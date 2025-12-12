Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gdańsk Nowe Południe, czyli jak rozwijać miasto przy kolei

Oferta, którą mogliśmy ocenić, była profesjonalnie przygotowana i spełniała nasze oczekiwania projektowe, zarówno pod względem podejścia do procesu, jak i składu zespołu. Konsorcjum zdobyło komplet punktów za kartę programową oraz bardzo wysoki wynik za dodatkowe doświadczenie i specjalistów. Takiego partnera – z mocnym zapleczem urbanistycznym i realnym doświadczeniem we wdrażaniu podobnych projektów – szukaliśmy

– tak o zwycięzcy mówi Michał Jamroż, kierownik projektu w InvestGDA/ARP (współorganizator przetargu).

A chodzi nie o byle co, lecz o przyszłość południa Gdańska. Przypomnijmy, że 17 grudnia 2024 r. miasto podpisało umowę z projektantem nowej linii kolejowej, która połączy Gdańsk Śródmieście z węzłem Kowale. Budowa ma ruszyć pod koniec 2027 r. To projekt PKM Południe, który ma stanowić potężny bodziec prorozwojowy dla tej części miasta. Często kursujące pociągi zapewnią znakomite skomunikowanie południowych dzielnic z centrum, a planowane przystanki mają zostać zintegrowane z otoczeniem, m.in. dzięki zlokalizowaniu części z nich pod ziemią:

Gdańsk Trakt św. Wojciecha – przystanek na estakadzie,

Gdańsk Madalińskiego – przystanek na estakadzie,

Gdańsk Łostowice-Świętokrzyska – przystanek podziemny pod pętlą tramwajową,

Gdańsk Niepołomicka – przystanek w wykopie,

Gdańsk Wielkopolska – przystanek w wykopie,

Gdańsk Kowale – przystanek podziemny.

Dodatkowo na południu Gdańska zapowiedziano cały szereg inwestycji drogowych, m.in. budowę Nowej Świętokrzyskiej oraz przebudowę ul. Kampinoskiej.

Żeby dobrze wykorzystać nową linię kolejową, miasto postanowiło zamówić masterplan zagospodarowania terenów wokół niej. Przetarg we wrześniu 2025 r. ogłosiły wspólnie Agencja Rozwoju Pomorza i InvestGDA, zaś 11 grudnia 2025 r. ogłoszono, że masterplan wykona za 2,6 mln zł konsorcjum A2P2 + KCAP B.V. Na wykonanie zadania fachowcy otrzymają 18 miesięcy.

Wybór nie opierał się wyłącznie na kryterium najniższej ceny. Zamawiające agencje przypisały najwyższą wagę „karcie programowej opracowania” (41 proc. wartości oceny). To dokument, który zawiera wizję, jaką chce zrealizować konsorcjum, model partycypacji (sposób prowadzenia konsultacji z mieszkańcami) oraz metody pracy. Konsorcjum A2P2 + KCAP uzyskało maksymalną liczbę punktów za kartę programową

– podaje Agencja Rozwoju Pomorza.

Projekt w rękach A2P2 i KCAP. To eksperci z doświadczeniem

Można powiedzieć, że zwycięzca przetargu okazał się bezkonkurencyjny, bo dwie pozostałe złożone oferty musiały zostać odrzucone ze względów formalnych. Nie znaczy to jednak, że konsorcjum A2P2 i KCAP wygrało „z automatu”, ponieważ oferta została najpierw dokładnie przeanalizowana i oceniona. Obie firmy otrzymały w tym procesie m.in. wysokie oceny za doświadczenie specjalistów.

A jest to doświadczenie niebagatelne. Polska pracownia A2P2 ma już na koncie m.in. projekty i analizy dla Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, Parku Południowego w Gdańsku oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot (OMGGS). Z kolei holenderskiej pracowni KCAP, założonej przez wybitnego urbanistę Keesa Christiaanse’a, nikomu w Europie przedstawiać nie trzeba. Biuro odpowiada za szereg głośnych projektów transformacji miejskiej, takich jak m.in. HafenCity w Hamburgu, Europaallee w Zurychu czy Jurong Lake District w Singapurze.

Za kilka lat powstanie tu coś wyjątkowego – nowa, nowoczesna tkanka miejska, w której mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli żyć i pracować w komfortowych warunkach. Poza samą linią PKM Południe realizowany jest również tzw. masterplan, czyli plan zagospodarowania terenów wokół przystanków. Chcemy, by południowe dzielnice nie były tylko sypialniami miasta, ale także miejscem, gdzie pojawią się nowe przedszkola, przestrzenie kulturalne i społeczne

– podkreśla Grzegorz Mocarski, prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

W masterplanie kluczowe mają być kwestie takie jak zrównoważona mobilność, integracja różnych miejskich funkcji oraz dobra urbanistyka. Okolice nowych stacji kolejowych powinny się oczywiście zabudować nowymi osiedlami mieszkaniowymi, jednak trzeba zadbać o to, żeby powstały nie tylko bloki. To ma być prawdziwy kawałek nowoczesnego miasta, z niezbędnymi usługami oraz obiektami użyteczności publicznej w zasięgu ręki oraz z rozwiniętą siecią transportu publicznego zintegrowanego z koleją. Kluczowym elementem procesu opracowywania masterplanu mają być konsultacje społeczne. Jak podkreśla miasto, „celem masterplanu jest wzięcie w ryzy chaotycznej suburbanizacji południowych dzielnic”.

Bliska nam, gdańskim urbanistom, jest także zasada Transit Oriented Development (TOD), która zakłada lokalizację w sąsiedztwie przystanków transportu zbiorowego atrakcyjnych przestrzeni publicznych: usług, terenów zieleni, szkół, przedszkoli, bibliotek czy domów sąsiedzkich. Ma to swoje przełożenie na plany zagospodarowania otoczenia przystanków nowej linii kolejowej PKM Południe

– mówiła niedawno w wywiadzie Edyta Damszel-Turek, Urbanista Miasta i dyrektorka Biura Rozwoju Gdańska.