Spis treści
- Rozbudowa terminalu C na Katowice Airport to konieczność
- Wykonawca rozbuduje terminal w niecałe dwa lata
- Co się zmieni na lotnisku w Pyrzowicach po rozbudowie terminala C?
- Budimex już realizuje na lotnisku dwie inne inwestycje
- Tak powstaje multimodalny węzeł przeładunkowy z bazą paliw na Katowice Airport
Rozbudowa terminalu C na Katowice Airport to konieczność
Rozbudowa terminalu C to konieczność, bo z lotniska w Pyrzowicach co roku korzysta coraz więcej pasażerów. Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2024 roku z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe 6,39 mln pasażerów, a w tym roku prognozowane jest ponad 7,2 mln.
W 2025 roku z Katowice Airport skorzysta o ponad 900 tys. podróżnych więcej niż przed rokiem. Zbliżonego wzrostu spodziewamy się w 2026 roku, dlatego podjęliśmy decyzję o rozbudowie terminalu pasażerskiego C. Równolegle nasz zespół intensywnie pracuje nad kluczowym dla rozwoju Katowice Airport projektem, czyli budową nowego, głównego terminalu pasażerskiego. Powiększony terminal C będziemy wykorzystywać także po zakończeniu budowy pierwszej części terminalu głównego - podkreśla Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A, spółki zarządzającej lotniskiem.
Wykonawca rozbuduje terminal w niecałe dwa lata
Wykonawcą tej wartej 34,7 mln zł netto rozbudowy została firma Budimex. Inwestycja odbywa się w formule "projektuj i buduj".
Nowy terminal zostanie rozbudowany w kierunku zachodnim. Powierzchnia użytkowa terminalu zwiększy się po rozbudowie z obecnych 6 895 m kwadratowych do 10 413 m kw., a jego długość ze 156 do 235 metrów.
Co się zmieni na lotnisku w Pyrzowicach po rozbudowie terminala C?
Jak informują władze lotniska w Pyrzowicach, powiększona zostanie przestrzeń oczekiwania dla pasażerów przed kontrolą paszportową.
Wzrośnie też liczba stanowisk kontroli granicznej – z 8 do 16, w tym będzie 6 standardowych stanowisk i 10 bramek ABC (automatycznej kontroli paszportowej).
Ponadto rozbudowana zostanie hala odbioru bagaży rejestrowanych, gdzie liczba karuzel wzrośnie z trzech do pięciu. Jedna z dwóch nowych taśm, ze względu na swoją długość, umożliwi komfortową obsługę rejsów realizowanych samolotami szerokokadłubowymi, mogącymi zabrać na pokład ponad 300 podróżnych. W ramach inwestycji powstanie również nowy, duży węzeł sanitarny.
Inwestycja ma się zakończyć w połowie 2027 roku.
Budimex już realizuje na lotnisku dwie inne inwestycje
Warto dodać, ze Budimex wykonuje na terenie Katowice Airport w Pyrzowicach jeszcze kilka innych inwestycji.
Jedną z nich jest budowa multimodalnego węzła przeładunkowego z bazą paliw i bocznicą kolejową a drugą budowa nowej bazy technicznego utrzymania lotniska.
Lotnisko w Pyrzowicach jest w trakcie ogromnej kampanii inwestycyjnej. W ramach programu inwestycyjnego Katowice Airport na lata 2024-2032 trwają inwestycje o łącznej wartości około 230 mln zł netto. Obecnie największym realizowanym projektem, z nakładami wynoszącymi około 130 mln zł, jest budowa wspomnianego multimodalnego węzła przeładunku towarów i paliw w oparciu o bocznicę kolejową. Jest on dofinansowany kwotą 10,1 mln euro ze źródeł Unii Europejskiej, w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021–2027 Military Mobility. Trwa również budowa czwartego hangaru do obsługi technicznej samolotów oraz drugi etap rozbudowy parkingu terenowego P4.