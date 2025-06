Spis treści

Zycie w architekturze 2025_witamy w konkursie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nagrody Architektoniczne Polityki 2025. Finaliści

To już 14. edycja Nagrody Architektonicznej Polityki, czyli jedno z najważniejszych polskich wyróżnień w dziedzinie architektury i ładu przestrzennego dla realizacji dobrze zaprojektowanych, przyjaznych ludziom i poprawiających estetykę otoczenia. Wręczenie nagród odbyło się we wtorek 10 czerwca wieczorem w Warszawie.

Short lista nominacji prezentowała się tak:

Ajnfart – zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami w Rybniku,

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie,

Dworzec Metropolitalny w Lublinie,

Interaktywne Centrum Bajk i Animacji OKO w Bielsku-Białej

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie na Ochocie

O wszystkich tych realizacjach mogliście przeczytać w naszym miesięczniku.

Ajnfart, najlepszy budynek Polski 2025

Jury orzekło: Najlepszy jest TBS z Rybnika, czyli budynek Ajnfart projektu SLAS Architekci.

Obrady były naprawdę burzliwe - przyznaje Artur Celiński, redaktor naczelny Architektury - Murator, który zasiadał w jury. - Ostatecznie wygrał Ajnfart. Pragnę przypomnieć, że to po raz my pierwsi pokazaliśmy ten budynek jako prezentację numeru. Wiedzieliśmy, że o tej inwestycji będzie głośno. Byłem na miejscu jeszcze przed zakończeniem tej budowy. Dlatego traktujemy też tę informację i wybór jako potwierdzenie naszej pozycji najbardziej wpływowego pisma architektonicznego w Polsce.

Ajnfart to projekt pracowni SLAS

Ajnfart czyli TBS, to zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami w Rybniku. Był prezentowany w listopadowym numerze AM z 2024 roku. Architekci zaprojektowali sześciokondygnacyjny budynek na planie litery C, z wewnętrznym dziedzińcem, który od południa częściowo zamknięty jest zrewitalizowanymi historycznymi budynkami z końca XIX wieku, obecnie zaadaptowanymi na cele handlowe i biurowe.

Czytaj też:

Inwestycja jest przy ulicy Hallera w Rybniku w woj. śląskim. To pierwsza inwestycja miejskiej spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom”. Powstała w ścisłym centrum miasta - w ramach projektu Rzeczna, pomiędzy ulicami Hallera, Raciborską i Pocztową oraz rzeką Nacyną, gdzie realizowana jest koncepcja miejskiej regeneracji. To tu w lutym 2019 roku otwarto wielopoziomowy parking na 486 miejsc, tu jest Galeria Rzeczna, są Bulwary nad Nacyną, czyli droga pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Nacyny, prowadząca nad Zalew Rybnicki.

Luksus niebrania pod uwagę organizacji ruchu i przechowywania samochodów sprawił, że projektanci mogli skupić się na zapewnieniu maksymalnej otwartości na ruch i obecność ludzi. Stąd te podwieszenia i przejścia wbudowane w bryłę zabudowy. Dzięki nim ta inwestycja stanie się rzeczywistą częścią śródmieścia, a nie jego luksusową enklawą - pisaliśmy w A-M w zeszłym roku, gdy prezentowaliśmy budynek.

Jak wygląda Ajnfart, czyli TBS w Rybniku?

Elewacja składa się z loggii o zróżnicowanej głębokości, rozmieszczonych losowo na regularnej siatce. Żadne z 80 mieszkań nie jest identyczne — ich wspólną cechą są przeszklone ściany, z których roztacza się piękny widok na miasto. Bryłę budynku przebijają przeskalowane, trójkondygnacyjne przejścia — tzw. „ajnfarty” — tunele łączące dziedziniec z miastem, zachęcające pieszych do przechodzenia przez środek. Mogą też służyć jako miejsca sąsiedzkich spotkań, zabaw czy wspólnych posiłków, zwłaszcza w deszczowe dni.

Choć użyte materiały i wykończenia są oszczędne — ramy okienne z PVC, schody wykończone szarymi płytkami zamiast kamienia naturalnego czy modnego lastryka, a balustrady z siatki metalowej — elewacja, nawiązująca do sąsiednich ceglanych budynków historycznych, pokryta jest ceramicznymi płytkami o wyrafinowanej fakturze i profilowanych narożnikach.

Nagrody architektoniczne Polityki 2025. Jury

W tym roku najlepszą realizację w konkursie Polityki wybierało jury w składzie:

Grzegorz A. Buczek – architekt, urbanista, były wiceprezes Zarządu OW SARP i ZG TUP, wykładowca studiów podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz ASP w Warszawie;

Artur Celiński – redaktor naczelny magazynu „Architektura-murator”;

Anna Cymer – historyczka architektury i popularyzatorka wiedzy o architekturze i designie;

Paweł Dobrzycki – architekt, scenograf teatralny, malarz i pedagog, wykładowca ASP w Warszawie;

Marek Kościkiewicz – muzyk i producent, absolwent ASP w Warszawie;

Anna Lorens – architektka, projektantka wnętrz i produktu, wykładowczyni Politechniki Warszawskiej;

Jacek Michalak – wiceprezes zarządu ds. rozwoju Grupy ATLAS;

Ewa P. Porębska – międzynarodowa ekspertka, kuratorka i krytyczka architektury;

Magdalena Staniszkis – architektka i urbanistka;

Bogna Świątkowska – prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana;

Jarosław Trybuś – historyk sztuki i krytyk architektury;

a także przedstawiciele redakcji tygodnika „Polityka”: Jerzy Baczyński, Jacek Poprzeczko i Piotr Sarzyński.

Metryczka obiektu

Autorzy: SLAS architekci, architekci Aleksander Bednarski i Mariusz Komraus

Współpraca: architektka Sonia Manssour-Stawiarska

Architektura wnętrz: SLAS architekci

Architektura krajobrazu: SLAS architekci i Ewa Dyguda

Konstrukcja: Firma inżynierska STATYK

Generalny wykonawca: WODPOL i PBO Śląsk

Inwestor: Miasto Rybnik

Powierzchnia terenu: 4143,58 m2

Powierzchnia zabudowy: 1870,44 m2

Powierzchnia użytkowa: 6530 m2

Powierzchnia całkowita: 4945 m2

Kubatura: 29 375 m3

Liczba mieszkań: 80, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych

Liczba lokali użytkowych: 10

Powierzchnia mieszkań: od 38 m2 do 65 m2

Projekt konkursowy: 2018

Projekt: 2019-2020

Realizacja: 2022-2024

Koszt inwestycji: ok. 43 mln zł

Zespół zabudowy wielorodzinnej z usługami w Rybniku. Zdjęcia