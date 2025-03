Spis treści

Na terenie warszawskiej Falenicy powstał nowy budynek TBS. Kilkupiętrowy blok, zlokalizowany w pobliżu stacji kolejowej, mieści 66 mieszkań – od jednopokojowych do czteropokojowych, w tym lokale dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Powierzchnia mieszkań wynosi od 35 do 74 m², a całkowity koszt inwestycji to 35 mln zł.

Jak podaje Wyborcza.pl, prezes miejskiej spółki TBS Warszawa Południe Adam Godusławski poinformował, że czynsz wyniesie około 23 zł za m² plus opłaty za media. Oznacza to, że za 50-metrowe mieszkanie mieszkańcy zapłacą nieco ponad 1,1 tys. zł. Co istotne, nie będą musieli wnosić 30-procentowej partycypacji. Godusławski ujawnił również, że ostateczny koszt 1 m² wyniósł około 8 tys. zł.

Obiekt nawiązuje do falenickich świdmajerów

Budynek ma cztery kondygnacje i układ zbliżony do litery „U”. Jego dłuższy bok ciągnie się wzdłuż ul. Jagienki, a krótszy przylega do ul. Derkaczy. Wejście na teren inwestycji prowadzi od ul. Derkaczy i kieruje w stronę wewnętrznego dziedzińca, przy którym znajdują się trzy klatki schodowe.

W narożniku działki zaplanowano przestrzeń wspólną – reprezentacyjne miejsce spotkań dla mieszkańców budynku i okolicznych obiektów. Plac został zagospodarowany zielenią o wysokich walorach przyrodniczych – rosną tu drzewa i krzewy, a całość uzupełniają ławki i elementy małej architektury.

Jak czytamy na stronie TBS Warszawa Południe:

Obiekt silnie nawiązuje do architektury stylu „świdermajer”, charakteryzującego się ozdobnymi wykuszami czy werandami, bogato zdobionymi okiennicami, mnogością elementów dekoracyjnych. W zaprojektowanym budynku funkcje ozdobne pełnią balkony w konstrukcji stalowej, zespolone w całość za pomocą pionowych słupków zlokalizowanych w narożach. Dzięki temu zabiegowi uzyskano efektowny element budynku idealnie współgrający z prostotą elewacji. Budynek utrzymano w tonacji subtelnego brązu imitującego drewno.

W okolicy inwestycji powstaje tężnia solankowa, która będzie dostępna nie tylko dla lokatorów, ale także dla okolicznych mieszkańców.

66 mieszkań. Kto może starać się o wynajem?

Najem mieszkań przy ul. Derkaczy to forma wsparcia dla osób, które zarabiają zbyt dużo, by ubiegać się o lokal komunalny, ale jednocześnie nie przekraczają określonego limitu dochodowego. Kryteria te różnią się w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dla osoby samotnej maksymalny dochód wynosi 8 889,94 zł miesięcznie, natomiast minimalny próg to około 3,5 tys. zł.

W przypadku dwuosobowego gospodarstwa dolna granica to niespełna 5 tys. zł, dla trzyosobowego – 6,9 tys. zł, a czteroosobowego – nieco ponad 8 tys. zł.

Nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się w drugim kwartale tego roku. Zawarcie umów najmu planowane jest na maj i czerwiec, a kontrakty będą obowiązywać przez dziewięć lat.

Granty pokryły ponad połowę wartości inwestycji

Budowa TBS przy ul. Derkaczy nie obciąży budżetu Warszawy, ponieważ większość środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Aż 70 proc. kosztów pokrywają bezzwrotne dopłaty rządowe, w tym środki z Krajowego Planu Odbudowy, natomiast pozostałe 30 proc. stanowi preferencyjny kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który spłacany będzie z czynszów przyszłych najemców.

Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 35 milionów zł, z czego otrzymane granty to aż ok. 20 milionów zł, w tym 6 milionów zł z KPO.