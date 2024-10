PORTA PRO - nowy serwis dla architektów i Konkurs PORTA BY ME 2024/2025

Strefę Architekta PORTA PRO można znaleźć pod adresem: www.porta.com.pl/strefa-architekta

Rysunki i modele 2D i 3D

Dzięki nim każdy architekt będzie mógł szybko i precyzyjnie tworzyć dokładniejsze dokumentacje techniczne. To też wygodniejsze planowanie i biegłe ocenianie ergonomii przestrzeni. Dodatkowo dzięki rysunkom i modelom 2D i 3D łatwo będzie wygenerować realistyczne wizualizacje i pokazać docelowe efekty klientom.

Baza wiedzy

To prawdopodobnie największa baza wiedzy o drzwiach na polskim rynku. Wypełniona rzetelnymi materiałami edukacyjnymi, zdjęciami i filmami tłumaczącymi różne zagadnienia stolarki otworowej z zakresu drzwi. Dzięki niej architekci będą mogli zapoznać się z cenną wiedzą, która zwiększy ich możliwości projektowe.

Próbki w e-sklepie

W e-sklepie PORTA poza gotowymi wzornikami, można zamówić online także pojedyncze kolory w rozmiarze A4, co oszczędzi wydatki. Dzięki próbkom można na żywo porównać kolory oraz struktury oklein i lakierów, odpowiednie do swojego projektu. E-sklep z próbkami znaleźć można pod adresem: sklep.porta.com.pl (link do niego znaleźć można również w menu Strefy Architekta PORTA PRO).

Przykłady rozwiązań inwestycyjnych

W tym zakresie podpowiadamy produkty z parametrami, których architekci potrzebują do różnych typów obiektów. To także propozycje wybranych produktów do projektowanych obiektów. Tu każdy architekt znajdzie szerokie możliwości rozwiązań i dopasuje je do swojego projektu.

Realizacje

To baza inspiracji PORTA DRZWI, w której można zapoznać się z gotowymi pomysłami, do wykorzystania w swoich projektach. Gotowe realizacje projektów z drzwiami PORTA pomogą w inspiracji i w zrealizowaniu projektu dla każdego klienta.

Konkurs PORTA BY ME 2024/2025

W Strefie Architekta PORTA PRO można również zainspirować nas biorąc udział w konkursie PORTA BY ME 2024/25! Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.porta.com.pl/strefa-architekta/konkurs Konkurs skierowany jest do architektów i projektantów wnętrz. Zapraszamy do udziału!

Celem konkursu jest wykonanie i przesłanie nam sesji fotograficznych wnętrz (prywatnych lub publicznych), w których wykorzystano dowolny model drzwi z aktualnej oferty PORTA. Kierujemy go do architektów i projektantów wnętrz, którzy w swoich realizacjach umieścili drzwi PORTA.

Zadanie konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić i przesłać zdjęcia (3 do 6 ujęć fotograficznych) przedstawiające realizację własnego projektu z drzwiami z aktualnej oferty PORTA. Minimum 2 ujęcia fotograficzne muszą ukazywać drzwi PORTA w całości lub w znacznym fragmencie.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 28 lutego 2025 za pośrednictwem strony: www.porta.com.pl/strefa-architekta/konkurs

Parametry techniczne

Parametry techniczne przesyłanych zdjęć: 300 dpi, 5184 x 3456 pikseli, zapisane w formacie: .tiff, .webp lub .jpeg.

Maksymalny rozmiar załączonych plików to 60 MB, a pojedynczego zdjęcia - 10 MB.

Uwaga! Z konkursu wyłączone są wizualizacje / rendery.

Nagrody

1 miejsce - 10 000 zł

2 miejsce - 5 000 zł

3 miejsce - 3 000 zł

7 wyróżnień - voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w e-sklepie PORTA na sklep.porta.com.pl

Dodatkowo wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zyskają promocję nadesłanych wnętrz! Nagrodzimy je sesją zdjęciową wykonaną przez profesjonalnego fotografa. Warunkiem jest udostępnienie wnętrza przez jego zarządcę/właściciela.

Zdjęcie zwycięskiego miejsca (tylko 1 miejsce) wykonane przez profesjonalnego fotografa umieścimy w reklamie PORTA w magazynie LABEL oraz LIVING by LABEL.

Profesjonalne sesje (podpisane danymi lub pseudonimem Laureata Konkursu) umieścimy w Strefie Architekta PORTA PRO (www.porta.com.pl/strefa-architekta).

Nabór prac i wyniki

Nabór prac trwa od 23 października 2024 do 28 lutego 2025. Jury będzie oceniać nadesłane prace od 1 do 13 marca 2025, a 14 marca 2025 nastąpi ogłoszenie wyników. Zostaną one opublikowane na stronie konkursowej oraz na mediach społecznościowych PORTA.