Spis treści

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wegański hotel w Krakowie

Aparthotel Plantonia jest na krakowskim Salwatorze, tuż przy bulwarach wiślanych, w zrewitalizowanej kamienicy z przełomu XIX i XX wieku. Front budynku pozostał oryginalny, a jego środek został wypełniony wegańskimi, zrównoważonymi materiałami oraz takimi, które pochodzą z recyklingu. Jak naturalna wykładzina - marmoleum, wykończenia z korka oraz dywan z odpadków pozyskanych z zakładów tkackich i dziewiarskich. I właśnie te wegańskie materiały są powodem, dla których Plantonia trafiła właśnie do półfinału organizowanego przez redakcję Dezeen konkursu - Dezeen Awards 2024 w kategorii "zrównoważony rozwój". Jak przypomina Rzeczpospolita, właściciel kamienicy zdecydował się na renowację, aby uniknąć nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, co miałoby miejsce w przypadku całkowitego zburzenia budynku i wzniesienia na jego miejscu nowego. Dodatkowo renowacja wnętrz także przebiegła w sposób maksymalnie zrównoważony ekologicznie. Przypomnijmy: wcześniej Plantonium dostało nagrodę Renowacje 2024.

Plantonia, projekt - pracownia Krea.tina

Projekt: 2020 - 2022

realizacja: 2023

lokalizacja: Kraków

klient: Ashville Places

zespół projektowy:

Martina Weiser, Karolina Chodur,

Karol Wawrzkiewicz, Aleksandra Gryc,

Zuzanna Kasperczyk-Brodecka

Czytaj też:

Dom Las na Kaszubach w półfinale Dezeen Awards 2024. Zdjęcia

Aparthotel Plantonia w konkursie Dezeen

W podkategorii organizowanego przez redakcję „Zrównoważone wnętrza”, która z kolei jest w kategorii „Zrównoważony rozwój” do półfinału dostał się projekt z Polski: wnętrza aparthotelu „Plantonia” w Krakowie. Wnętrza są tu w stonowanej kolorystyce. Dominują odcienie zieleni, beże i szarości, naturalne drewno.

Uważamy, że każda zrównoważona decyzja ma sens - podkreślają architektki i architekci z pracowni Krea.tina. - Czasami nawet nie wiemy, że dany materiał lub składnik jest pochodzenia zwierzęcego. Najlepszym tego przykładem są kleje i impregnaty w przedmiotach codziennego użytku, w łóżkach czy krzesłach. W wegańskim miejscu chodzi o to, by wszystko sprawdzać i wybierać rzeczy, które zostały stworzone w oparciu o bardziej sprawiedliwy sposób. Podejmując decyzje architektoniczne braliśmy pod uwagę wiele aspektów, starając się za każdym razem stawiać na najlepsze rozwiązanie. Wśród materiałów, które znalazły się w apartamentach najciekawsze to: neutralne klimatycznie marmoleum, które w składzie ma między innymi olej lniany, miękki w dotyku recyklowany dywan o pięknym splocie czy narzuta dająca drugie życie odpadkom generowanym przez firmy tkackie i dziewiarskie, a także wykończenia z naturalnego korka.

Plantonia to 24 apartamenty o powierzchni od 25 do 68 mkw - wszystkie to samodzielne mieszkania. W każdym jest kuchnia, piekarnik, zmywarka, czajnik, toster, zaparzacz do kawy i herbaty, lodówka, naczynia oraz woda w szklanych butelkach.

Hotel w kamienicy na Salwatorze. Zdjęcia