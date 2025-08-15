Życie w Architekturze 2025. Dom w lesie. Adamiczka.Broma sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Dom w lesie. Założenia Autorskie

Najistotniejszym aspektem w kształtowaniu projektu były granice, które wytyczyła natura. Ukształtowanie terenu i istniejący drzewostan w postaci lasu iglastego, wytyczyły polany, które zdefiniowały ostateczne położenie budynków na działce. Dom zlokalizowaliśmy na wzniesieniu, uwzględniając widok roztaczający się na okolicę. Budynek gospodarczy ulokowaliśmy niżej, częściowo ukrywając go w zieleni. W głębi działki, na otoczonej drzewami polanie, powstał domek rekreacyjny dla gości, natomiast wchodząca również w skład obejścia sauna została ukryta w intymnym otoczeniu leśnego drzewostanu. Całość budzi wrażenie zatopionej w oceanie lasu zacisznej enklawy, miejsca relaksu i wypoczynku.

Forma budynku czerpie z tradycji lokalnych - nawiązanie do nich uwidacznia się m.in. w doborze materiałów, konstrukcji i proporcjach. Pionowe rytmy desek na elewacji mają też na celu stopić budynek z otoczeniem – przypominają one rytm pni rosnących wokół drzew. Również kolorystykę dobraliśmy na zasadzie dopasowania do malowniczych terenów leśnych – ciepłe brązy stapiają się barwą z lasem i poszyciem Dom powstał od wnętrza, przechodząc stopniowo ku naturze. Przestrzenie łączą się z lasem, zachowując przytulność i poczucie bezpieczeństwa mimo silnego kontaktu z otoczeniem. Każdemu z ciągów komunikacyjnych towarzyszą otwarcia widokowe.

Stworzyliśmy silne powiązania ze strefą tarasową po obu stronach domu, ale zredukowaliśmy powierzchnię otwieralnych przeszkleń. Dominują tu duże okna typu bay window, pozwalające doświadczać lasu z ciepłego wnętrza. Układ przestrzenny budynku spolaryzowaliśmy. Strefa wejściowa wydziela dwa ogniska życia domowników – salon oraz kuchnię z jadalnią. Po schodach ze strefy wejściowej można dostać się na piętro, gdzie znajdziemy sypialnie, w których przeszklenia zostały zaprojektowane tak, by mimo rozległego widoku, zapewniały intymność. Całość projektu została wkomponowana w krajobraz nie jako dominanta, lecz jako uczestniczka jego ciszy i rytmu.

Życie w Architekturze 2025. Dom w lesie. Autorzy

Autor projektu:

Adamiczka.Broma sp. z o.o.

Zespół autorski:

Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma, Marysia Czarnecka, Dominika Jasińska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Architektura domów jednorodzinnych to architektura niemalże intymna. To właśnie domy często najmocniej rezonują we Dom w lesie to projekt, który w sposób modelowy odpowiada na ideę architektury jako przestrzeni życia – codziennego i okazjonalnego – zanurzonej w naturze, a jednocześnie osadzonej w tradycji i świadomości lokalnej miejsca. To nie tylko dom w lesie, ale przemyślana kompozycja przestrzeni, która staje się tłem i uczestnikiem ludzkiego doświadczenia – relacji, odpoczynku, poczucia zakorzenienia i bezpieczeństwa.

Realizacja ta przekracza funkcję użytkową – wrażliwie współtworzy pejzaż, nie narzuca się, ale odpowiada na jego rytm. Architektura, która „wyrasta” z krajobrazu, integruje się z nim poprzez materiały, formę, rytm i kolorystykę, przywracając użytkownikowi bliskość przyrody bez rezygnacji z komfortu i intymności. Projekt ukazuje, jak poprzez subtelne środki – lokalne inspiracje, przemyślany układ funkcjonalny, relację z otoczeniem – można tworzyć architekturę głęboko humanistyczną.

Dom nie izoluje, ale mediuje między człowiekiem, a światem zewnętrznym. Otwiera się na widoki, chroniąc jednocześnie prywatność. Projektowanie od wnętrza ku krajobrazowi buduje intymność i autentyczne doświadczenie miejsca. Dom w lesie to przykład architektury, która nie tylko przystosowuje się do życia – ona je współtworzy. Przenosi w inną jakość bycia: spokojniejszą, bardziej świadomą, silniej zakorzenioną. To odpowiedź na pytanie, jak dziś możemy żyć w architekturze – w sposób zrównoważony, bliski i lokalny.

Dom w lesie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w lesie, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca: GRUPA NS Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: eco-house Ostrowski sp. k.

Powierzchnia zabudowy: 183,02 m2

Powierzchnia całkowita: 417,07 m2

Powierzchnia ternu/kubatura: 7538,00 m2/486,29 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.