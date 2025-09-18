Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Halę otwarto na sąsiednią łąkę i widoki

Budynek powstał w wyniku przebudowy spółdzielczej hali z lat 50., pierwotnie pełniącej funkcję magazynu zbożowego. Jego obecna forma łączy dwie bryły: pierwotną halę o tradycyjnym, dwuspadowym dachu oraz nowy, betonowy „klin”, który sprawia, że obiekt otwiera się śmielej na otaczający krajobraz. Łąka dochodzi dziś bezpośrednio do budynku, a z poziomu biur, położonych pięć metrów nad ziemią, można wyjść prosto na nią – umożliwia to naturalna różnica terenu. Z trzech stron budynek prezentuje się niczym pomnik, natomiast w stronę krajobrazu łagodnie wtapia się w teren. Dawniej halę oddzielały od łąki droga i ogrodzenie, całość była zamknięta i niedostępna.

Główną ideą projektową było „otwarcie” budynku zarówno na sąsiednią łąkę, jak i na odległe widoki. Starannie rozmieszczone otwarcia w elewacjach nie tylko kadrują krajobraz, ale podkreślają też rolę samych okien, które w projekcie są pierwszoplanowym bohaterem. Jak podkreśla architekt Jakub Janošík:

Chcieliśmy stworzyć zarówno przyjemną przestrzeń do pracy jak i miejsce, w którym możemy prezentować nasze produkty - okna, drzwi, ściany przesuwne - gdzie ludzie mogą je nie tylko zobaczyć, ale też doświadczyć. Otaczająca przyroda i wzgórza prawdopodobnie wpłynęły na nasze postrzeganie architektury (...). To coś, o czym myśli się tu każdego dnia.

Ogród wokół budynku stanowi naturalne przedłużenie krajobrazu. Posadzono w nim gatunki typowe dla regionu: dęby, jodły, brzozy i lipy, a także łąkę z sadem jabłoni, śliw i wiśni. Na betonowym przedłużeniu budynku rosną niskie sosny, dzikie poziomki, a także dzika róża i głóg, które wprowadzają dodatkowy element dzikości i naturalności.

Okna unoszące się na polu elektromagnetycznym

Nowa siedziba i showroom firmy Janošík – producenta okien i drzwi – stały się żywym „modelem” możliwości. Budynek jest przeplatany różnorodnymi rozwiązaniami okiennymi i drzwiowymi, które stanowią zarówno pokaz potencjału technologicznego, jak i eksperyment z formą i funkcją. Znajdziemy tu szeroką gamę produktów – od przesuwnych, wielkoformatowych ścian szklanych po mniejsze, starannie zaprojektowane okna, wykonane z różnych materiałów i z dbałością o detal.

Nie brakuje tu także rozwiązań nietypowych: okien przesuwnych unoszących się na polu elektromagnetycznym, które pozwalają przesuwać nawet wyjątkowo duże formaty; drzwi obrotowych; okna do siedzenia, w którym szyba chowa się, umożliwiając kontakt z ogrodem; okna „lewitującego” pośrodku tafli szkła czy stolarki obitej mosiądzem lub cortenem.

Każda ze ścian szczytowych kryje duże okno. Największe, o wymiarach 9 × 3,2 metra, dominuje na głównej elewacji – odsłaniając wnętrze i pełniąc funkcję wyrazistego zaproszenia dla odwiedzających. Po przeciwnej stronie dla kontrastu umieszczono najmniejsze, malownicze okienko. Wystrój wnętrza jest celowo oszczędny – meble nie przyciągają uwagi, a dekoracje są niemal nieobecne. To widoki na krajobraz mają być prawdziwą ozdobą przestrzeni, kształtując jej zmienny charakter.

Warszawski Concept_11 inspirowany Meksykiem

Showroomy pod wieloma względami przypominają muzea – wystrój wnętrza służy prezentacji eksponatów i podkreśla ich wartość estetyczną w oczach odwiedzających. Przykładem takiego połączenia funkcji jest Concept_11 inspirowany Meksykiem – miejsce, które łączy w sobie showroom, galerię sztuki oraz przestrzeń do organizacji unikatowych wydarzeń. Znajduje się ono na warszawskim Starym Mieście.

Dla tego projektu opracowano specjalną technikę nakładania masy tynkarskiej, dzięki której powstała unikatowa, zamszowa w dotyku tekstura. Wnętrze utrzymano w stonowanej palecie odcieni beżu, dopasowanej do koloru ścian i podłóg.

Sztuka jest tu obecna w całym showroomie, ale szczególne miejsce zajmuje obszerna sala ekspozycyjna, przeznaczona na wystawy czasowe. Znajduje się w niej tylko jeden mebel – sofa Osaka marki La Cividina, zaprojektowana przez Pierre’a Paulina. Umożliwia wygodne oglądanie dzieł sztuki. Jak podkreśla Monika Goszcz-Kłos, eksponowane obrazy muszą być wyraziste, bo stonowane zlewają się z tłem ścian.

W Concept_11 elementy galerii sztuki łączą się z funkcjami mieszkalnymi. Oprócz sali ekspozycyjnej wyodrębniono kuchnię, jadalnię i salon. Kuchnia Peony, zaprojektowana przez autorkę projektu we współpracy z firmą ZAJC, wyróżnia się wysoką zabudową w subtelnym różowym odcieniu, przywodzącym na myśl barwę peonii. Centralnym punktem jest wyspa kuchenna z konglomeratu marmurowego o zaokrąglonych krawędziach – masywna i rzeźbiarska, ale spójna z nowoczesnym charakterem wnętrza.