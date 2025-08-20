Życie w Architekturze 2025. Dwór Uphagena. Piotr Grochowski

Życie w Architekturze 2025. Dwór Uphagena. Założenia Autorskie

Naszym głównym założeniem było uratowanie wyjątkowego budynku jakim jest Dwór Uphagenów wraz z rozbudowanym kwartałem dawnego szpitala NMP w Gdańsku przy ul. Kueturakisa 1. Żeby osiągnąć cel nowego otwarcia i pobudzenie tego miejsca na nowo zależało nam na wprowadzeniu funkcji publicznych jak otwarty dziedziniec z miejscem gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne jak koncerty. W ramach projektu znajduje się rozproszony hotel z 250 pokojami restauracje część SPA, przestrzenie konferencyjne.

Natomiast jednym z ważniejszych funkcji jest adaptacja dawnej pralni na dom rzemiosła z kawiarnia fundacji Lenny Grochowskiej współprowadzenie przez osoby z niepełnosprawnością. Ważnym elementem było dla nas szczere podejście do zachowania i restauracji zabytkowej tkanki, potraktowaliśmy nadrzędnym zachowanie zachowanej struktury ze wszystkimi ubytkami bez odbudowy czy odtworzenia. Cały kompleks został uzupełniony o nową architekturę która nawiązuje forma i gabarytami do istniejącej, z wprowadzeniem minimalistycznego detalu, wykorzystując elementy ceramiki pozyskane z manufaktury.

Życie w Architekturze 2025. Dwór Uphagena. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Grochowski

Zespół autorski:

Maciej Dziewulski Arkadiusz Noga Monika Peschke Wojciech Kolęda Marta Rozner Martyna Krawiec Katarzyna Kasza Jacek Geczelewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Rewitalizacja to nowe życie szczególnie w kwestii oddziaływania architektury na społeczność. Dwór Uphagena to bardzo ważne miejsce w Gdańsku, jeden z pierwszych szpitali z historią od 1800 roku, byl miejsce zaadaptowanym na szpital służąc społeczeństwu. Nasz projekt jest przykładem jak można łączyć funkcje hotelowe, turystów z mieszkańcami i osobami z niepełnosprawnością. To też wyjątkowe miejsce ze względu na szczere zachowanie śladów życia architektury nie odtwarzając historii a eksponując wszystkie warstwy i etapy i 200 lat przekształceń i zmian.

Dwór Uphagena. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dwór Uphagena, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Arche s.a.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Arche s.a.

Powierzchnia zabudowy: 7 400 m2

Powierzchnia całkowita: 17 000 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 25000 m2/48000 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2021

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.