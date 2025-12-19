Nowa generacja wełny szklanej ISOVER Lanaé. Biopochodne spoiwo i szkło z recyklingu dla lepszej jakości powietrza w pomieszczeniach

Wyższy komfort i zdrowy mikroklimat dzięki biopochodnemu spoiwu

Nowa generacja wełny szklanej Lanaé stanowi kolejny przykład odpowiedzialnego podejścia marki ISOVER do projektowania materiałów budowlanych. Dzięki wykorzystaniu biopochodnego spoiwa bazującego przede wszystkim na surowcach pochodzących z przemysłu cukrowniczego i zbożowego, które jest aktywowane w wyniku procesu utwardzania termicznego (polimeryzacja), wełna szklana Lanaé charakteryzuje się nowym kremowym kolorem, ograniczonym pylenie i brakiem uciążliwego zapachu. Lanaé zapewnia najwyższą jakość powietrza w zaizolowanym budynku, a to z kolei oznacza wyższy komfort i lepsze samopoczucie przebywających w nim osób. Jest to o tyle istotne, że produkt dedykowany jest wyłącznie do aplikacji wewnątrz budynków, gdzie liczy się nie tylko efektywność energetyczna, ale też zdrowy mikroklimat i komfort użytkowania. Potwierdzeniem doskonałych właściwości wełny Lanaé w tym zakresie jest zdobycie prestiżowego certyfikatu Eurofins Indoor Air Comfort Gold – uznawanego w całej Europie znaku jakości, który informuje o spełnieniu najsurowszych norm dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach – oraz certyfikatu EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool Products), który przyznawany jest produktom z wełny mineralnej spełniającym europejskie normy i klasyfikowanym jako nie rakotwórcze. Wybierając nową generację produktów do izolacji z wełny szklanej ISOVER Lanaé inwestorzy i projektanci zyskują więc pewność, że postawili na rozwiązanie nowoczesne, bezpieczne i sprawdzone w praktyce.

Pracując przy projektach nowych, ale też renowacji istniejących już obiektów, staram się uświadamiać inwestorów, że poza uzyskaniem atrakcyjnego efektu wizualnego bardzo ważny jest też komfort przebywania w budynku. Ogromny wpływ ma na niego właściwa izolacja, która może przyczyniać się do uzyskania optymalnej temperatury w pomieszczeniach (a więc zmniejszać wysokość rachunków za ogrzewanie i klimatyzację) a dodatkowo chronić przed hałasem oraz zwiększać bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia pożaru. Warto jednak wiedzieć, że zastosowanie odpowiedniego materiału izolacyjnego pozwala też uzyskać lepszą jakość powietrza i zdrowy mikroklimat we wnętrzu budynku stosując produkty o najniższych wskaźnikach substancji lotnych. Pod tym względem na tle dostępnych na rynku rozwiązań wyróżnia się nowa generacja wełny szklanej ISOVER Lanaé, która dzięki połączeniu biopochodnego spoiwa (na bazie produktów roślinnych z przemysłu cukrowego i zbożowego) oraz szkła z recyklingu poprawia jakość powietrza w pomieszczeniach, czego potwierdzeniem jest prestiżowy certyfikat Indoor Air Comfort Gold® podkreśla Marcin Kolanus, architekt, współzałożyciel pracowni PORT Architekci.

Z myślą o środowisku, z myślą o przyszłości

W skład nowej generacji wełny szklanej Lanaé wchodzą dwa topowe produkty z oferty ISOVER: ISOVER Multimax 30 PRO z najniższą lambdą na rynku oraz Super – Mata Plus dostępna w grubościach: od 50 do 200 mm. Poza wskazanymi korzyściami wełna Lanaé zachowuje wszystkie zalety wełny szklanej ISOVER do zastosowań wewnętrznych. Przede wszystkim wykazuje się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi, które powalają na zatrzymanie ucieczki ciepła z pomieszczeń zimą i ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się latem, a to z kolei zapewnia komfort termiczny i wpływa na obniżenie rachunków za ogrzewanie i klimatyzację. Na plus trzeba też odnotować niepalność (klasa A1) oraz bardzo dobre parametry akustyczne, które przekładają się na realne zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia domowników. Na szczególne docenienie zasługuje również fakt, że – podobnie jak w przypadku innych wełen szklanych z oferty ISOVER – nawet do 80% szkła wykorzystywanego do jej produkcji pochodzi z recyklingu. Producent zastosował też opakowania powstające z folii zawierającej 30% PCR, co ogranicza zużycie plastiku pierwotnego, oraz zadrukowane w zaledwie 15%, dzięki czemu zużywa się mniej tuszu. Wszystkie te działania dowodzą, że nowa wełna szklana ISOVER jest rozwiązaniem dopracowanym w każdym detalu i zaprojektowanym z myślą nie tylko o komforcie instalatorów czy użytkowników, ale też z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Kompleksowa odpowiedź na potrzeby świadomych inwestorów

Wełna mineralna ISOVER Lanaé to nie tylko przejaw odpowiedzialnego podejścia marki do procesu produkcji, ale też odpowiedź na potrzeby konsumentów, którzy coraz częściej poszukują bezpiecznych a przy tym efektywnych materiałów budowlanych. Aż 30% respondentów biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez markę ISOVER wskazało, że na oszczędności w użytkowaniu domu lub mieszkania w największym stopniu wpływa odpowiednie docieplenie budynku (ścian, dachu, podłogi). Co ciekawe, grupą, która najczęściej udzielała tej odpowiedzi byli ankietowani w wieku 25 – 34 lata, a więc osoby potencjalnie w największym stopniu zainteresowane wykańczaniem, remontem czy budową. Jednocześnie aż 47% respondentów biorących udział we wspomnianym badaniu stwierdziło, że elementem wykończenia budynku mającym szczególne znaczenie dla zdrowia jego mieszkańców w długim okresie są materiały odporne na wilgoć i pleśń, takie jak hydroizolacje, odpowiednie tynki czy materiały izolacyjne. Na dobrą izolację budynku, zapewniającą skuteczne wygłuszenie i utrzymanie optymalnej temperatury, wskazało z kolei 46% badanych. Wyniki te wyraźnie pokazują, że Polacy są w coraz wiekszym stopniu świadomi roli termomodernizacji w ograniczeniu wysokości rachunków za użytkowanie domu lub mieszkania oraz wpływu bezpiecznych, posiadających odpowiednie certyfikaty i pozbawionych szkodliwych substancji materiałów budowlanych na ich zdrowie. Dzięki rozwiazaniom takim jak nowa wełna szklana ISOVER Lanaé są w stanie uzyskać zdrowy mikroklimat oraz komfort termiczny i akustyczny w pomieszczeniach, a dodatkowo zwiększyć swoje bezpieczeństwo pożarowe. Tym samym wełna Lanaé stanowi kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnego budownictwa a marka ISOVER po raz kolejny wyznacza standardy w branży, oferując produkt, który jest nie tylko innowacyjny technologicznie, ale też realnie wpływa na komfort codziennego życia.