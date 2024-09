Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Colegio Reggio, jeden z pięciu finalistów finale Mies van der Rohe Award,

Colegio Reggio to jeden z pięciu projektów w tegorocznym finale najważniejszej architektonicznej nagrody Unii Europejskiej. Ostatecznie tę ważną nagrodę w 2024 zdobył inny budynek w kampusie w Brunszwiku. Więcej o tym projekcie w linku:

Modułowy pawilon naukowy na kampusie Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku z najważniejszą europejską nagrodą architektoniczną - Mies van der Rohe Award.

Ale ta szkoła jest naprawdę niezwykła. Zobaczcie i czytajcie, w jakich warunkach uczą się dzieci w Madrycie.

Czytaj też:

Finaliści MVDR 2024

Tak pracuje Robert Konieczny. To jego pracownia

Szkoła Reggio w Madrycie wśród ceglanych bloków

Szkoły reggio powstały we Włoszech, a stworzył je Loris Malaguzzi. To prywatna szkoła, zajmująca się edukacją wczesnoszkolną, podstawową i średnią. W skrócie chodzi o to, że ważniejsze niż tradycyjna edukacja, jest doświadczanie. Stąd też szkoły czy przedszkola reggio wyglądają nieco inaczej. Mnóstwo tu miejsca do eksperymentowania.

Taka też jest szkoła reggio w Madrycie. Stoi w dzielnicy Encinar de los Reyes, pośród ceglanych bloków i domów jednorodzinnych. Architekt Andrés Jaque zaprojektował budynek pomyślany jako złożony ekosystem. Przestrzeni nadano tu duże znaczenie, bo uważa się ją za trzeciego wychowawcę/edukatora - po samych dzieciach i nauczycielach.

Z sufitem o wysokości 8 metrów i powierzchnią 460 mkw przestrzeń ta jest pomyślana jako agora. Są tu rośliny, woda, ziemia, miękkie, korkowe ściany (Korek zapewnia dużą naturalną izolację, a w przyszłości może również służyć jako siedlisko dla grzybów, roślin i zwierząt - wyjaśnia architekt), a także sala gimnastyczna, pracownia plastyczna, teatr, sala taneczna. Tu z założenia nie ma długich korytarzy, małych, zamkniętych pomieszczeń, a nawet jednakowych standardów. Są zbiorniki z wodą "z odzysku", ogród, szklarnia. Ta szkoła to zbiór różnych klimatów, ekosystemów, tradycji architektonicznych i przepisów. I tak, na parterze architekci umieścili sale lekcyjne dla najmłodszych uczniów. Na wyższych poziomach są uczniowie starszych klas. Trochę mają przypominać wioskę wokół ogrodu.

Hiszpańskie media okrzyknęły ją "szkołą z Hogwartu"

Drugie piętro jest cztery metry nad poziomem gruntu, ale pod zbiornikami z ziemią, na których rośnie las. Służy jako miejsce spotkań towarzyskich. - Bezpośrednie dotarcie do szkoły umożliwia pochyła kładka, stanowiąca kontynuację pieszego dojazdu do szkoły - czytamy na stronie szkoły.

Budynek wygląda jak niedokończony, i jest to celowy zabieg. W końcu - ekosystemy podlegają ciągłym zmianom.

Colegio Reggio. Zdjęcia