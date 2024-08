Nowa swoboda dla światła: Funivia od Artemide

Trzecie życie willi w Milanówku. Ten dom to piękna historia o miłości

Złożone geometrie

Funivia opiera się na duchu odkrywania, który otwiera nowy potencjał wolności światła. Począwszy od pojedynczego punktu zasilania, system zaprojektowany przez Carlottę de Bevilacqua tworzy sieć poziomych, pionowych i ukośnych linii, które rozwijają się trójwymiarowo w pomieszczeniu. Dzięki elastycznej instalacji kabli i modułów oświetleniowych, które można przesuwać w zależności od potrzeb, światło jest kierowane dokładnie tam, gdzie jest potrzebne. Sprawia to, że Funivia jest szczególnie odpowiednia do pomieszczeń, które są szczególnie trudne do oświetlenia: Architektura z wysokimi sufitami, wykuszami i galeriami lub z ostrymi kątami i spadzistymi dachami.

Niekończące się siatki mogą być teraz tkane w wielu różnych geometrycznych konfiguracjach, aby ominąć przeszkody lub zintegrować je w ukierunkowany sposób. Na przykład Funivia może swobodnie szybować w przestrzeni w poziomej linii zygzakowatej, a następnie przenikać pionowo do wyższych obszarów przestrzeni. Ponadto kilka systemów Funivia może zostać scalonych za pomocą elementów łączących. Tworzy to unikalny, złożony dialog między elementami oświetleniowymi a ich bezpośrednim otoczeniem architektonicznym.

Uniwersalny język światła

Kabel o minimalnej średnicy i specjalnej wytrzymałości służy jako kanał dystrybucji energii. Jednocześnie pełni funkcję nośną. Za pomocą modułów mostkowych poszczególne oprawy są do niego mechanicznie przymocowane, dzięki czemu unoszą się w powietrzu niczym kabiny gondoli. Prąd jest pobierany przez trzpienie, które stykają się z odpowiednimi biegunami. Ta zasada projektowa sprawia, że Funivia jest integracyjnym, otwartym systemem. Istniejące produkty Artemide można łatwo integrować i łączyć za pomocą modułów mostkowych. W zależności od indywidualnego projektu rezultatem jest swego rodzaju esperanto światła.

Uniwersalne moduły mostkowe stają się również węzłami w niematerialnej, cyfrowej sieci, która łączy każdą indywidualną oprawę oświetleniową z całym systemem. Każdy z nich ma własną tożsamość: adres IP, który umożliwia indywidualny wybór i sterowanie za pośrednictwem aplikacji Artemide. Aplikacja jest przyjaznym dla użytkownika, intuicyjnym narzędziem do zarządzania poszczególnymi urządzeniami lub całymi grupami urządzeń. Może być nawet używana do tworzenia kompletnych scenariuszy oświetleniowych.

Zrównoważony cykl życia

Funivia kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju na każdym etapie swojego cyklu życia. Zaczyna się to od produkcji oszczędzającej energię i zasoby oraz transportu oszczędzającego miejsce, a kończy na nieskomplikowanej instalacji i niskim zużyciu energii. Integracja istniejących elementów oświetleniowych Artemide zapewnia, że nie ma potrzeby wytwarzania nowych, dodatkowych produktów.

Dynamiczne struktury świetlne do zastosowań zewnętrznych

Cechy takie jak te sprawiają, że wersja zewnętrzna systemu jest przekonującym rozwiązaniem oświetleniowym. Elastyczność kabla pozwala na szeroką gamę dynamicznych instalacji bez większego wysiłku: dzięki czemu światło może również przenosić się do obszarów, które wcześniej uważano za niedostępne. Dzięki aplikacji Artemide można realizować inteligentne koncepcje oświetleniowe, które harmonijnie dostosowują się do naturalnych rytmów otoczenia.

Funivia Outdoor jest równie otwarta na istniejące linie produktów: La Linea 25, na przykład, może być dodatkowo zapętlona wokół kabla. "O" autorstwa studia projektowego Elemental otwiera nowe, okrągłe okna na otaczającą przyrodę. Równie kompatybilne są: techniczny reflektor Obice lub dekoracyjna szklana kula Sphere. Fakt, że Funivia może być wyposażona w szeroką gamę opraw oświetleniowych z kolekcji Artemide, świadczy o ciągłej, twórczej wymianie między architektami i projektantami współpracującymi z Artemide.