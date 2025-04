i Autor: Archiwum serwisu

Dom-przyczepa. Prototypowy dom brytyjskiej pracowni Invisible Studio z drewna odpadowego. Można go przenieść

To dom z recyklingu. Wszystko tu jest z drugiej ręki - sklejka, drzwi, świetliki czy liny. Prototypowy dom brytyjskiej pracowni Invisible Studio to wykonana z drewna odpadowego struktura - zbudowana tak, aby można ją było łatwo przewozić z miejsca na miejsce. Na początek postawili go w lesie. Pierwszy materiał o tym domu opublikowaliśmy w 2018 roku.