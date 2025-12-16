Polskie miasta w 2026 r. inwestują w zieleń. Zobacz najciekawsze projekty

Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

121 nowych drzew na rynku we Wrocławiu

i Autor: UM Wrocław/ Materiały prasowe 121 nowych drzew na rynku we Wrocławiu

Jeszcze nie tak dawno temu polskie miasta raczej ogałacały swoje przestrzenie publiczne z zieleni niż ją sadziły – w mniejszych miejscowościach trend ten wciąż ma się zresztą dobrze. Największe miasta idą dziś jednak w przeciwnym kierunku. Przykładem choćby plac Centralny w Warszawie czy plany posadzenia drzew na krakowskim Rynku Głównym, ale i Wrocław nie pozostaje daleko w tyle.

W 2026 r. ogłoszony zostanie przetarg na pierwszy etap „rozbetonowania” wrocławskiego rynku. W porozumieniu z konserwatorem zabytków zaplanowano 121 drzew i zieleń niską (krzewy, byliny) przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni do organizacji wydarzeń. Miasto zamierza także ułatwić retencję wody deszczowej dzięki rozszczelnieniu łączeń między pokrywającymi rynek płytami. Przewidziano również system automatycznego nawadniania roślin, małą architekturę i przebudowę części rynku oraz chodników. Wartość projektu to ok. 5 mln zł.

Od miesięcy toczyliśmy rozmowy i wspólne prace projektowe. Rynek jest obszarem o wyjątkowej wrażliwości konserwatorskiej, ale jednocześnie odpowiedź na zjawisko betonowania przestrzeni miejskich musi być realna

– podkreśla Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Ukończenie parku nad Południową Obwodnicą Warszawy

i Autor: Szymon Starnawski

Wiosną 2026 r. zakończyć się ma jedna z bardziej nietypowych zielonych inwestycji w stolicy. W dzielnicy Ursynów na stropie tunelu drogowego Południowej Obwodnicy Warszawy od 2023 r. powstaje park linearny o długości ok. 2 km. Park nad POW, oddawany do użytku etapami, zaoferuje mieszkańcom m.in. zieleń, tereny do wypoczynku, ławki, alejki, drogi dla rowerów, pergole, plac zabaw, fontannę i punkty widokowe. To realizacja projektu zespołu Katarzyny Łowickiej z biura PROINWESTYCJA, choć w mocno okrojonej i zmodyfikowanej wersji. Z inwestycji wypadły bowiem (głównie z przyczyn technicznych związanych z budową na tunelu) elementy takie jak np. sztuczny strumień i obiekty sportowe.

Cała Południowa Obwodnica wraz z parkiem to przykład tego, że nawet wizje rozwoju miasta stworzone w minionej epoce można z powodzeniem dostosować do wymogów współczesności. Za czasów PRL-u planowano, że obwodnica będzie biegła po powierzchni, między blokami, co dla mieszkańców oznaczałoby ciągły hałas i spaliny. W XXI w. zdecydowano jednak o schowaniu obwodnicy w tunelu, co zwolniło przestrzeń na powierzchni pod park. I choć inwestycja nie wszystkim się podoba (protesty wzbudziła np. likwidacja części miejsc parkingowych), już cieszy się dużą popularnością.

Park Południowy – drugi największy park w Gdańsku

i Autor: UM Gdańsk/ Materiały prasowe Wizualizacje Parku Południowego w Gdańsku

Niezagospodarowany dziś teren na pograniczu Ujeściska-Łostowic, Oruni Górnej–Gdańska Południe oraz Jasienia zmieni się w park z prawdziwego zdarzenia. Projekt parku o powierzchni aż 77 ha (a więc drugiego pod względem wielkości w całym Gdańsku) opracowuje firma JAZ + Architekci Sp. z o.o. (za 2,68 mln zł). Już w I kwartale 2026 r. miasto ma otrzymać pierwsze opracowania, co umożliwi przejście do pracy nad szczegółami, a w dalszej perspektywie przygotować się do budowy.

Przed projektantami postawiono spore wyzwanie: zaprojektować park tak, by uwzględnić i zachować istniejącą zieleń oraz lokalne zbiorniki retencyjne. Będzie to więc próba dopasowania się z nowymi elementami (alejkami itp.) do stanu zastanego. Tego zresztą chcieli mieszkańcy podczas konsultacji społecznych w 2022 r.

Dokumentacja obejmie m.in. rozwiązania dotyczące zieleni, małej architektury, przestrzeni rekreacyjnych oraz układu komunikacyjnego. Projekt uwzględnia też kwestie związane z retencją wód i ochroną bioróżnorodności

– wyjaśnia Piotr Kryszewski, dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska.

Wielka przemiana parku Planty w Białymstoku

i Autor: Jakub Sadkowski

Park Planty w Białymstoku w nowej odsłonie mamy zobaczyć już w lutym 2026 r., choć oczywiście w pełnej krasie zaprezentuje się spacerowiczom dopiero wiosną. Rozpoczęta w 2023 r. inwestycja o wartości blisko 46 mln zł nie obyła się bez kontrowersji – gniew części mieszkańców wzbudziła wycinka kilkudziesięciu 100-letnich tuj, choć miasto tłumaczy, że było to konieczne z uwagi na zły stan roślin.

Pierwotny projekt przebudowy stworzyła w 2007 r. Pracownia Architektury Krajobrazu Wanda Dudek-Wybodowska, zaś po latach na tej podstawie ostateczny projekt opracowały Biuro Projektów „BIPRO” i firma TT&B Studio Architektury i Grafiki. W porozumieniu z konserwatorem zabytków założono odtworzenie historycznego układu alejek parku i tzw. różanki, a także wykonanie nowych kwietników i rekultywację trawników. W ramach osobnych inwestycji wykonano także suchą tężnię solankową oraz plac zabaw dla dzieci.

Bardziej zielone i bezpieczne bulwary wiślane w Krakowie

i Autor: ZZM Kraków/ Materiały prasowe

Ta inwestycja w porównaniu z poprzednimi jest raczej drobna, lecz i ona zasługuje na uwagę z racji tego, że dotyczy obszarów w ścisłym centrum miasta, tłumnie odwiedzanych tak przez mieszkańców, jak i turystów. Bulwary wiślane (a konkretnie lewe nabrzeże Wisły) mają przede wszystkim zostać uporządkowane – w planach Zarządu Zieleni Miejskiej jest oddzielenie w miarę możliwości ruchu pieszego od rowerowego. Istotne będzie także wprowadzenie nowych ławek i stołów piknikowych jako miejsc, które będą na dłużej zatrzymywać ludzi. Pojawi się również zieleń niska oraz nieco nowych drzew (zarówno na dolnym, jak i górnym bulwarze). Prace mają ruszyć w 2026 r. od strony Salwatora.

Wciąż niepewne są losy prawego brzegu Wisły. Choć początkowo miasto chciało potraktować bulwary całościowo, ostatecznie wycofano się z planów modernizacji prawego nabrzeża – jak wówczas tłumaczono, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wynosi tam 90%, co utrudnia zaplanowanie ciągów pieszych i rowerowych. Ostatecznie miasto zamierza wrócić do tematu w 2026 r. i opracować nową wizję dla prawego brzegu. Warto przypomnieć, że już w połowie przyszłego roku oba brzegi rzeki spiąć ma kontrowersyjna kładka Kazimierz – Ludwinów.

