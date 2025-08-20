Życie w Architekturze 2025. POLECZKI 32. A5 ARCHITEKCI

Życie w Architekturze 2025. POLECZKI 32. Założenia Autorskie

Szukając sposobu na pełne wykorzystanie potencjału lokalizacji - sąsiedztwa Toru Wyścigów Konnych Służewiec oraz alei wiekowych jesionów - zaproponowaliśmy otwarcie kompozycyjne i funkcjonalne budynku na kameralną ulicę Wyczółki od strony północnej. Usytuowanie wejścia, niejako z tyłu obiektu, jest rozwiązaniem nieoczywistym, ale pozwala użytkownikom na komfort obcowania z przyrodą w zurbanizowanym krajobrazie. Od intensywnego ruchu ulicy Poleczki oraz jej urbanistycznego chaosu budynek odcina się masywnymi elewacjami o prostym podziale z wąskimi otworami okien.

Materiałem elewacyjnym są tam płyty włókno-cementowe w dwóch kolorach – piaskowca i antracytu (glify okien). Ze względu na wspomniane otwarcie na unikalną w mieście naturę zastosowaliśmy elewację z polerowanego aluminium stapiającą obiekt z parkowym krajobrazem. Materiał ma diametralnie inny, szlachetniejszy wygląd od szkła refleksyjnego na znanych powszechnie lustrzanych elewacjach. Uzyskany efekt jest taki, jak założyliśmy: imponujące jesiony odbijają się w uskokach fasady tworząc wrażenie wszechobecności natury. „Zielona elewacja” budynku żyje nieustannie zmiennością pogody oraz cyklem pór roku. Otwarcie obiektu na cichą i piękną stronę północną jest czytelne również na rzutach, gdzie widać hol windowy rozszerzający się w tym kierunku oraz szerokie okna dające użytkownikom namacalny wręcz kontakt z zielenią. Problemem działki był hałas drogowy i lotniczy, którego redukcję osiągnęliśmy stosując stolarkę i szklenia dobrane indywidualnie dla każdej z elewacji. Projekt lustrzanej elewacji poprzedzony zaś został konsultacjami pod kątem potencjalnego zagrożenia dla ptaków. Projektanci i użytkownicy z Niemiec, Szwajcarii oraz Irlandii potwierdzili, że ten materiał nie myli zwierząt, które - podobnie jak ludzie - wpadają na szyby ale nie na lustra. Znalazło to potwierdzenie podczas eksploatacji.

Życie w Architekturze 2025. POLECZKI 32. Autorzy

Autor projektu:

A5 ARCHITEKCI

Zespół autorski:

Magdalena Wroniszewska, Jakub Wroniszewski, Thomas Dryjski, Piotr Waga, Otto Kus, Eleonora Quinzi, Ewa Rosińska, Anna Zagorec

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

projektantom i inwestorowi udała się trudna sztuka: z jednej strony budynek został doceniony przez profesjonalistów, z drugiej bardzo podoba się zwykłym odbiorcom;

odwaga projektantów i inwestora decydujących się na zastosowanie elewacji z polerowanego metalu przyniosła pozytywny rezultat w postaci uznania ze strony użytkowników i goszczonych klientów;

obiekt kameralny, ale bardzo zróżnicowany i multiplikujący to, co w jego lokalizacji najcenniejsze;

trójkątna działka i kontekst nieoczywisty: z jednej strony miejska arteria z pozostawionymi na ”wieczne nigdy” szpecącymi parawanami akustycznymi (pozostałość po starym planie miejscowym w którym teren był przeznaczony na zabudowę mieszkaniową), z drugiej stara aleja jesionów, oaza zieleni, której chciałoby się mieć więcej;

projekt wnętrza prosty, kreujący przestrzeń spojoną z zielenią na zewnątrz, ergonomiczny, oszczędny w środkach;

POLECZKI 32. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: POLECZKI 32, obiekt komercyjny

Inwestor: PID POLSKA SP. Z O.O.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: FineTech Construction

Powierzchnia zabudowy: 1495 m2

Powierzchnia całkowita: 3774 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2524 m2/17483 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.