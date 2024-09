Wygląda niczym namiot, a w środku - unikat. Kościół Ducha Świętego w Tychach z lat 80. zaprojektował Stanisław Niemczyk, autor polichromii to Jerzy Nowosielski

xystudio i ich Zakopana szkoła

Nazwa obiektu Zakopana szkoła – Szkoła Podstawowa nr 174 Adres obiektu Warszawa, plac Wojska Polskiego 28 Autorzy xystudio, architekci Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska Współpraca autorska architekt Anna Prałat Konstrukcja Gama Robert Gruza, Artur Więckus Inwestor Urząd m.st. Warszawy, dzielnicy Wesoła Powierzchnia terenu 13058.0 m² Powierzchnia zabudowy 723.0 m² Powierzchnia użytkowa 600.0 m² Powierzchnia całkowita 723.0 m² Kubatura 3146.0 m³ Projekt 2019 Data realizacji (koniec) 2020 Koszt inwestycji ok. 2 800 000 zł

Rozbudowa szkoły integracyjnej w Wesołej

Zakończona w 2020 roku rozbudowa szkoły integracyjnej w Wesołej – położonej w prawobrzeżnej części miasta dzielnicy Warszawy – zrealizowana została na podstawie projektu warszawskiej pracowni xystudio. Biuro opracowujące dokumentację budowlaną i wykonawczą zostało wybrane na podstawie przetargu, w którym określone już było umiejscowienie na działce oraz program nowego obiektu. Dodatkowe skrzydło zaplanowano w północno-zachodnim narożniku terenu, między istniejącym budynkiem a parkingiem. Realizacja tej koncepcji wiązałaby się z wycięciem dwudziestu dużych drzew, dlatego architekci z pracowni xystudio – Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska i Dorota Sibińska – przekonali władze dzielnicy oraz dyrekcję szkoły do zmiany lokalizacji oraz programu funkcjonalnego.

Zmienili koncepcję, żeby nie wycinać 20 drzew

Projektanci zaproponowali budowę nowej części za istniejącą szkołą, gdzie między budynkiem a zlokalizowanym poniżej terenem rekreacyjnym znajdował się trudny do zagospodarowania wał ziemny. To ukształtowanie terenu zainspirowało architektów do częściowego zagłębienia obiektu. Dzięki temu prostopadłościenna bryła wydaje się niższa, a podzielone na płaszczyzny o różnym wykończeniu elewacje dodają formie lekkości. Skromne materiały elewacyjne – surowe deski modrzewiowe, blacha i tynk – nadają jej naturalny i bezpretensjonalny charakter.

