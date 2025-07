Spis treści

II etap inwestycji

Pierwszy budynek z 262 mieszkaniami i 9 lokalami usługowymi został już oddany do użytku. Teraz pomiędzy ulicami Jackowskiego i Kraszewskiego powstanie drugi, 7-8 kondygnacyjny, ze 199 mieszkaniami oraz jednym lokalem usługowym. To budowa II etapu inwestycji Modena od dewelopera Cordia Polska na Jeżycach w Poznaniu.

Nowy budynek gabarytami, architekturą i wykończeniem będzie zbliżony do budynku z I etapu. Pracownia architektoniczna HRA zaprojektowała elewacje w spokojnej, jasnej tonacji, z akcentami nawiązującymi do okolicznej ceglanej zabudowy dzielnicy. Powierzchnie mieszkań będą wynosić od 27 do 116 m2.

Opisywaliśmy tę inwestycję jeszcze gdy była w fazie wizualizacji. Czas ją przypomnieć.

Historia zakładów Modena

Historia zakładów odzieżowych Modena w rejonie ul. Kraszewskiego i Jackowskiego na poznańskich Jeżycach sięga 1908 roku. Przez lata szyto tu głównie mundury. Początkowo dla żołnierzy pruskich, później polskich.

W PRL-u, pod szyldem Poznańskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego im. Komuny Paryskiej, przedsiębiorstwo produkowało przede wszystkim garnitury, garsonki, płaszcze i kurtki. Kilka lat temu dwuhektarową działkę po Modenie kupiła firma Cordia. Projekt planowanego tu dużego osiedla mieszkaniowego zleciła warszawskiej pracowni HRA Architekci. Wmurowano kamień węgielny pod pierwszy z budynków.

Budynek z zaokrąglonym narożnikiem na Jeżycach

Autorzy zaproponowali sześciopiętrowy obiekt z zaokrąglonym narożnikiem przy skrzyżowaniu ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka oraz dwupoziomową dominantą. Na tynkowanej, jasnej elewacji są m.in. akcenty nawiązujące do wykończenia pobliskich kamienic: płytki mineralne w piaskowym kolorze i ryflowane, szare panele. W budynku przewidziano 263 mieszkania, w tym dwukondygnacyjne apartamenty z tarasami do 138 m², i 9 lokali usługowych. Cały zespół jest w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach.

Modena: neon z początku lat 80.

Inwestor zapowiada też liczne nawiązania do historii miejsca. W projekcie wykorzystany zostanie m.in. zachowany neon z początku lat 80. oraz dawna pompa z ulicy Wawrzyniaka.

Osią całego założenia stanie się aleja rosnących tu 100-letnich platanów. Przestrzeń ta zostanie udostępniona wszystkim mieszkańcom Poznania. W cieniu drzew zaplanowano strefę relaksu z ławkami i hamakami. Osobna, zielona enklawa powstanie na dziedzińcu. Przewidziano też plac zabaw i zbiornik retencyjny. Budynek będzie mieć ponadto częściowo zielone dachy, a także panele fotowoltaiczne.

Cały czas rozmawiamy z miastem o tym, jak mogą wyglądać następne etapy osiedla. Mamy już jasny kierunek i niebawem wystąpimy o kolejne dokumenty planistyczne. Finalnego projektu jeszcze nie ma, ale w aspekcie architektonicznym będziemy rozwijać koncept widoczny w pierwszym etapie. Mogę już zdradzić, że na pewno dwa najbardziej rozpoznawalne budynki starej Modeny, te przy ul. Jackowskiego i Kraszewskiego, zostaną zachowane i wkomponowane w projekt całego założenia – mówi Joanna Kasperczyk, dyrektor projektów Cordii w Poznaniu.

Nazwa obiektu Osiedle Modena Adres obiektu Poznań, rejon ul. Kraszewskiego i Jackowskiego Autorzy HRA Architekci Generalny wykonawca W.P.I.P. – MARDOM Inwestor Cordia Polska Data realizacji (koniec) 2028

