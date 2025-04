Spis treści

Park Śląski w Chorzowie do dziś jest jednym z największych w Europie. Powstał z inicjatywy generała Jerzego Ziętka. Rozciągnięty na ponad 600 hektarów zieleni park mieści obiekty związane ze sportem, rekreacją, sztuką, gastronomią i rozrywką - jest tu ZOO, wesołe miasteczko, kolejka linowa, kawiarnie, restauracje, kąpielisko, hale wystawowe, planetarium, stadion i galeria rzeźby. Potężne założenie przylega do Katowic (którym często jest przypisywany) i Siemianowic Śląskich.

Ogromna skala poszła w parze z bardzo dobrą architekturą, której zresztą na Górnym Śląsku nie brakuje. Co warto zobaczyć, spacerując po Parku Śląskim?

Mozaika na Stadionie Śląskim (1970), H. Holecki, H. Kobyliński

i Autor: Julia Dragović, Archiwum prywatne Mozaika na Stadionie Śląskim. Jej autorami są Henryk Holecki i Henryk Kobyliński. Powstała w 1970 roku (sam Stadion otwarto w 1956 r.).

Otwarty w 1956 roku po 5 latach budowy, Stadion Śląski według projektu Juliana Brzuchowskiego i Danuty Bredy-Brzuchowskiej, stanął w Parku Śląskim dzięki pracy fachowców z Czechosłowacji i mieszkańców Górnego Śląska. Powstał z betonu, białoczerwonego piaskowca i granitu. 14 lat później główne wejście ozdobiła mozaika Holeckiego i Kobylińskiego przedstawiająca piłkarzy.

Mozaiki z motywami sportowymi ozdobiły też wnętrze Stadionu - ich autorem był Wiesław Lange. Socrealistyczna bryła nie przetrwała jednak do dziś - jej pozostałością jest wejście z charakterystyczną ceramiczną kompozycją widoczną powyżej. Mozaiki z wnętrza usunięto z rozbieranego budynku Stadionu podczas jego przebudowy w 2017 roku i, całe szczęście, wystawiono na aukcję. Nie podzieliły dzięki temu losu wielu innych polskich realizacji zlikwidowanych bezpowrotnie.

Przetarg wygrało miasto Radzionków, które historycznymi detalami chciało ozdobić budowany właśnie obiekt sportowy. Ceramicznych biegaczy z wnętrz dawnego Stadionu Śląskiego (oraz inne pamiątki nabyte na aukcji) można dziś oglądać na klatkach schodowych hali MOSiR w Radzionkowie.

Adres: ul. Katowicka 10.

Hala Wystaw „Kapelusz” (1968). J. Gottfried, W. Feiferek

i Autor: Julia Dragović, Archiwum prywatne Hala Wystaw „Kapelusz” (1968). Projektowali Jerzy Gottfried i Włodzimierz Feiferek

Kapelusz autorstwa Jerzego Gottfrieda i Włodzimierza Feiferka stanął w Parku Śląskim w 1968 roku, jednak projektowano go z myślą o Jastrzębiu Zdroju. Tamtejszą realizację oddano do użytku w 1971 roku, a w 2006 roku rozebrano. Choć wersji z Parku Śląskiego brak lekkości bliźniaczej hali, z pewnością ma ona więcej szczęścia - mimo że ze względów bezpieczeństwa Kapelusz wyłączono z użytku na niemal 10 lat, władze parku nie wyobrażają sobie wizytówki miasta burzyć, zainicjowały nawet wpis do rejestru zabytków... z którego ostatnio chciały go wykreślić, by ułatwić sobie remont obiektu.

Konstrukcja nośna budynku była innowacyjnym projektem, opatentowanym przez duet. Dzięki niej budynek był dostosowany do terenu znajdującego się w mieście górniczym, narażonym na potencjalnie niebezpieczne skutki eksploatacji. Gottfried we współpracy z Feiferkiem zaprojektował też obiekty mieszczącego się w Parku Śląskim Ośrodka Postępu Technicznego, a razem z Henrykiem Buszko i Aleksandrem Frantą działał w katowickim Miastoprojekcie.

Adres: Promenada Gen. Ziętka 4.

Rzeźby z PRL w Parku Śląskim i Galeria Rzeźby Śląskiej

i Autor: Julia Dragović, Archiwum prywatne Rzeźba "Lot" (1963) autorstwa Tadeusza Ślimakowskiego. Stoi na terenie restauracji Mała Łania.

Przez 20 lat, od 1963 do 1983 roku do udziału w wystawach plenerowych w Parku zapraszano czołowych polskich artystów. Dzieła przedstawiają postaci, wydarzenia historyczne, zwierzęta i znajdują się głównie na terenie Galerii Rzeźby Śląskiej, jednak znajdziecie ich więcej na terenie całego parku. "Lot", który widać na zdjęciu wyżej, stoi np. na terenie obecnej restauracji, nieco ukryty przed światem. Charakterystyczne są również rzeźby fok i pelikanów ustawione przy głównych traktach, niekiedy w formie fontann.

W Parku znajduje się również Kotlina Dinozaurów, a w niej pochodząca z lat 70. ekspozycja przedstawiające te potężne zwierzęta. We współpracy z naukowcami, wykonali je ci sami rzeźbiarze.

Planetarium Śląskie (1955), Z. Solawa

i Autor: Julia Dragović, Archiwum prywatne Planetarium Śląskie (1955), arch. Zbigniew Solawa

Planetarium powstałe w latach 50. było pierwszym takim obiektem w Polsce. Socrealistyczna bryła skrywała specjalistyczne sprzęty, które w swojej kategorii jeszcze przez lata były najlepszymi i największymi w kraju; planetarium wciąż zwiększało zakres badań i pola edukacji. Szkoły z całej południowej Polski przyjeżdżały tu oglądać gwiazdy na potężnym ekranie.

Teren Parku nieustannie przechodzi prace remontowe (ostatnio ukończono np. remont Kanału Regatowego). W 2018 roku renowacji poddano budynek Planetarium i teren dookoła łącznie z rzeźbą przedstawiającą Mikołaja Kopernika; w sąsiedztwie wybudowano wieżę widokową. W Planetarium można dziś odwiedzić symulator lotu w kosmos, obejrzeć gwiezdny seans czy ekspozycję muzeum.

Adres: Al. Planetarium 4.

Kąpielisko "Fala" (1966), arch. J. Kozub, A. Wróblewski, R. Koczy

i Autor: Julia Dragović, Archiwum prywatne Opuszczone Kąpielisko "Fala" (1966), arch. Jan Kozub, Alojzy Wróblewski, Ryszard Koczy

Latem 1966 roku otwarto największe kąpielisko w Polsce - Falę w Parku Śląskim. Projektowali je Jan Kozub, Alojzy Wróblewski i Ryszard Koczy z pomocą Bohdana Boczkaja; do dziś uznawana jest za jedną z lepszych rodzimych realizacji wśród obiektów sportowych. Nie trzeba było czekać na rozkręcenie zainteresowania - w pierwszym roku funkcjonowania na basenach Parku Śląskiego wypoczywało niemal ćwierć miliona osób. Kąpielisko miało funkcję nie tylko rekreacyjną - odbywały się tu zawody sportowe, również te międzynarodowe. Ostatni sezon Fali przypadł na 2014 rok.

Odkryte baseny miejskie z czasów PRL mają w Polsce tylko dwie drogi w przyszłość - jedna z nich to powolne popadanie w ruinę i zapomnienie, druga - wyburzenie i zamiana na nowoczesny obiekt. To, co na basenowych urbeksach zachwyca najbardziej, czyli oszczędne modernistyczne formy podestów do skoków i zjeżdżalnie, giną bezpowrotnie, a ich miejsce zajmują kolorowe zjeżdżalnie z tworzywa.

Obecnie Fala przechodzi modernizację. Wcześniej pozostałości po Fali można było dość dobrze obejrzeć przez ogrodzenie.

