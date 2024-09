Spis treści

Drewniany biurowiec w Wielu. APA Wojciechowski, Allcon i Sylva

Trzykondygnacyjny lekki obiekt o powierzchni 1500 metrów kwadratowych i przeszklonej fasadzie stanie w Wielu pod Kościerzyną. Wiosną przyszłego roku wprowadzi się do niego zespół firmy SYLVA – producenta drewna. Generalnym wykonawcą jest gdyńska spółka ALLCON, a projekt budynku powstał w biurze architektonicznym APA Wojciechowski Architekci. Przyjazny środowisku naturalnemu biurowiec będzie nie tylko siedzibą i wizytówką inwestora, ale też dowodem potencjału, jaki ma technologia CLT we współczesnym budownictwie.

Powszechnie może się kojarzyć z kameralnymi inwestycjami w rodzaju domu letniskowego, jednak dzisiaj drewno, dzięki postępowi technologicznemu, jest materiałem budowlanym o parametrach i właściwościach odpowiednich, by stawiać z niego nie tylko domy, ale też apartamentowce, biurowce lub obiekty użyteczności publicznej. Mowa o technologii CLT (Cross Laminated Timber), czyli o drewnie klejonym krzyżowo.

Drewno klejone krzyżowo nadaje się do użycia w konstrukcjach nośnych

Ten materiał konstrukcyjny ma wyjątkową wytrzymałość. Można go obciążać we wszystkich kierunkach – rozciągać, ściskać i zgniatać. Nadaje się więc do użycia w konstrukcjach nośnych. Panele CLT są przy tym relatywnie lekkie, co ułatwia ich transport i zmniejsza obciążenie fundamentów. Są też prefabrykowane, zatem ich montaż na placu budowy jest szybki, co pozwala oszczędzić czas i obniżyć koszty inwestycji. Dobre właściwości izolacyjne tego materiału zwiększają z kolei efektywność energetyczną drewnianych budynków. Do wszystkich tych zalet dochodzą jeszcze pozytywne aspekty ekologiczne, estetyczne i związane z bezpieczeństwem użytkowania, w tym wysoka odporność ogniowa drewna klejonego krzyżowo.

Drewno, materiał XXI wieku

Zdeklarowany promotor architektury drewnianej, brytyjski architekt, fotograf i pedagog, Alex de Rijke, powiedział, że „XIX wiek był erą stali, XX wiek przysięgał w imię betonu, ale w XXI wieku na pierwszy plan wysuwa się drewno”

Na świecie w technologii CLT buduje się już spektakularne obiekty, takie jak blisko 90-metrowy apartamentowiec Ascent w amerykańskim Milwaukee, czy niewiele od niego niższy drewniany obiekt hotelowo - biurowy w Brumunddal w Norwegii o nazwie Mjøstårnet.

W australijskim Perth trwa budowa wieżowca C6, który ma mieć aż 186 metrów wysokości, co uczyni go najwyższym drewnianym budynkiem na świecie. Polski sektor budowlany, który dopiero wkracza na tę drogę, ma więc skąd czerpać inspiracje oraz przykłady dobrych praktyk, jednak żeby budować tak wysokie obiekty, musiałyby – między innymi - nastąpić zmiany w prawie.

10 proc. emisji CO2 to wbudowany ślad węglowy, uwalniany podczas produkcji i transportu materiałów budowlanych

A jest to droga praktycznie bez odwrotu, jeśli uwzględnić ekologiczne wymogi stawiane przed branżą budowlaną. Polska należy do grona 190 sygnatariuszy porozumienia paryskiego sprzed ośmiu lat, który zobowiązuje nas do redukcji emisji gazów cieplarnianych do zera do 2050 roku. Dodatkowo, Unia Europejska zapowiedziała ich zmniejszenie do 2030 roku o 55 procent w stosunku do poziomu z 1990 roku. Tymczasem, według raportu ONZ, odpowiedzialność za niemal 40 procent globalnej emisji ponosi właśnie sektor budownictwa. Sytuacja wymaga więc pilnej przebudowy modelu funkcjonowania tej branży.

Szacuje się, że 28 procent emisji CO2 pochodzi z zapotrzebowania budynków na etapie ich eksploatacji. W tym zakresie robi się już wiele, by technologicznie zmniejszyć zużycie energii w nowych budynkach oraz modernizować te starsze. Natomiast 10 procent emisji to tak zwany wbudowany ślad węglowy, uwalniany podczas produkcji i transportu materiałów budowlanych. Właśnie tutaj drewniana technologia CLT przynosi optymalne rozwiązanie.

Biurowiec firmy Sylva: drewniana konstrukcja będzie widoczna z zewnątrz

Nowa siedziba firmy SYLVA będzie pierwszym drewnianym budynkiem o tej skali w Polsce. Firma działa od 30 lat i jest powiązana z koncernem Piveteaubois we Francji, przedsiębiorstwem rodzinnym o blisko 80-letniej tradycji. Wybór technologii CLT w przypadku producenta drewna był więc oczywisty.

- Zależy nam, by nowy biurowiec był naszą wizytówką, a zarazem obiektem wzorcowym dla całej branży. Na miejscu będziemy mogli zaprezentować wszystkim zainteresowanym, partnerom i klientom, właściwości technologii CLT i udowodnić jej możliwości pod kątem wszelkich inwestycji budowlanych – mówi Szymon Karwowski dyrektor handlowy z SYLVY.

Do budowy biurowca firmy SYLVA używane są materiały jej produkcji, CLT HEXAPLI. W pierwszym etapie inwestycji powstanie obiekt o powierzchni około 1500 metrów kwadratowych o jednej kondygnacji podziemnej i dwóch nadziemnych. Z drewna CLT wykonane będą ściany nośne oraz stropy. Drewniana konstrukcja wewnętrzna budynku pozostanie widoczna także z zewnątrz, dzięki przeszklonej fasadzie.

Budownictwo drewniane w tej technologii ma swoją specyfikę: inną tolerancję, estetykę, a to wymaga szczególnej precyzji. Cała konstrukcja będzie widoczna, więc żadnego, nawet najmniejszego błędu nie da się ukryć czy zniwelować – wyjaśnia Piotr Hanyż, członek zarządu spółki generalnego wykonawstwa ALLCON. – Pożądane efekty będzie można uzyskać tylko dzięki dużemu reżimowi wykonawczemu oraz wykorzystaniu technologii BIM opartej na cyfrowym modelowaniu informacji o budynku – dodaje.

Architekt: wiemy, że projektowane przez nas obiekty nie są obojętne dla środowiska

Biurowiec w kaszubskim Wielu będzie pierwszym tego typu zrealizowanym projektem autorstwa pracowni APA Wojciechowski Architekci, która od dłuższego czasu interesuje się technologią budowy drewnianych budynków. „Taka jest przyszłość architektury” – zapowiadają przedstawiciele biura.

– Zdajemy sobie sprawę z faktu, że projektowane przez nas obiekty nie są obojętne dla środowiska. Dlatego, na każdym etapie pracy szukamy wszelkich dostępnych rozwiązań, również materiałowych, by minimalizować negatywny wpływ inwestycji. Technologia CLT zdecydowanie może wpłynąć na zmianę sposobu myślenia w całej branży – mówi Szymon Wojciechowski, Prezes Zarządu, Architekt-Partner w APA Wojciechowski Architekci. – Co ważne, łączy ona aspekty ekologiczne z walorami estetycznymi. Pozwala kreować przestrzeń nowatorską, atrakcyjną wizualnie i przyjazną dla przebywających w niej ludzi.

Drewniana klatka schodowa, łazienki i szyb windy

W biurowcu zaprojektowanym dla SYLVA, z drewna będą nie tylko słupy, belki i stropy, ale też klatka schodowa, łazienki i szyb windowy. Cała konstrukcja pozostanie widoczna, co stanowiło dla nas dodatkowe wyzwanie projektowe – podkreśla i dodaje - Architektkami Prowadzącymi nasz kaszubski projekt są Magdalena Rachuta i Ewa Sroczyńska.

Technologia drewniana pozwala na szybkie tempo realizacji inwestycji. Prace budowlane potrwają niespełna dziesięć miesięcy. Budynek ma być oddany do użytku wiosną 2025 roku. Odpowiedzialnym za jego wybudowanie generalnym wykonawcą jest spółka ALLCON.

Zobacz zdjęcia z budowy drewnianego biurowca