Muzeum Narciarstwa w Wiśle z dekoracyjnym stokiem. Podpisano umowe z wykonawcą

Murator Remontuje: Tapetowanie Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Kontrowersje po upublicznieniu wizualizacji projektu budynku muzeum w Wiśle

"Gazeta Wyborcza" (test Ewy Furtak z 28.09.2024 roku) donosi, że mieszkańcom Wisły nie podoba się projekt budynku.

Internauci nie mają litości. Uznali, że nowoczesny budynek nie pasuje do klimatu Wisły.

i Autor: Aneta Pawska, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons proj. Stanisław Witkiewicz, wybudowana w latach 1892–1893

- pisze Ewa Furtak.

Muzeum ma zachować skalę Hali Parkowej w parku Kopczyńskim, obok remontowanego amfiteatru, ale być wyższe niż hala - dwupiętrowe. Mają być w nim pokazywane trofea i medale sportowców, między innymi urodzonej w Wiśle legendy skoków narciarskich, Adama Małysza. Poza tym mają tam być stare narty czy rakiety śnieżne - ogółem około sto obiektów. Budowa ma trwać 14 miesięcy i jest dofinansowana w 85% przez Unię Europejską. Wartość zaplanowanych robót to blisko 13.500.000,00 złotych - podają urzędnicy z Wisły. W wyniku przetargu wybrano ofertę zarejestrowanej w okolicy firmy Kiczyc.

Czy projektanci muzeum w Wiśle dobrze wybrali styl budowli?

Chyba wszystkie nowoczesne budynki budzą w konserwatywnej Polsce niemałe kontrowersje. W przypadku narciarstwa do standardowych wątpliwości co do urody "szklanych klocków" dochodzi pytanie o zasadność wyboru stylistyki w obliczu silnej i cenionej tradycji stylu zakopiańskiego. Z drugiej strony, budowa muzeum wzorowanego na tradycyjnej chacie mogła by się przecież skończyć projektem przypominającym najgorsze przykłady budowli łączących tradycję z nowoczesnością, znane z polskich gór, głównie Zakopanego. Można się jednak oczywiście zastanawiać, czy pionierzy narciarstwa nie woleli by aby muzeum tego sportu było bardziej wyjątkowe - tu przychodzi na myśl przykład Centrum Olimpijskiego w Warszawie, budynku mieszczącego Muzeum Sportu i Turystyki, któremu - choć nowoczesny - udało się uciec od bycia typową kostką. A może lepsze wrogiem dobrego i nowoczesna prostota, pasująca formą do sprzętu i ubrań sportowych nie jest najgorszym wyborem?

Czytaj też: