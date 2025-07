Blaszana "czapka" i nowoczesny ganek. Rozbudowa domu jednorodzinnego z lat 70. w Gdańsku to projekt znanego architekta

Był dom z lat 70., a dziś jest Dom z Czapką. Jest spory, ma 290 mkw. Stoi w Gdańsku Oliwie, a zaprojektowali go architekci z pracowni IFAGroup. Odnieśli się do kontekstu, proponując prostą bryłę o mansardowym dachu. Dom wygląda jakby był wyciosany z jednej śnieżnobiałej bryły. To właśnie dach w tym budynku robi największe wrażenie. Jak opisywali architekci: Budynek był komponowany w tkance miejskiej lat 70-tych, przy użyciu współczesnych materiałów, jak płyty włókno-cementowe, blacha cynkowo-tytanowa. To nasz materiał z 2021 r.