Under_Snohetta_06

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Sytuacja. Oznaczenia: 1 – restauracja
Restauracja Under_Snohetta_07

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Rzut kondygnacji wejściowej (+3)
Restauracja Under_Snohetta_08

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Rzut antresoli (-1)
Restauracja Under_Snohetta_09

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Rzut kondygnacji z restauracją (-5). Oznaczenia do rys. 7-9: 1 – most; 2 – taras; 3 – wejście; 4 – hol; 5 – schody główne; 6 – winda; 7 – szatnia; 8 – toaleta; 9 – bar; 10 – pomieszczenie techniczne; 11 – kuchnia; 12 – winiarnia; 13 – restauracja
Restauracja Under_Snohetta_10

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Przekrój A-A
Restauracja Under_Snohetta_11

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Elewacja od strony wejścia
Restauracja Under_Snohetta_12

Autor: il. Snøhetta/ Materiały prasowe Przekrój B-B
Restauracja Under_Snohetta_27

Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Prace wykończeniowe w strefie panoramicznego okna z panelu akrylowego o wymiarach 10,8 x 3,43 x 0,27 m
Restauracja Under_Snohetta_28

Autor: Snøhetta/ Materiały prasowe Do wykończenia sufitu i ścian sali restauracyjnej wykorzystano panele akustyczne Soft Cell firmy Kvadrat
Restauracja Under_Snohetta_29

Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Wnętrze doświetlono m.in. za pomocą barwnego światła emitowanego przez lampy zamontowane po zewnętrznej stronie okien
Restauracja Under_Snohetta_30

Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Wnętrze utrzymane jest w ciemnej kolorystyce
Restauracja Under_Snohetta_31

Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Brak bezpośredniego źródła światła potęguje „podwodny” klimat restauracji

Najważniejszą częścią restauracji jest główna sala z panoramicznym oknem, wykonanym z tafli akrylu o szerokości blisko 11 metrów i wysokości ponad 3, przez które roztacza się imponujący widok na dno morza

Restauracja Under_Snohetta_32

Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Widok z antresoli na główną salę restauracyjną z charakterystycznym oknem panoramicznym
Restauracja Under_Snohetta_33

Autor: Inger Marie Grini/Bo Bedre Norge/ Materiały prasowe We wnętrzach wykorzystano meble (stoły i krzesła) zaprojektowane przez pracownię Snøhetta
Restauracja Under_Snohetta_34

Autor: Ivar Kvaal/ Materiały prasowe Sala restauracyjna zlokalizowana na najniższej kondygnacji