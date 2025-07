Największe drewniane osiedle na świecie za 1,2 mld dolarów. Na placu budowy cisza, nie słychać wiercenia, nie ma pyłu. Wood City w Szwecji - miasto z drewna

Wood City w Sztokholmie rośnie. Pierwsza część inwestycji, osiedle mieszkaniowe Kvarter 7 z 80 apartamentami, zostanie ukończona do końca 2025 r. Biuro architektoniczne White Arkitekter pracuje nad projektami pierwszego biurowca Sickla. Projekt ma również pozwolenie na budowę budynków o podwójnym przeznaczeniu - w przyszłości domy mogłyby stać się biurami, dając budynkom „drugie życie”. Do 2027 roku planowane jest oddanie około 2000 kolejnych apartamentów. Koszt inwestycji to 1,2 mld dolarów.