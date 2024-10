Głównym celem projektu stała się więc redukcja bodźców. Stąd brak koloru we wnętrzach oraz monochromatyczny, tonalny, wyciszający charakter całości; sposób oświetlenia i barwa światła; świadome ekologiczne podejście do materiałów budowlanych, ich pochodzenia i trwałości. Szczerość konstrukcji to także szczerość we wnętrzach. To, co widać, jest rzeczywiście tym, czym jest. Nie ma tu warstw gipsu, tapet, wykładzin czy płyt wiórowych pokrytych warstwą lakieru. Gospodarze nie mają i nie chcą mieć nic do ukrycia – opowiada Ola Sowa.