i Autor: REUTER

Twoja wymarzona łazienka w zasięgu kliknięcia – 20 lat doświadczenia w sprzedaży online

Reuter 9:20 Materiał sponsorowany

REUTER to sklep, który od ponad 20 lat wyznacza standardy w sprzedaży wyposażenia łazienek, kuchni i oświetlenia. Pierwszy sklep online powstał już w 2004 roku, co świadczy o wizjonerskim podejściu założyciela, Bernda Reutera. Dziś, dzięki rozbudowanej ofercie oraz wyjątkowemu podejściu do obsługi klienta, reuter.com stał się jednym z największych internetowych sklepów w Europie.