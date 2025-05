Wybudowany w latach 2019–2021 przy ul. Marszałkowskiej 107 Central Point oferuje 18 tys. m² powierzchni biurowej oraz 1,1 tys. m² handlowej (powierzchnia piętra wynosi od 900 do 990 m²). Jego inwestorem jest firma Immobel Poland, zaś za projekt odpowiadają Biuro Projektów Kazimierski i Ryba oraz Arquitectonica. Za wykonawstwo odpowiadała firma Strabag.

Central Point na przecięciu linii metra

Wysoki na 86 metrów budynek stoi na przecięciu linii metra M1 i M2. Z tego powodu ściany szczelinowe, na których opiera się cała konstrukcja, sięgają 39 m w głąb ziemi. Obiekt został nadwieszony nad stacją metra Świętokrzyska, udało się też zmieścić pod biurowcem parking podziemny. Jedno z wejść do metra zostało wkomponowane w parter, zaś drugie, obok biurowca, doczekało się kilka lat temu nowej wiaty, lepiej korespondującej z nowoczesnym obiektem niż półkolista wiata z lat 90.

Główną konstrukcję wieżowca Central Point zaprojektowano ze stali, natomiast kondygnacje pogrupowano i podwieszono do trzonu za pomocą cięgien, przez co większość sił oddziałujących na budynek jest przenoszona na fundamenty.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Wejścia do stacji metra w Warszawie

Są tarasy widokowe, ale lokali usługowych niewiele

22-kondygnacyjny biurowiec Central Point uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Pierwszym najemcą budynku została w 2021 r. kancelaria prawna Wolf Theiss. Dziś siedziby ma tu już wiele firm, do czego skłania atrakcyjna lokalizacja.

Obfitość sąsiednich restauracji, hoteli, kin, teatrów, klubów fitness i spa znajduje się w zasięgu ręki. Historyczna architektura jest tuż obok - sąsiedni budynek PASTY w Warszawie, a także Pałac Kultury i Nauki.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Skrzyżowanie ul. Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w 2023 r.

W szerszej dolnej części budynku umieszczono nie tylko lobby, ale też m.in. kondygnacje parkingowe. Nad nimi, na 4. i 7. piętrze, od strony ul. Marszałkowskiej zaprojektowano tarasy widokowe. W parterze jest za to tylko jeden lokal usługowy, co wynika m.in. z faktu, że konieczność wkomponowania w budynek wejścia do metra ograniczyła dostępną przestrzeń. Specyficzna lokalizacja spowodowała też konieczność zmieszczenia w parterze (od strony ul. Zielnej) rampy wjazdowej do parkingu podziemnego.