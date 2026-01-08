Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu. Burzliwe losy inwestycji

To ma być największy taki obiekt w Polsce, o łącznej kubaturze 170 tys. m³. Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu, której budowa rozpoczęła się w czerwcu 2025 r., będzie posiadać główną scenę z widownią na 1200 osób oraz mniejszą scenę z widownią na 300 osób. Zaplanowano także restaurację z salą bankietową oraz studio nagrań. Z perspektywy artystów i obsługi teatru istotne będą m.in. nowe, wygodniejsze zaplecze oraz nowoczesne urządzenia technologii sceny. Sam budynek u zbiegu ulic Skośnej oraz Święty Marcin ma być przeszklony i lekki, a zarazem monumentalny. Zakończenie inwestycji obecnie, po kilku opóźnieniach, zapowiada się na końcówkę 2028 r.

Ostateczny wygląd poznańskiego teatru wciąż jest jednak zagadką. To tylko najnowszy rozdział w długiej historii problemów z tą inwestycją, która od lat nie mogła wystartować. Przypomnijmy, że grunt pod przyszły gmach miasto nabyło już w 2017 r., jednak później uzyskanie pozwolenia na budowę zajęło kolejne 4 lata. Głównym problemem był brak funduszy na budowę, co udało się ostatecznie rozwiązać dzięki dużemu dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Później kolejne problemy były z wyborem wykonawcy: w wyniku odwołań jednego z uczestników trzeba było anulować pierwszy przetarg. Ostatecznie umowę udało się podpisać dopiero 30 maja 2025 r. – z firmą Dekpol Budownictwo. W kolejnym miesiącu ogłoszono start budowy, a na działce przeprowadzono m.in. prace porządkowe i pomiary drgań. Wartość inwestycji to w wersji podstawowej ok. 375 mln zł brutto, zaś wraz z rozmaitymi opcjami ok. 491 mln zł brutto.

Zmiana projektanta. Zachodnia elewacja do modyfikacji?

Rozpoczęcie budowy nie oznaczało jednak końca kłopotów. Przypomnijmy, że konkurs na projekt Teatru Muzycznego w Poznaniu wygrała w 2019 r. pracownia Atelier Loegler Architekci. Jak wówczas pisaliśmy, sąd konkursowy docenił m.in. „otwartość wyrazistej formy, zapraszający charakter foyer i estetykę strefy wejściowej”.

Boazeria ścian nawiązuje w swej tektonice do image’u elewacji. Czerwony kolor wewnętrznej i zewnętrznej „powłoki” widowni wyróżnia ją w przestrzeni budynku, podkreślając priorytetowy charakter. Główną salę uniesiono pięć metrów nad poziomem terenu. Jej majaczący kształt odczytywany jest z zewnątrz poprzez fiszbinową fasadę. Staje się ona integralną częścią miejskiego krajobrazu

– opisywali w 2019 r. swój projekt architekci.

Później sytuacja się skomplikowała. Po wykonaniu projektu budowlanego, jak ustalił serwis architekturaibiznes.pl, projektant i miasto zakończyli współpracę. Według doniesień doszło do tego w przyjaznej atmosferze, jednak szczegółów nie znamy. W efekcie jednak stworzenie projektu wykonawczego spadło na wykonawcę, czyli firmę Dekpol. To ta firma (a dokładniej arch. Marcin Kulpa z Krakowa, założyciel pracowni vanderkulpa architecture atelier Marcin Kulpa) zadecyduje zatem ostatecznie – w porozumieniu z miastem – o szczegółach wyglądu gmachu teatru oraz technologii, jaka zostanie zastosowana. Ostatecznie prace projektowe mają zakończyć się we wrześniu 2026 r.

Póki co miasto nie udziela zbyt wielu informacji, jednak jest bardzo prawdopodobne, że nastąpią pewne zmiany w stosunku do oryginalnego projektu (choć jego istota ma zostać zachowana). Jak nieoficjalnie dowiedział się w 2025 r. „Głos Wielkopolski”, wykonawca miał zgłosić uwagi m.in. do projektu zachodniej elewacji teatru. Postulował ponoć zmniejszenie ilości elementów szklanych w tym miejscu, żeby w wyniku hałasu od strony pobliskiej linii kolejowej nie dochodziło do wpadania konstrukcji w nieprzyjemne dla widzów wibracje. Miasto ze swojej strony tego nie potwierdza; w grudniu 2025 r. poinformowało jedynie, iż przeprowadzone na placu budowy pomiary hałasu i drgań potwierdziły, że „dźwięki i drgania nie będą przenikały do sal widowiskowych”. Nie poinformowano jednak, czy stanie się tak dzięki zmianom w projekcie.

Warto dodać, że wg miasta nowy projektant uwzględni m.in. wnioski z interdyscyplinarnych warsztatów nt. powstającego budynku, zorganizowanych kilka lat temu przez Teatr Muzyczny w Poznaniu. Mają one pomóc w stworzeniu obiektu, który żyje nie tylko podczas spektakli, ale także poza nimi, stając się miejscem realizacji rozmaitych inicjatyw artystycznych, kulturalnych i społecznych.

Nowa siedziba teatru ma być pierwszym w powojennej historii stolicy Wielkopolski teatrem wybudowanym od podstaw – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Teatr będzie znajdował się w reprezentacyjnej części Poznania, w jego sercu, przy ulicy Święty Marcin. Szacujemy, że będzie przyciągać do centrum ok. 300 tysięcy widzów rocznie.

Park Wody i Muzyki, czyli opcja

Jak wspomniano wcześniej, projekt Teatru Muzycznego w Poznaniu może zostać wzbogacony o opcje. Chodzi przede wszystkim o zapowiadany przez miasto Park Wody i Muzyki, który ma powstać zaraz obok gmachu teatru. Ma to być podłużny zieleniec umiejscowiony za częścią administracyjną budynku, po stronie południowej, między torami a ul. Skośną, która zostanie w ramach tej inwestycji przedłużona w kierunku ul. Składowej. Poza zielenią przewidziano tu także zasilany deszczówką zbiornik wodny z kładkami nad wodą, a także wodno-muzyczną ścieżkę edukacyjną.

Jak dotąd miasto nie zaprezentowało jednak wizualizacji parku, nie przedstawiło też żadnego szczegółowego projektu ani harmonogramu realizacji. Ten ostatni znany jest tylko dla samej siedziby teatru: we wrześniu 2027 r. ma ona osiągnąć stan surowy otwarty, a w kwietniu 2028 r. stan surowy zamknięty. Odbiory techniczne zaplanowano na październik 2028 r. Jeśli tym razem uda się dotrzymać terminów i inwestycji nie spotkają kolejne nieprzewidziane przeszkody, już na przełomie 2028 i 2029 r. widzowie będą mogli wybrać się na pierwszy spektakl.

