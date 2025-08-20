Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Oskar Zięta: na 15 lat twórczości - 2 wystawy

We Wrocławiu można oglądać dwie ekspozycje Oskara Zięty - z ich pomocą, we współpracy z Miastem Wrocław oraz Muzeum Miejskim Wrocławia, projektant podsumowuje 15 lat swojej działalności artystycznej. Do 30 września będzie można oglądać dwie wrocławskie ekspozycje, łączące artystyczne wątki deformacji metalu, fal dźwiękowych i eksploracji technologicznych:

Wystawa kinetyczna Interferencje - w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego,

koncept wystawienniczy Zieta Ilustrowany we wrocławskim Ratuszu

Zięta Ilustrowany

Projekt Zięta Ilustrowany to efekt współpracy Oskara Zięty z polskimi ilustratorami, rozpoczętej w 2023 roku. Jej efekty przedpremierowo można było oglądać w Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu. Premiera wystawy odbyła się w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, ale podróżowała już m.in. do galerii Lumas w Toronto, do Fuzji podczas Łódź Design Festival oraz na targi Warsaw Home i Targi Rzeczy Ładnych. Teraz pełnowymiarową odsłonę projektu można oglądać we Wrocławiu, w Ratuszu, gdzie ilustracje zestawiono z obiektami ilustrowanymi.

Interferencje

Interferencje w Muzeum Teatru to z kolei doświadczalnia metalu, dźwięku, form.

Zięta zaprezentuje dedykowaną instalację, która zabierze odwiedzających w równoległe światy, które artysta łączy w ekspresję z metalu. Obiekty deformowane w stali przy pomocy innowacyjnej technologii FiDU staną się odbiciem dźwięku, jego interpretacją i narzędziem jego wytwarzania. To będzie zupełnie nowe spotkanie z metalem. Immersyjna podróż w głąb materiału. Interferencje Zięty nie prowadzą do konkretnego miejsca. Nie mają końcowego punktu. To wystawa o procesie – o przemianie metalu w rzeźbę, fali w kształt, dźwięku w przestrzeń i deformacji w formę

- pisali organizatorzy przed rozpoczęciem wystawy.

2025 rok to dla Oskara Zięty nie tylko 15 rocznica działalności artystycznej - 20 lat temu powstał jego pierwszy manifest technologiczny, kultowy już stołek Plopp (Polski Ludowy Obiekt Pompowany Powietrzem). Działalność Zięty jest interdyscyplinarna, a opiera się na autorskiej technologii FiDU - swobodnej deformacji ciśnieniem wewnętrznym. Dzięki niej Zięta-artysta rzeźbi powietrzem, a Zięta-inżynier tworzy ultralekkie i wytrzymałe stalowe konstrukcje. "Każdy jego projekt jest sumą bioniki, inżynierii, technologii i sztuki. Każdy obiekt jest unikatowy, posiadający charakterystyczne krawędziowe deformacje, które są swobodną odpowiedzią materiału na wtłaczane weń ciśnienie. Każdy obiekt to manifest, wynik głębokiej fascynacji materiałem i pasji do ciągłego tworzenia" - piszą przedstawiciele Oskara Zięty.

