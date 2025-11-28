Nowy aquapark w Łodzi

Aquapark Widzew powstaje w Łodzi przy ulicy Hetmańskiej. Obecnie prace polegają na wylewaniu płyty fundamentowej tego obiektu.

Aquapark Widzew został zaprojektowany jako kompleks wielofunkcyjny, oferujący różnorodne formy aktywności i relaksu.

Centralnym punktem obiektu będą trzy baseny: basen sportowy o wymiarach umożliwiających organizację zawodów pływackich, basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi oraz basen przeznaczony do nauki pływania, dostosowany do potrzeb różnych grup wiekowych.

Ponadto, wewnątrz budynku znajdzie się brodzik dla dzieci, zapewniający bezpieczną przestrzeń do zabawy dla najmłodszych użytkowników.

Zjeżdżalnie i Centrum Aktywnego Seniora

Dla osób poszukujących mocniejszych wrażeń zaplanowano dwie zjeżdżalnie o długości 50 i 60 metrów. Strefa relaksu obejmować będzie jacuzzi oraz kompleks saun, w skład którego wejdą sauny fińskie, sauna parowa i sauna na podczerwień. Uzupełnieniem oferty będzie strefa odnowy biologicznej z gabinetami masażu i zabiegów.

Oprócz funkcji rekreacyjnych, w obiekcie zaplanowano Centrum Aktywnego Seniora, które ma stanowić miejsce spotkań i aktywności dla osób starszych. Na terenie zewnętrznym powstaną: parking dla klientów, plac zabaw dla dzieci oraz pumptrack, czyli specjalny tor dla rowerów i hulajnóg.

Budowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Administratorem Aquaparku Widzew będzie spółka miejska Aquapark Fala, podmiot zarządzający parkiem wodnym przy al. Unii Lubelskiej z doświadczeniem w prowadzeniu kompleksów rekreacyjnych i aquaparków. Wykonawca, firma Mirbud, oprócz budowy, będzie odpowiedzialna za utrzymanie obiektu przez okres 20 lat. Finansowanie inwestycji odbywa się w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, a miasto Łódź będzie wypłacać wykonawcy kwartalną opłatę za dostępność obiektu. Jak podało miasto wliczając w to koszty projektowania, budowy i utrzymania obiektu.

Umowa zakłada m.in. że do zadań Mirbudu będą należeć m.in. przeglądy i konserwacja zainstalowanych urządzeń w budynku.

Koszt budowy aquaparku to ponad 101 mln zł.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to koniec 2027 roku.